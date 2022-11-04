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    Anlık Bildirim

    Çin roketi şu an nerede? Çin roketi koordinatlarını buradan canlı takip edin!

    Türkiye'ye de düşme ihtimali olan Çin roketinde son dakika durumu ne? Kontrolden çıkan Çin roketi ne zaman, nereye düşecek? Haberimizdeki canlı yayınla Çin roketi koordinatlarını takip edebilirsiniz.
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    çin roketi son durum Tam Boyutta Gör
    Çin'in Long March 5B roketinin ana kademesi 4 Kasım günü TSİ 14:21'de kontrolsüz bir şekilde Dünya atmosferine giriş yapacak. Bu, bir Çin roketinin kalıntılarının insan hayatını ve mülkünü dördüncü kez tehdit edişi. Peki Çin roketi ne zaman dünyaya düşecek? Çin roketinin düşeceği yer belli mi? İşte yanıtları:

    Kontrolden çıkan Çin roketinin nereye düşeceği dakikalar önce belli olacak 🚀

    Long March 5B roketi 31 Ekim Pazartesi günü Hainan'daki Wenchang Uzay Merkezi'nden havalanarak Mengtian adı verilen üçüncü ve son modülü Çin'in Tiangong uzay istasyonuna teslim etti. Roket iniş aşamalarının çoğunda, onları nüfusun kalabalık olduğu bölgelerden uzaklaştırmak için çeşitli önlemler alınmakta ancak Long March 5B için durum böyle değil. Çin Uzay Ajansı'nın ağır yük roketi için bu önlemleri almadığı ve roketin nereye inebileceğini büyük ölçüde şansa bıraktığı ifade ediliyor.

    Türkiye'ye düşebilir 👀

    çin roketi nereye düşecek Tam Boyutta Gör
    Serseri roketin Türkiye'ye düşebileceği de konuşuluyor. Zira Çin roketinin koordinatları arasında Antalya, Mersin ve Muğla gibi iller de bulunuyor. 

    Roket ne zaman düşecek ❓

    Dolayısıyla geriye, kontrol dışı bu füzenin nereye düşebileceğini tahmin etmek kalıyor. Önceki vakalarda olduğu gibi, Yörüngeye Yeniden Giriş ve Enkaz Araştırma Merkezi (CORDS) roketi izliyor ve düzenli güncellemeler sağlıyor. Şirketin ilk tahmini, atmosfere kontrolsüz girişin 4 Kasım Cuma günü Türkiye saatiyle 14:21'de gerçekleşeceği yönünde. Olası çarpışmanın konumu ise inişten sadece birkaç dakika önce öğrenilebilecek.

    Son dakika Çin roketi nerede? Çin roketi canlı takip yayını 🔴

    Çin roketinin ne zaman, nereye düşeceği çokça merak ediliyor. Peki Çin roketi şu an nerede? İşte Çin roketi koordinatlarını canlı olarak takip edebileceğiniz YouTube canlı yayını:

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    İlk uçuşunu yaptı: Uçan araba

    S
    sezenhancı 1 saat önce

    Bel fıtığım vardı, birçok yatak denedim hiç birinde çözüme ulaşamadım. Birgün internette gezerken Lavitta Yatak firmasını gördüm. Lavita latex serisi yataklarını gördüm www.lavittasleep.com sayfasından sipariş ettim. Diğer firmalara güvenmediğimden korkarak yatak almıştım fakat ilk günden etkisini gösterdi. Belimi destekledi ilk günden artık yorgun uyanmıyorum bel ağrım tamamen geçti iyiki Lavitta Yatak ile tanışmışım herkese tavsiye ediyorum personeller çok ilgiliydi. Lavitta yatak benden geçer not aldı.

    A
    alexalex1907 17 saat önce

    merhaba bir sorum olacaktı ben yurtdışından bir telefon aldım ancak türkiyeye henüz giriş yapmadım zamdan etkilenmemek adına türkiyeye giriş yapmadan da telefonu kayıt ettirebiliyor muyum

    D
    DH Misafiri 1 gün önce

    E bu bildiğin drone olmuş havada elektriği vakum gibi emer arabada gidemez bence

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    13021 kez okundu.
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    HABERİN ETİKETLERİ
    çin, roket ve
    5 etiket daha çarpışma çin uzay ajansı long march 5b Teknoloji Haberleri Popüler Bilim
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