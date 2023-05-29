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    Uzay yarışı başladı: Çin 2030'dan önce Ay'a astronot indirmeyi planlıyor

    Çin ile ABD arasındaki yarış sadece teknoloji değil, her alanda devam ediyor. Çin İnsanlı Uzay Programı Ajansı (CMSA) Direktör Yardımcısı Lin Şiçiang, Ay’a insan indireceklerini açıkladı.
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    Çin, insanlı Ay yolculuğu için düğmeye bastı Tam Boyutta Gör
    Çin, 2030'dan önce Ay'a astronot indirmeyi planlıyor ki bu da giderek hızlanan yeni bir uzay yarışına işaret ediyor. ABD, 2025 yılı sonuna kadar Ay yüzeyine astronot indirmeyi hedefliyor. Çin İnsanlı Uzay Programı Ajansı (CMSA) Direktör Yardımcısı Lin Şiçiang, bugün düzenlediği basın toplantısında Çin'in hedefini doğruladı ancak kesin bir tarih vermedi. Ana hedef 2030’dan önce Ay’a insan indirebilmek.

    Çin, insanlı Ay yolculuğu için düğmeye bastı

    Çin’in bu hedefi doğrultusunda halihazırda teknik atılımlar, çözümlerin planlanması, araştırılması ve inşa edilmesi süreçleri başlamış durumda. Bu çalışmalar arasında yeni nesil insanlı taşıyıcı roket olan Long March 10 fırlatma aracı da bulunuyor. Bunun yanında yeni nesil mürettebat uzay aracı, Ay'a iniş aracı, Ay giysisi ve diğer uzay uçuşu ürünlerinin geliştirilmesi de programın içinde yer alıyor. Yapılan açıklamada yeni bir fırlatma sahasının inşası ve ilgili fırlatma tesislerinin testlerinin de devam ettiği belirtildi. Ek olarak Çin, kendi uzay istasyonu Tiangong Uzay İstasyonu'na yeni bir mürettebat da gönderdi.

    Çin, insanlı Ay yolculuğu için düğmeye bastı Tam Boyutta Gör
    Çin birkaç yıldır Ay'a iniş aracı üzerinde sessizce çalışıyor ve bu yıl uzay aracının görünür bir modelini tanıttı. Beş metre çapındaki Long March 5'i temel alan ve Long March 10 olarak adlandırılan roketin alçak Dünya yörüngesi varyantının 2027 yılında bir test uçuşu yapması bekleniyor.

    Lin, yaptığı açıklamada "Ay'ın bilimsel keşfi ve ilgili teknolojik deneylerin gerçekleştirilmesi, Dünya-Ay mürettebatlı gidiş-dönüşler, Ay yüzeyinde kısa süreli kalışlar ve insan-robot ortak keşfi gibi kilit teknolojilerde uzmanlaşmanın yanı sıra iniş, keşif, örnek toplama, araştırma ve geri dönüş gibi birden fazla görevin tamamlanarak bağımsız bir mürettebatlı Ay keşif kabiliyetinin oluşturulması da hedefler arasında yer alıyor" dedi.

    Lin tarafından belirtilen mürettebatlı iniş planına göre iki astronot Ay yüzeyinde altı saatlik bir konaklama gerçekleştirecek, diğer mürettebat üyesi ise Ay yörüngesindeki bir hizmet modülünde kalacak. Ancak bu kısa süreli kalış daha uzun vadeli bir projeyle bağlantılı.

    Uluslararası Ay Araştırma Üssü ILRS

    Çin, insanlı Ay yolculuğu için düğmeye bastı Tam Boyutta Gör
    Çin, Ay’da 2030'lu yıllarda Uluslararası Ay Araştırma İstasyonu (ILRS) adında kalıcı bir üs inşa etmeyi hedefliyor. Çin şu anda, ABD liderliğindeki Artemis Programı ve Artemis Anlaşmalarına paralel bir gelişme anlamına gelen bu girişimi koordine etmek için kurulan bir organizasyona katılmak üzere üye arayışında.

    Çin hükümeti mürettebatlı iniş projesini henüz açıkça ve resmi olarak onaylamadı, çünkü muhtemelen zaman çizelgesi mevcut Beş Yıllık Plan'ın (2021-2025) kapsamı dışında kalıyor. Ancak mevcut bilgiler ışığında Çin’in 2028'e kadar 3 keşif görevi kapsamında 7 fırlatış yapması, sonrasında üssün inşası için 2030-2040 döneminde 5 sefer daha yapması bekleniyor. Bu üs, Çin’in dış uzay hedefleri için bir basamak noktası olacak. Benzer planlar dediğimiz gibi ABD ve NASA’nın Artemis programlarının içinde de yer alıyor.

    Kaynakça https://spacenews.com/china-sets-sights-on-crewed-lunar-landing-before-2030/ https://www.independent.co.uk/news/china-ap-beijing-international-space-station-space-b2347525.html
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