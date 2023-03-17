Çin, türünün tek örneği dev barajın inşasında sona yaklaşıyor

China Energy, ülkenin Qinghai Eyaleti’nde bulunan nehrin üst kesimlerinde türünün en yüksek rakımlı tesisi olan Maerdang hidroelektrik santralinin yapımını sürdürüyor. Şirket, son birkaç yıldaki COVID-19 etkilerine rağmen projenin hedeflenen Mart 2024 tarihinde kadar faaliyete geçeceğinin altını çiziyor.
En yüksek baraj
Tesisin bu enerji çıktısı, 2,56 milyon metrik ton kömür tüketimine eşdeğer. Bunun yanında tesisin 8,16 milyon ton karbondioksit emisyonunu azaltması da bekleniyor. Proje aynı zamanda şirketin hidroelektrik, güneş enerjisi ve enerji depolamayı içeren ilk entegre temiz enerji tesisi olma özelliğini taşıyor.
En yüksekte olsa da en güçlüsü değil
Her ne kadar Maerdang barajı, en yüksek irtifaya sahip ve yüksek bir enerji üretimine sahip olsa da en “güçlü” santral olmaktan uzak. Maerdang barajı, yıllık 7.3 TW/s üretim yaparken dünyanın büyük hidroelektrik santrali Three Gorges barajı yılda 111.8 TW/s üretim yapıyor. Ve evet, bu baraj da Çin’de. Hatta en güçlü 10 baraj listesinde Çin’in 5 adet barajı bulunuyor.
Bununla birlikte Çin, yenilenebilir enerjide açık ara farkla dünya lideri konumunda. Ancak bu sizi yanıltmasın, ülke aynı zamanda en büyük kömür madeni üreticisi ve tüketicisi olma özelliğine sahip. En son verilere göre 2023’in ilk iki ayında Çin’in kömür üretimi önceki yılın aynı döneminde göre yüzde 5,8 oranında arttı.
Reuters bunun nedenini şöyle açıklıyor: "Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından küresel kömür fiyatlarındaki keskin artış ve enerji tedarik zincirlerinin kesintiye uğraması, Pekin'i giderek daha fazla enerji güvenliğine öncelik vermeye sevk etti." Dolayısıyla Çin, enerji talebini karşılamak için kömür üretimini artırdı.Kaynakça https://electrek.co/2023/03/16/this-hydropower-station-in-china-is-5000-meters-above-sea-level/ https://www.reuters.com/world/asia-pacific/china-coal-output-up-58-jan-feb-new-capacity-comes-online-2023-03-15/? https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_largest_hydroelectric_power_stations Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)