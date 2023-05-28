Yeni bir lazer deneyi, karanlık madde yaratabilir

Tam Boyutta Gör Günümüzde evrenin görünen kısımları, toplamın sadece bir kısmını oluşturduğunu biliyoruz. Geri kalanın, doğaları gereği görünmez olan karanlık madde ve karanlık enerji olduğu düşünülmekte. Almanya'da başlayan yeni bir deney ise karanlık madde ve enerji hakkındaki bazı gerçekleri ortaya çıkarabilir.

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ALPS II, gelişmiş bir cihazla ışığı filtreleyerek karanlık maddeyi tespit etmeye çalışacak

Görünmez olması sebebiyle karanlık maddeyi incelemek oldukça zordur. Ancak sadece görünmez olmakla kalmayan karanlık madde, yerçekimi dışında sıradan maddeler ile de etkileşime girmez. Bu özelliklerinden dolayı araştırılması oldukça zorlu hâle gelen karanlık maddeyi araştırmak için araştırmacılar Deutsches Elektronen-Synchrotron'da (DESY), ALPS II deneyini başlattı.

Tam Boyutta Gör ALPS II deneyi, lazeri güçlendiren bir optik boşluğa sahip 250 metrelik bir tünelden oluşmakta. Lazer, Hera isimli tünelde ilerlerken, 12 süper iletken mıknatıs tarafından üretilen yoğun bir manyetik alana maruz bırakılır. Teoride normal bir fotonu böylesine yüksek bir güç alanına maruz bırakılması karanlık maddeyi oluşturabilir.

Einstein Halkaları üzerine yapılan yakın tarihli bir araştırma, eksenlerin evrende gördüklerimize daha yakın olduğunu iddia etmekte. Bu iddiayı temel alan ALPS II deneyi, lazerdeki fotonların en azından bir kısmının manyetik alanla karşılaştıklarında eksenlere dönüşeceğini umuyor. Ancak karanlık madde hiçbir şeyle etkileşime girmediğinden bunu tespit etmek için ALPS II, gelişmiş bir cihazla dönüştürülmemiş tüm ışığı filtreleyecek.

Tüneldeki dedektörler son derece hassas olacak şekilde tasarlandı. DESY'den Axel Lindner bu deneyi, 33 zar atımından hepsinin aynı olma olasılığıyla karşılaştırıyor. Yine de, duvardan herhangi bir ışık sızarsa bu, evreni nasıl anladığımızı derinden etkileyebilir.

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