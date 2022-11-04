Çin roketi şu an nerede? Çin roketi koordinatlarını buradan canlı takip edin!

- Kontrolden çıkan Çin roketinin nereye düşeceği dakikalar önce belli olacak 🚀
- Türkiye'ye düşebilir 👀
- Roket ne zaman düşecek ❓
- Son dakika Çin roketi nerede? Çin roketi canlı takip yayını 🔴
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Kontrolden çıkan Çin roketinin nereye düşeceği dakikalar önce belli olacak 🚀
Long March 5B roketi 31 Ekim Pazartesi günü Hainan'daki Wenchang Uzay Merkezi'nden havalanarak Mengtian adı verilen üçüncü ve son modülü Çin'in Tiangong uzay istasyonuna teslim etti. Roket iniş aşamalarının çoğunda, onları nüfusun kalabalık olduğu bölgelerden uzaklaştırmak için çeşitli önlemler alınmakta ancak Long March 5B için durum böyle değil. Çin Uzay Ajansı'nın ağır yük roketi için bu önlemleri almadığı ve roketin nereye inebileceğini büyük ölçüde şansa bıraktığı ifade ediliyor.
Türkiye'ye düşebilir 👀
Roket ne zaman düşecek ❓
Dolayısıyla geriye, kontrol dışı bu füzenin nereye düşebileceğini tahmin etmek kalıyor. Önceki vakalarda olduğu gibi, Yörüngeye Yeniden Giriş ve Enkaz Araştırma Merkezi (CORDS) roketi izliyor ve düzenli güncellemeler sağlıyor. Şirketin ilk tahmini, atmosfere kontrolsüz girişin 4 Kasım Cuma günü Türkiye saatiyle 14:21'de gerçekleşeceği yönünde. Olası çarpışmanın konumu ise inişten sadece birkaç dakika önce öğrenilebilecek.
Son dakika Çin roketi nerede? Çin roketi canlı takip yayını 🔴
Çin roketinin ne zaman, nereye düşeceği çokça merak ediliyor. Peki Çin roketi şu an nerede? İşte Çin roketi koordinatlarını canlı olarak takip edebileceğiniz YouTube canlı yayını:Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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