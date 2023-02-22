NASA, Çin’in Mars aracının aylardır aynı yerde durduğunu fotoğrafladı

Tam Boyutta Gör Çin'in başka bir gezegene indirdiği ilk Mars keşif aracı olan Zhurong, bir süredir uykuda. Çin, bir yıldan daha kısa bir süre önce aracı uyku moduna almıştı. Aralık ayında uyandırılması gereken keşif aracının halen daha uykuda olduğu NASA’nın yörünge aracı Mars Reconnaissance Orbiter tarafından ortaya çıkartıldı.

Çin'in Mars aracı uykusundan uyanamadı

Salı günü yayınlanan görüntüler, NASA'nın Mars Reconnaissance Orbiter'da bulunan HiRISE kamerası tarafından yakalandı. Hemen aşağıdaki fotoğrafta yan yana olan üç sahne bulunuyor ve bunlar sırasıyla 11 Mart 2022, 8 Eylül 2022 ve 7 Şubat 2023’e ait görüntülerden oluşuyor. Çin, Mayıs 2022’de aracı kış uykusu moduna almış ve Aralık ayı sonlarında da Mars baharının başlamasıyla uyandıracağını söylemişti.

Tam Boyutta Gör Ancak Aralık ayını geride bıraktıktan sonra Çin Ulusal Uzay İdaresi'nin (CNSA) araç hakkında tamamen sessiz kalması bazı şüpheleri ortaya çıkardı. Aracın neden tekrardan devreye girmediği belirsiz ancak kış mevsimi boyunca yaşanan fırtınalar nedeniyle Zhurong’un güneş panellerinin kapanmış olabileceği ve yeterli enerjinin sağlanamadığı düşünülüyor.

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Öte yandan, NASA'nın Curiosity ve Perseverance araçları, bir radyoizotop güç sistemi kullanarak Mars'ın kış mevsiminde de güç üretimi sağlayabiliyor. Zhurong’un içerisinde herhangi bir nükleer radyoizotop güç ünitesi ise bulunmuyor. Dolayısıyla enerji için tek yolu güneş panelleri.

Çin’in Zhurong aracı ülkenin gezegeneler arası ilk görevi olan Tianwen-1’in bir parçası konumunda. 2020’de fırlatılan misyon ile ilk olarak gezegenin yörüngesine veri aktarım uydusu Tianwen-1 oturtuldu. Sonrasında yörüngedeki araçtan ayrılan Zhurong, Mars’ın Utopia Planitia bölgesine inerek keşif çalışmalarına başladı. Araç, uykuya dalmadan önce 1.921 metre yol katetti.

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