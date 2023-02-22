Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    NASA, Çin’in Mars aracının aylardır aynı yerde durduğunu fotoğrafladı

    NASA’nın Kızıl Gezegen’in yörüngesinde dolanan Mars Reconnaissance Orbiter aracı Çin’in Zhurong yüzey aracının ayalardır hareket etmediğini ve aynı yerde kaldığını fotoğrafladı.
    1
    Çin’in Mars aracı aylardır aynı yerde duruyor Tam Boyutta Gör
    Çin'in başka bir gezegene indirdiği ilk Mars keşif aracı olan Zhurong, bir süredir uykuda. Çin, bir yıldan daha kısa bir süre önce aracı uyku moduna almıştı. Aralık ayında uyandırılması gereken keşif aracının halen daha uykuda olduğu NASA’nın yörünge aracı Mars Reconnaissance Orbiter tarafından ortaya çıkartıldı.

    Çin'in Mars aracı uykusundan uyanamadı

    Salı günü yayınlanan görüntüler, NASA'nın Mars Reconnaissance Orbiter'da bulunan HiRISE kamerası tarafından yakalandı. Hemen aşağıdaki fotoğrafta yan yana olan üç sahne bulunuyor ve bunlar sırasıyla 11 Mart 2022, 8 Eylül 2022 ve 7 Şubat 2023’e ait görüntülerden oluşuyor. Çin, Mayıs 2022’de aracı kış uykusu moduna almış ve Aralık ayı sonlarında da Mars baharının başlamasıyla uyandıracağını söylemişti.

    Çin’in Mars aracı aylardır aynı yerde duruyor Tam Boyutta Gör
    Ancak Aralık ayını geride bıraktıktan sonra Çin Ulusal Uzay İdaresi'nin (CNSA) araç hakkında tamamen sessiz kalması bazı şüpheleri ortaya çıkardı. Aracın neden tekrardan devreye girmediği belirsiz ancak kış mevsimi boyunca yaşanan fırtınalar nedeniyle Zhurong’un güneş panellerinin kapanmış olabileceği ve yeterli enerjinin sağlanamadığı düşünülüyor.

    Öte yandan, NASA'nın Curiosity ve Perseverance araçları, bir radyoizotop güç sistemi kullanarak Mars'ın kış mevsiminde de güç üretimi sağlayabiliyor. Zhurong’un içerisinde herhangi bir nükleer radyoizotop güç ünitesi ise bulunmuyor. Dolayısıyla enerji için tek yolu güneş panelleri.

    Çin’in Zhurong aracı ülkenin gezegeneler arası ilk görevi olan Tianwen-1’in bir parçası konumunda. 2020’de fırlatılan misyon ile ilk olarak gezegenin yörüngesine veri aktarım uydusu Tianwen-1 oturtuldu. Sonrasında yörüngedeki araçtan ayrılan Zhurong, Mars’ın Utopia Planitia bölgesine inerek keşif çalışmalarına başladı. Araç, uykuya dalmadan önce 1.921 metre yol katetti.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Kaya görünümlü: Gizli Tekne

    Profil resmi
    AssetGroup 6 saat önce

    Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)

    Profil resmi
    ardicli2000 1 gün önce

    Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.

    Profil resmi
    kımyasal 1 gün önce

    ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    rapor alma bahaneleri 30 m2 odaya kaç inç tv ailem beni sevmiyor 16 gb telefonu 32 gb yapma elektrikli şofben ışığı yanıyor ama ısıtmıyor

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3000-4000 TL Arası Telefonlar
    Huawei Y6 2019
    Huawei Y6 2019
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Casper Excalibur G870.1265-DF60X-B
    Casper Excalibur G870.1265-DF60X-B
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    BBL-HIGH
    BBL-HIGH
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız