Uzay yarışı başladı: Çin 2030'dan önce Ay'a astronot indirmeyi planlıyor

Çin, insanlı Ay yolculuğu için düğmeye bastı
Çin’in bu hedefi doğrultusunda halihazırda teknik atılımlar, çözümlerin planlanması, araştırılması ve inşa edilmesi süreçleri başlamış durumda. Bu çalışmalar arasında yeni nesil insanlı taşıyıcı roket olan Long March 10 fırlatma aracı da bulunuyor. Bunun yanında yeni nesil mürettebat uzay aracı, Ay'a iniş aracı, Ay giysisi ve diğer uzay uçuşu ürünlerinin geliştirilmesi de programın içinde yer alıyor. Yapılan açıklamada yeni bir fırlatma sahasının inşası ve ilgili fırlatma tesislerinin testlerinin de devam ettiği belirtildi. Ek olarak Çin, kendi uzay istasyonu Tiangong Uzay İstasyonu'na yeni bir mürettebat da gönderdi.
Lin, yaptığı açıklamada "Ay'ın bilimsel keşfi ve ilgili teknolojik deneylerin gerçekleştirilmesi, Dünya-Ay mürettebatlı gidiş-dönüşler, Ay yüzeyinde kısa süreli kalışlar ve insan-robot ortak keşfi gibi kilit teknolojilerde uzmanlaşmanın yanı sıra iniş, keşif, örnek toplama, araştırma ve geri dönüş gibi birden fazla görevin tamamlanarak bağımsız bir mürettebatlı Ay keşif kabiliyetinin oluşturulması da hedefler arasında yer alıyor" dedi.
Lin tarafından belirtilen mürettebatlı iniş planına göre iki astronot Ay yüzeyinde altı saatlik bir konaklama gerçekleştirecek, diğer mürettebat üyesi ise Ay yörüngesindeki bir hizmet modülünde kalacak. Ancak bu kısa süreli kalış daha uzun vadeli bir projeyle bağlantılı.
Uluslararası Ay Araştırma Üssü ILRS
Çin hükümeti mürettebatlı iniş projesini henüz açıkça ve resmi olarak onaylamadı, çünkü muhtemelen zaman çizelgesi mevcut Beş Yıllık Plan'ın (2021-2025) kapsamı dışında kalıyor. Ancak mevcut bilgiler ışığında Çin’in 2028'e kadar 3 keşif görevi kapsamında 7 fırlatış yapması, sonrasında üssün inşası için 2030-2040 döneminde 5 sefer daha yapması bekleniyor. Bu üs, Çin’in dış uzay hedefleri için bir basamak noktası olacak. Benzer planlar dediğimiz gibi ABD ve NASA’nın Artemis programlarının içinde de yer alıyor.Kaynakça https://spacenews.com/china-sets-sights-on-crewed-lunar-landing-before-2030/ https://www.independent.co.uk/news/china-ap-beijing-international-space-station-space-b2347525.html Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Ekransız değil monitör panelsiz denebilir. Gözlerin ucuna dayamışsın ekranı nihayetinde (sağlığa etkisini zaten geçtik)