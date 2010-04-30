Çin malı telefonlar Hindistan'da yasaklandı

Hindistan Telekomünikasyon İdaresi, Çin malı cep telefonlarının Hindistan'a girişini ve satışını yasakladı. Yapılan açıklamada aralarında Meizu, Huawei, ZTE gibi yapımcıların da yer aldığı Çin'li telefon üreticilerinin ürettiği telefonların Hindistan'da kullanımının yasaklandığı belirtildi. Verilen bu kararın gerekçesi ticari rekabet ve ulusçuluk olarak tahmin edilirken asıl nedenin Çin yapımı telefonların Hindistan'da bulunan Çin'li casusların Hindistan telekom şebekelerine giriş yapmalarına yardım eden kötü amaçlı yazılımların yer alması olarak belirtildi.

Hindistan'ın verdiği bu karardan sonra Çin'in nasıl bir karşılık vereceği merak ediliyor.