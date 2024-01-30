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    Anlık Bildirim

    Çin, tamamen yerli bileşenlerle çalışan ilk süper bilgisayarını hizmete aldı

    China Telecom, tamamen Çin yapımı bileşenler ile inşa edilen ilk süper bilgisayarını ürettiğini açıkladı. Central Intelligent Computing Center isimli bilgisayar ülke için kilometre taşı niteliğinde.
    Çin, tamamen yerli ilk süper bilgisayarını hizmete aldı Tam Boyutta Gör
    China Telecom, ülkenin tamamen Çin yapımı bileşenler ve teknolojiyle inşa edilen ilk süper bilgisayarını ürettiğini açıkladı.

    Merkezi Wuhan'da bulunan Central Intelligent Computing Center (Merkezi Akıllı Hesaplama Merkezi) süper bilgisayarının yapay zeka için üretildiği ve trilyonlarca parametreyle büyük dil modellerini eğitebildiği bildiriliyor. Her ne kadar Çin daha önce yerli donanım ve yazılıma sahip süper bilgisayarlar üretmiş olsa da, tamamen yerli üretim bir bilgisayar ülkenin teknoloji sektörü için yeni bir kilometre taşı niteliğinde.

    Yeni süper bilgisayara ilişkin fazla bir detay bulunmuyor dolayısıyla performansı bilinmiyor. Şu ana kadar net olan tek şey: Süper bilgisayarın yalnızca Çin parçalarından yapıldığı. Bilgisayar, yapay zeka modellerini trilyonlarca parametreyle eğitebiliyor.

    Çin, süper bilgisayarlarını dünyanın en hızlı 500 süper bilgisayarını takip eden kuruluş olan TOP500'e sunmadığı için muhtemelen yakın zamanda resmi performans kıyaslamalarını göremeyeceğiz. Görünüşe göre bu tercih, Çin'in daha fazla ABD yaptırımına davetiye çıkarma korkusundan kaynaklanıyor.

    Ayrıntıların eksikliği göz önüne alındığında, süper bilgisayarın içinde ne olabileceğini tahmin etmek zor. CPU tarafında, artık yerli sunucularda mevcut olan Zhaoxin'in KaiSheng KH-40000 sunucu CPU'larını kullanabilir. Loongson'un 32 çekirdekli 3D5000'i ve Phytium'un 64 çekirdekli Feiteng Tengyun S2500'ü gibi başka adaylar da var. Her üç yonga da mimari açıdan büyük farklılıklar gösteriyor; Zhaoxin, Intel ve AMD gibi x86 kullanıyor. Loongson, MIPS'in bir türevini kullanıyor ve Phytium ise ARM mimarisini çalıştırıyor. Benzer şekilde Çin yapımı GPU'lar için de Moore Threads, Loongson ve Biren gibi pek çok seçenek mevcut.

    China Telecom'un yeni süper bilgisayarının içindeki donanımın ne olduğu bilinmese de, en önemli kısmı baştan aşağı Çin donanımıyla yapılmış olması. Yalnızca Çin teknolojisine sahip olduğu için süper bilgisayarın bazı alanlarda dezavantajlı olması muhtemel. Ancak teknolojik bağımsızlık, bileşenler Batılı muadillerinden yavaş da olsa, Çin için en temel hedef olarak görülüyor. Eğer Çin her şeyi kendi başına yapmayı başarırsa, ABD yaptırımlarının ülkeye pek bir etkisi olmayacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 1 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 2 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 4 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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