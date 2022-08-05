Çin’den devrim: Işın izlemeli ekran kartı geliyor

ABD ambargosu altında eziliyor olsa da Çin bir şekilde harikalar yaratmaya devam ediyor. GT630 ayarında bir APU duyuran Zhaoxin girişiminden sonra Innosilicon firması da ışın izleme geliştirdiğini duyurdu.

Işın izlemeli ekran kartı

Gerçek zamanlı ışın izleme bugün Nvidia ve AMD ekran kartları tarafından sunulan değerli bir özellik. 2018 yılında hayata geçen bu teknoloji ışık yansımalarını gerçekçi hale getiriyor ve geliştirmesi haliyle maliyetli.

Zhaoxin KX-6000G işlemcisi çok iddialı 5 gün önce eklendi

Çinli Innosilicon firması 1.5TFLOPS seviyesine kadar çıkabilen ve LPDDR5X destekleyen Fantasy 2 ekran kartını masaüstü ve sunucular için duyurduğu lansmanda Fantasy 3 ekran kartının da müjdesini verdi.

Fantasy 3 ekran kartı Çin’in ilk ışın izleme desteği sunan yongası olacak. Innosilicon bu kez üst seviyeye yönelik versiyonlar hazırlayacağını da açıkladı. Yani 4 yıl gecikmeli olsa da Çin nihayet Batılı rakiplerini yakalamış oluyor. Elbette üretim teknoljileri açısından halen geride ancak bir süredir 7nm DUV sürecini elde ettikleri de gündemde.

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Çin ışın izleme teknolojisine geçiyor