Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Çin malı telefonlar Hindistan'da yasaklandı

Çin malı telefonlar Hindistan'da yasaklandı
9 yıl
15,6b
1
11
Ekran Kartı
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Çin malı telefonlar Hindistan'da yasaklandı
Tam Boyutta Gör

Hindistan Telekomünikasyon İdaresi, Çin malı cep telefonlarının Hindistan'a girişini ve satışını yasakladı. Yapılan açıklamada aralarında Meizu, Huawei, ZTE gibi yapımcıların da yer aldığı Çin'li telefon üreticilerinin ürettiği telefonların Hindistan'da kullanımının yasaklandığı belirtildi. Verilen bu kararın gerekçesi ticari rekabet ve ulusçuluk olarak tahmin edilirken asıl nedenin Çin yapımı telefonların Hindistan'da bulunan Çin'li casusların Hindistan telekom şebekelerine giriş yapmalarına yardım eden kötü amaçlı yazılımların yer alması olarak belirtildi.

Hindistan'ın verdiği bu karardan sonra Çin'in nasıl bir karşılık vereceği merak ediliyor.

Çin malı telefonlar Hindistan'da yasaklandı
Tam Boyutta Gör

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
alpa07 9 yıl
bence çin telefonları çoğalmalı.neden diye sorarsanız adamlar her özellik koyuyolar. nokıa samsung gıdım gıdım özellik koyup fahiş fiyatlarla satıyolar.bence çinliler olmasa hala normal ekranlı yanı dokunmatık olmayan telefonlar kullanıyor olcaktık
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TELESCOPE 9 yıl
bu durumdan pek fazla etkilenmezler heralde, adamlar dünyaya açılmış durumdalar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
umtyilmz 9 yıl

alpa07

bence çin telefonları çoğalmalı.neden diye sorarsanız adamlar her özellik koyuyolar. nokıa samsung gıdım gıdım özellik koyup fahiş fiyatlarla satıyolar.bence çinliler olmasa hala normal ekranlı yanı dokunmatık olmayan telefonlar kullanıyor olcaktık








zaten Apple iPhone u Çinlilerden esinlenerek geliştirdi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 9 yıl
gelmesin diyen arkadaşlar.. şayet gelmezse marka telefonları bu kadar ucuza alamayız.. dikkat ederseniz orta ölçek telefonlar 600lerden 350 liralara geriledi...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mk2kill 9 yıl
dünyanın en kalabalık 2 milleti ama yaptıkları bir cok seyde kalitesizlik sınırlarını zorluyorlar .
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Xantiave 9 yıl
bende kullanıyorum :))
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Bul3nt 9 yıl
aynen öyle ya Türkiye'yede yasak gelse keşke
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
qwerty18 9 yıl
Almadını nerden biliyon heryerde çin telefonları var!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Darqer1 9 yıl
Türkiyede almasın ! :@
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hapocod 9 yıl
savaş çıkmasın :d
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +424 Redeemertr +333 V4LKyR +299 KoşanBalık +224 madmahmutd +203 MacGyver. +188 WB +161 Informed +155 Txrboz +133 serdar_k +132
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
15556 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Ekran Kartı, meizu ve
2 etiket daha huawei zte
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Forum yöneticilerinin ve forumun konu
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim