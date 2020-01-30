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    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Çin'in milli işlemcisi satışa sunuluyor

    VIA lisansları temel alınarak geliştirilen KiaXian işlemcileri normalde sunucu tarafında kullanılıyordu. Şimdi geliştirici kartı üzerinde son kullanıcılara da sunulmaya başladı.
    1 sa.
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    İşlemci
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Çin'in milli işlemcisi satışa sunuluyor
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    Çin'in Batı teknolojilerine bağımlı olmamak adına son dönemde yaptığı milyarlarca dolarlık yatırımlar ve Ar-Ge çalışmaları dikkat çekici. Ülke kurumsal tarafta milli işlemcisini kullanmaya başlarken OLED ekran, DRAM ve NAND üretimi konusunda da artık Batı ile rekabet eder hale geldi. Bundan vatandaşlar da faydalanıyor.

    KaiXian KX-6780A neler sunuyor?

    Zhaoxin tarafından kurumsal sistemlerde kullanmak üzere geliştirilen KaiXian işlemcileri artk son kullanıcıya da ulaşmaya başladı. Firma KaiXian KX-6780A işlemcisini geliştirici kartı şeklinde satışa sundu.

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    Zhaoxin işlemci geliştirirken VIA firmasının yapay zeka uyumlu x86 işlemciler tasarlayan CenTaur iştirakinin lisanslarını kullanıyor. Grafik tarafında ise VIA'nın S3 grafik tasarımları temel alınıyor.

    KaiXian KX-6780A işlemcisinde 8 çekirdek ve 8 izlek birimi yer alıyor. Çekirdekler 2.7GHz hızına kadar çıkabilirken 8MB Seviye 3 bellek kullanılıyor. Çift kanal DDR4-3200 entegre bellek kontrolcüsü, PCIe 3.0 merkezi, temel bir entegre grafik birimi, DirectX 11.1 uyumu şeklinde özellikler mevcut.

    Modern ISA tarafında ise AVX, AES-NI, SHA-NI ve VT-x sanallaştırma çözümlerini destekleyen komut setleri yer alıyor. İşlemci 16nm sürecinde TSMC tarafından üretiliyor. Kullanıcılar geliştirici kartı üzerinde pek çok farklı proje gerçekleştirebilecek.

    KaiXian KX-6780A ülke içerisinde kullanıldığı için AMD ve Intel tarafında hangi jenerasyona rakip oluyor şimdilik test yapmak pek mümkün değil. Ancak üretim süreçleri dikkat alındığında bir kaç yıl geriye gitmek gerekebilir.



    https://www.techpowerup.com/263419/zhaoxin-kaixian-x86-processor-now-commercially-available-to-the-diy-channel Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    TheJudgé 36 dk.
    işlemcinin gerçek görseli bu

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    darkaura 38 dk.
    taiwan ile cin dusman degil miydi? via taiwan sirketi, keza cipin dokumunu yapacak olan tsmcde taiwan sirketi. bizim milli araba meselesine benzemis.
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    ilkerinanç 25 dk. darkaura
    Dünyada işler böyle yürüyor.Sizin anlayamadığınız kısmı da burası işte.
    Adamlar takmıyor nerede, nasıl üretildiğine falan.Çin işlemcisi mi?Marka Çin markası mı? Bitti.
    Ona bakarsanız Apple da Çinde üretiliyor.Kimse Apple Amerikan markası değil demiyor ama.
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    ilkerinanç 46 dk.
    Çinde de bizim muhalefet olsa aynısı olur merak etmeyin.Var mı dünyada bizdeki muhalefetin başka örneği?Bide adamlar 1.5 milyar sdüşünsenize 750 milyon ne yaparsa yapsın itiraz edecek burun kıvıracak bahane bulacak.İğne üretemezlerdi adamlar iğne.
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    Jon_Kar 1 sa.
    Anakarti bile eski tip anakart
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    ahmet1905_47 1 sa.
    burda olsa mimarisi yerli değil. intel izin vermezse x86 işlemci yapamazsın ; savaş durumunda ne olacak vs diyen cıkardı. sanki savaş durumunda izin izin alacaklarmış gibi
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    elophidae 1 sa. ahmet1905_47
    İyi de kardeş, sanki biz yapmışız da birileri de böyle cevap vermiş gibi tepki vermişsiniz.

    Keşke yapsak da birileri tepki gösterse.
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    ProfXavier 1 sa.
    ülkemizde milli söyleminin içi boşaltıldığından çekik gözlü kardeşleri tebrik ediyorum.
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