Çin, tamamen yerli bileşenlerle çalışan ilk süper bilgisayarını hizmete aldı

Merkezi Wuhan'da bulunan Central Intelligent Computing Center (Merkezi Akıllı Hesaplama Merkezi) süper bilgisayarının yapay zeka için üretildiği ve trilyonlarca parametreyle büyük dil modellerini eğitebildiği bildiriliyor. Her ne kadar Çin daha önce yerli donanım ve yazılıma sahip süper bilgisayarlar üretmiş olsa da, tamamen yerli üretim bir bilgisayar ülkenin teknoloji sektörü için yeni bir kilometre taşı niteliğinde.
Yeni süper bilgisayara ilişkin fazla bir detay bulunmuyor dolayısıyla performansı bilinmiyor. Şu ana kadar net olan tek şey: Süper bilgisayarın yalnızca Çin parçalarından yapıldığı. Bilgisayar, yapay zeka modellerini trilyonlarca parametreyle eğitebiliyor.
Çin, süper bilgisayarlarını dünyanın en hızlı 500 süper bilgisayarını takip eden kuruluş olan TOP500'e sunmadığı için muhtemelen yakın zamanda resmi performans kıyaslamalarını göremeyeceğiz. Görünüşe göre bu tercih, Çin'in daha fazla ABD yaptırımına davetiye çıkarma korkusundan kaynaklanıyor.
Ayrıntıların eksikliği göz önüne alındığında, süper bilgisayarın içinde ne olabileceğini tahmin etmek zor. CPU tarafında, artık yerli sunucularda mevcut olan Zhaoxin'in KaiSheng KH-40000 sunucu CPU'larını kullanabilir. Loongson'un 32 çekirdekli 3D5000'i ve Phytium'un 64 çekirdekli Feiteng Tengyun S2500'ü gibi başka adaylar da var. Her üç yonga da mimari açıdan büyük farklılıklar gösteriyor; Zhaoxin, Intel ve AMD gibi x86 kullanıyor. Loongson, MIPS'in bir türevini kullanıyor ve Phytium ise ARM mimarisini çalıştırıyor. Benzer şekilde Çin yapımı GPU'lar için de Moore Threads, Loongson ve Biren gibi pek çok seçenek mevcut.
China Telecom'un yeni süper bilgisayarının içindeki donanımın ne olduğu bilinmese de, en önemli kısmı baştan aşağı Çin donanımıyla yapılmış olması. Yalnızca Çin teknolojisine sahip olduğu için süper bilgisayarın bazı alanlarda dezavantajlı olması muhtemel. Ancak teknolojik bağımsızlık, bileşenler Batılı muadillerinden yavaş da olsa, Çin için en temel hedef olarak görülüyor. Eğer Çin her şeyi kendi başına yapmayı başarırsa, ABD yaptırımlarının ülkeye pek bir etkisi olmayacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.