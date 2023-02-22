NASA, Çin’in Mars aracının aylardır aynı yerde durduğunu fotoğrafladı

Çin'in Mars aracı uykusundan uyanamadı
Salı günü yayınlanan görüntüler, NASA'nın Mars Reconnaissance Orbiter'da bulunan HiRISE kamerası tarafından yakalandı. Hemen aşağıdaki fotoğrafta yan yana olan üç sahne bulunuyor ve bunlar sırasıyla 11 Mart 2022, 8 Eylül 2022 ve 7 Şubat 2023’e ait görüntülerden oluşuyor. Çin, Mayıs 2022’de aracı kış uykusu moduna almış ve Aralık ayı sonlarında da Mars baharının başlamasıyla uyandıracağını söylemişti.
Öte yandan, NASA'nın Curiosity ve Perseverance araçları, bir radyoizotop güç sistemi kullanarak Mars'ın kış mevsiminde de güç üretimi sağlayabiliyor. Zhurong’un içerisinde herhangi bir nükleer radyoizotop güç ünitesi ise bulunmuyor. Dolayısıyla enerji için tek yolu güneş panelleri.
Çin’in Zhurong aracı ülkenin gezegeneler arası ilk görevi olan Tianwen-1’in bir parçası konumunda. 2020’de fırlatılan misyon ile ilk olarak gezegenin yörüngesine veri aktarım uydusu Tianwen-1 oturtuldu. Sonrasında yörüngedeki araçtan ayrılan Zhurong, Mars’ın Utopia Planitia bölgesine inerek keşif çalışmalarına başladı. Araç, uykuya dalmadan önce 1.921 metre yol katetti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)
Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.
ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.