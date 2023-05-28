Yeni bir lazer deneyi, karanlık madde yaratabilir

ALPS II, gelişmiş bir cihazla ışığı filtreleyerek karanlık maddeyi tespit etmeye çalışacak
Görünmez olması sebebiyle karanlık maddeyi incelemek oldukça zordur. Ancak sadece görünmez olmakla kalmayan karanlık madde, yerçekimi dışında sıradan maddeler ile de etkileşime girmez. Bu özelliklerinden dolayı araştırılması oldukça zorlu hâle gelen karanlık maddeyi araştırmak için araştırmacılar Deutsches Elektronen-Synchrotron'da (DESY), ALPS II deneyini başlattı.
Einstein Halkaları üzerine yapılan yakın tarihli bir araştırma, eksenlerin evrende gördüklerimize daha yakın olduğunu iddia etmekte. Bu iddiayı temel alan ALPS II deneyi, lazerdeki fotonların en azından bir kısmının manyetik alanla karşılaştıklarında eksenlere dönüşeceğini umuyor. Ancak karanlık madde hiçbir şeyle etkileşime girmediğinden bunu tespit etmek için ALPS II, gelişmiş bir cihazla dönüştürülmemiş tüm ışığı filtreleyecek.
Tüneldeki dedektörler son derece hassas olacak şekilde tasarlandı. DESY'den Axel Lindner bu deneyi, 33 zar atımından hepsinin aynı olma olasılığıyla karşılaştırıyor. Yine de, duvardan herhangi bir ışık sızarsa bu, evreni nasıl anladığımızı derinden etkileyebilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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