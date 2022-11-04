Türkiye Uzay Ajansı, Çin roketinin nereye düştüğü hakkında açıklama yaptı

Çin roketi nereye düştü? 🚀
Çin roketi, 4 Kasım saat 13.08’de Pasifik Okyanusu’nda 101,9 derece Batı Boylamı ve 9,9 derece Kuzey Enlemi civarında suya düştü. Çin roketi görselde belirtilen yere düştü.
Pasifik Okyanusu nerede? 🗺️
Pasifik Okyanusu Asya, Amerika ve Okyanusya kıtaları arasında yer alıyor. Dünyanın en büyük okyanusu olma özelliği taşıyor.
Türkiye Uzay Ajansı, roketin atmosferden girişi esnasında üzerinde yer alan cihazlarının çoğunun imha edildiği doğrulandı. Bu da 23 tonluk roketin atmosferden geçişinde parçalanarak yük kaybettiği anlamına geliyor.
Çin roketi canlı takip edildi 🚀
Long March 5B roketi, nereye düşeceğinin kesin olmaması nedeniyle dünya genelinde büyük endişe yarattı. Milyonlarca kişi, Çin roketi canlı takip yayınlarını seyrederek roketin düşüşünü canlı izledi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bel fıtığım vardı, birçok yatak denedim hiç birinde çözüme ulaşamadım. Birgün internette gezerken Lavitta Yatak firmasını gördüm. Lavita latex serisi yataklarını gördüm www.lavittasleep.com sayfasından sipariş ettim. Diğer firmalara güvenmediğimden korkarak yatak almıştım fakat ilk günden etkisini gösterdi. Belimi destekledi ilk günden artık yorgun uyanmıyorum bel ağrım tamamen geçti iyiki Lavitta Yatak ile tanışmışım herkese tavsiye ediyorum personeller çok ilgiliydi. Lavitta yatak benden geçer not aldı.
merhaba bir sorum olacaktı ben yurtdışından bir telefon aldım ancak türkiyeye henüz giriş yapmadım zamdan etkilenmemek adına türkiyeye giriş yapmadan da telefonu kayıt ettirebiliyor muyum
E bu bildiğin drone olmuş havada elektriği vakum gibi emer arabada gidemez bence