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    Anlık Bildirim

    Çin, türünün tek örneği dev barajın inşasında sona yaklaşıyor

    Enerji konusunda Çin, Dünya’nın geri kalanından çok farklı bir noktada yer alıyor. Ülke, yakın bir zamanda türünün tek örneği hidroelektrik santralinin inşasında ise sona geliyor.
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    Çin, türünün tek örneği barajın inşasında sona yaklaşıyor Tam Boyutta Gör

    China Energy, ülkenin Qinghai Eyaleti’nde bulunan nehrin üst kesimlerinde türünün en yüksek rakımlı tesisi olan Maerdang hidroelektrik santralinin yapımını sürdürüyor. Şirket, son birkaç yıldaki COVID-19 etkilerine rağmen projenin hedeflenen Mart 2024 tarihinde kadar faaliyete geçeceğinin altını çiziyor.

    En yüksek baraj

    Çin, türünün tek örneği barajın inşasında sona yaklaşıyor Tam Boyutta Gör
    Qinghai eyaletinde yapımına devam edilen Maerdang barajı, deniz seviyesinden 5000 metre yükseklikte inşa ediliyor. Bu yüksekliği kafanızda canlandırmak açısından; Türkiye’nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı, 5.137 metre yüksekliğe sahip. China Energy’ye göre hidroelektrik tesisi tamamlandığında toplam 2,2 milyon kilovat kurulu güce sahip olacak. Tam faaliyete geçtiğinde ise tesis yılda ortalama 7.3 milyar kilovat saatten fazla elektrik üretecek.

    Tesisin bu enerji çıktısı, 2,56 milyon metrik ton kömür tüketimine eşdeğer. Bunun yanında tesisin 8,16 milyon ton karbondioksit emisyonunu azaltması da bekleniyor. Proje aynı zamanda şirketin hidroelektrik, güneş enerjisi ve enerji depolamayı içeren ilk entegre temiz enerji tesisi olma özelliğini taşıyor.

    En yüksekte olsa da en güçlüsü değil

    Her ne kadar Maerdang barajı, en yüksek irtifaya sahip ve yüksek bir enerji üretimine sahip olsa da en “güçlü” santral olmaktan uzak. Maerdang barajı, yıllık 7.3 TW/s üretim yaparken dünyanın büyük hidroelektrik santrali Three Gorges barajı yılda 111.8 TW/s üretim yapıyor. Ve evet, bu baraj da Çin’de. Hatta en güçlü 10 baraj listesinde Çin’in 5 adet barajı bulunuyor.

    Bununla birlikte Çin, yenilenebilir enerjide açık ara farkla dünya lideri konumunda. Ancak bu sizi yanıltmasın, ülke aynı zamanda en büyük kömür madeni üreticisi ve tüketicisi olma özelliğine sahip. En son verilere göre 2023’in ilk iki ayında Çin’in kömür üretimi önceki yılın aynı döneminde göre yüzde 5,8 oranında arttı.

    Reuters bunun nedenini şöyle açıklıyor: "Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından küresel kömür fiyatlarındaki keskin artış ve enerji tedarik zincirlerinin kesintiye uğraması, Pekin'i giderek daha fazla enerji güvenliğine öncelik vermeye sevk etti." Dolayısıyla Çin, enerji talebini karşılamak için kömür üretimini artırdı.

    Kaynakça https://electrek.co/2023/03/16/this-hydropower-station-in-china-is-5000-meters-above-sea-level/ https://www.reuters.com/world/asia-pacific/china-coal-output-up-58-jan-feb-new-capacity-comes-online-2023-03-15/? https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_largest_hydroelectric_power_stations
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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

    F
    fehim71 2 saat önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 gün önce

    sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

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    ugah6aiw 1 gün önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

    Profil resmi
    belen1998 1 gün önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 1 gün önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 2 gün önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 2 gün önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 2 gün önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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