SpaceX ile fırlatılacak Türksat 6A için tarih belli oldu

Tam Boyutta Gör Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türksat’ın yerli imkanlarla geliştirdiği Türkiye’nin ilk haberleşme uydusu Türksat 6A için beklenen tarihi paylaştı. Türkiye için son derece kritik öneme sahip olan Türksat 6A uydusu, Elon Musk’a ait olan SpaceX’in Falcon roketiyle yörüngeye fırlatılacak. İşte detaylar:

Türksat 6A ne zaman fırlatılacak?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu’nun açıklamasına göre Türksat 6A, Haziran 2024’te fırlatılacak. Uraloğlu, Türksat 6A’nın Mart 2024'te yerde teslimini planladıklarını ve ardından SpaceX ile yapılan anlaşma doğrultusunda fırlatma alanına gönderileceğini belirtti. 2024’ün haziran ayında ise fırlatma işlemi Falcon 9 roketiyle gerçekleştirilecek.

Tam Boyutta Gör Bakan Uraloğlu, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi'inin (TUSAŞ), Kahramankazan'daki yerleşkesinde bulunan Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezi'ni ziyaret etti. Uraloğlu, Türkiye'nin Türksat 1B ile başlayan uydu yayıncılığı serüvenini ilk yerli haberleşme uydusu Türksat 6A ile taçlandıracaklarını söyledi. Türksat 6A, başarılı bir şekilde yörüngeye oturtulursa Türkiye, haberleşme uydusu üretebilen ilk 11 ülkeden birisi haline gelecek.

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Türksat 6A tamamlandığında, 42 doğu boylamında hizmet verirken 35 bin 786 kilometre uzaklıkta, yer merkezli bir yörüngede yer alacak. 7,5 kilovat güce sahip olacak Türksat 6A, 20 aktarıcıya sahip olacak. Ku Bantta hizmet verecek olan uydu daha önceki Türksat uydularıyla kapsanamayan Güney-Doğu Asya’da hizmet verebilecek. Uraloğlu, uydunun 15 yıl boyunca görevde kalacağını belirtirken uçuş bilgisayarı, güç dağıtım birimi, elektrikli itki motoru, yakıt tankı, güç işleme ve kontrol birimi gibi kritik bileşenlerinin yerli imkanlarla üretildiğinin altını çizdi.

Türksat 6A’da çalışmalarda sona geliniyor

Tam Boyutta Gör Uraloğlu, Türksat 6A uydusunun montaj, entegrasyon ve testlerinin devam ettiğini belirtirken süreci şu şekilde açıkladı:

"Şu anda 'Isıl Yapısal Yeterlilik Modeli', 'Mühendislik Modeli' ve 'Uçuş Modeli' olmak üzere 3 ayrı model üretimi planlanan Türksat 6A uydu projesinde, Isıl Yapısal ve Mühendislik Modelleri'nin üretim, entegrasyon, testleri tamamlanmıştır. 'Mühendislik Modeli' entegrasyon faaliyetleri tamamlanmış olup, sistem seviyesi, ilk fonksiyonel testleri, termal vakum testi, titreşim testi ve akustik testi ile elektromanyetik uyumluluk testleri bitmiştir."

Halihazırda ise kompakt alan anten testi (CATR) hazırlıkların başlanmış durumda. Bu testin ardından ise anten ve güneş panellerinin açılma testlerinin ekimde, fırlatıcı uyum ve piro testleri ile son hizalama testlerinin de kasımda başlayacağı belirtildi. Testlerin şubat ayına kadar tamamlanması ve mart ayında da yer tesliminin hedeflendiğini tekrardan belirtelim.

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