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    Çin, Şangay'da üretilecek Tesla Model Y'lerin satışına izin verdi

    Şangay'daki fabrikasında üreteceği Model Y'lerle Çin pazarında elini güçlendirmeyi hedefleyen Tesla'ya Çin'in Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı'ndan yeşil ışık yandı.
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    Otomobil Teknolojileri
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Çin, Şangay'da üretilecek Tesla Model Y'lerin satışına izin verdi
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    Bir dönem ABD'deki fabrikasında üretim sıkıntılarıyla boğuşan Tesla zamanla bu durumun üstesinden geldi ve bununla da kalmayıp Çin'in Şangay şehri yakınlarında yeni bir fabrika kurarak burada Model 3 üretimine başladı.

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    Tesla, Gigafactory 3 olarak adlandırılan Şangay fabrikasını bir süredir Model Y üretimine hazır hale getirmeye çalışıyordu. Burada üreteceği crossover modeli Çin pazarında satabilmek için gerekli başvuruları yapan şirket sonunda Çin'in Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı'ndan onay aldı. Reuters tarafından yapılan haberde bakanlığın onayının 30 Kasım tarihinde yayımlandığı belirtildi.

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    Şirket tarafından yapılan açıklamada Berlin'deki fabrikada üretilecek Model Y'lerde Tesla'nın geçtiğimiz aylarda tanıttığı '4680' isimli yüksek enerji yoğunluğuna sahip pillerin kullanılacağı belirtilmişti. Çin'de üretilecek Model Y'lerin ise halihazırda ABD'de üretilen Model Y'lerden bir farkı olmayacak.

    Şangay fabrikasında ürettiği Model 3'lerin müşteri teslimatlarına tam bir yıl önce başlayan Tesla, geçtiğimiz Ekim ayında Çin'de 13 bin araç satmıştı. Kısa süre önce Çin'de ürettiği Model 3'leri Avrupa'ya da ihraç etmeye başlayan şirket 2021 yılında Çin'de şarj cihazı üretimine başlamayı planlıyor.



    https://www.reuters.com/article/us-tesla-china/china-grants-tesla-green-light-to-start-selling-shanghai-made-model-y-suv-idUSKBN28A0BE Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    Whisper911 (murat kasapoglu) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
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    FederalAlmanya 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Hani tr ye gelecektiri elın ile rte konusmuslardı
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