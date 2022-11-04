Türkiye Uzay Ajansı, Çin roketinin nereye düştüğü hakkında açıklama yaptı

Çin roketi düştü mü? Türkiye Uzay Ajansı (TUA), Çin roketinin nereye düştüğünü açıkladı. Peki Çin roketi Türkiye'ye mi düştü? İşte roketin ne zaman, nereye düştüğü ile ilgili ayrıntılar: