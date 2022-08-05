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    Anlık Bildirim

    Çin’den devrim: Işın izlemeli ekran kartı geliyor

    Çinli Innosilicon firması gerçek zamanlı ışın izleme sunacak Fantasy 3 ekran kartlarını gelecek yıl piyasaya sürmeyi planlıyor. Artık tam anlamıyla rekabet başlamış olacak. 
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    Çin

    ABD ambargosu altında eziliyor olsa da Çin bir şekilde harikalar yaratmaya devam ediyor. GT630 ayarında bir APU duyuran Zhaoxin girişiminden sonra Innosilicon firması da ışın izleme geliştirdiğini duyurdu.

    Işın izlemeli ekran kartı

    Gerçek zamanlı ışın izleme bugün Nvidia ve AMD ekran kartları tarafından sunulan değerli bir özellik. 2018 yılında hayata geçen bu teknoloji ışık yansımalarını gerçekçi hale getiriyor ve geliştirmesi haliyle maliyetli.

    Çinli Innosilicon firması 1.5TFLOPS seviyesine kadar çıkabilen ve LPDDR5X destekleyen Fantasy 2 ekran kartını masaüstü ve sunucular için duyurduğu lansmanda Fantasy 3 ekran kartının da müjdesini verdi.

    Fantasy 3 ekran kartı Çin’in ilk ışın izleme desteği sunan yongası olacak. Innosilicon bu kez üst seviyeye yönelik versiyonlar hazırlayacağını da açıkladı. Yani 4 yıl gecikmeli olsa da Çin nihayet Batılı rakiplerini yakalamış oluyor. Elbette üretim teknoljileri açısından halen geride ancak bir süredir 7nm DUV sürecini elde ettikleri de gündemde.

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    Manchester City'den akıllı atkı

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    ccguven 1 gün önce

    Tktok dan aldıgımız haberlere göre bu işin arkasında bll geyts vaa.

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    Sonic.Storm 3 gün önce

    Nabız ölçen atkı. Büyük icat 😄

    B
    byomertaha 5 gün önce

    Çok güzel yaw

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