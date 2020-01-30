Çin'in milli işlemcisi satışa sunuluyor

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Çin'in Batı teknolojilerine bağımlı olmamak adına son dönemde yaptığı milyarlarca dolarlık yatırımlar ve Ar-Ge çalışmaları dikkat çekici. Ülke kurumsal tarafta milli işlemcisini kullanmaya başlarken OLED ekran, DRAM ve NAND üretimi konusunda da artık Batı ile rekabet eder hale geldi. Bundan vatandaşlar da faydalanıyor.

KaiXian KX-6780A neler sunuyor?

Zhaoxin tarafından kurumsal sistemlerde kullanmak üzere geliştirilen KaiXian işlemcileri artk son kullanıcıya da ulaşmaya başladı. Firma KaiXian KX-6780A işlemcisini geliştirici kartı şeklinde satışa sundu.

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Zhaoxin işlemci geliştirirken VIA firmasının yapay zeka uyumlu x86 işlemciler tasarlayan CenTaur iştirakinin lisanslarını kullanıyor. Grafik tarafında ise VIA'nın S3 grafik tasarımları temel alınıyor.

KaiXian KX-6780A işlemcisinde 8 çekirdek ve 8 izlek birimi yer alıyor. Çekirdekler 2.7GHz hızına kadar çıkabilirken 8MB Seviye 3 bellek kullanılıyor. Çift kanal DDR4-3200 entegre bellek kontrolcüsü, PCIe 3.0 merkezi, temel bir entegre grafik birimi, DirectX 11.1 uyumu şeklinde özellikler mevcut.

Modern ISA tarafında ise AVX, AES-NI, SHA-NI ve VT-x sanallaştırma çözümlerini destekleyen komut setleri yer alıyor. İşlemci 16nm sürecinde TSMC tarafından üretiliyor. Kullanıcılar geliştirici kartı üzerinde pek çok farklı proje gerçekleştirebilecek.

KaiXian KX-6780A ülke içerisinde kullanıldığı için AMD ve Intel tarafında hangi jenerasyona rakip oluyor şimdilik test yapmak pek mümkün değil. Ancak üretim süreçleri dikkat alındığında bir kaç yıl geriye gitmek gerekebilir.

https://www.techpowerup.com/263419/zhaoxin-kaixian-x86-processor-now-commercially-available-to-the-diy-channel

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