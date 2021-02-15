Çin üretimi 25 bin dolarlık Tesla dünya genelinde satılacak

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Tesla Çin başkanı Tom Zhu, Çin üretimi yeni bir kompakt elektrikli otomobil piyasaya sürecekleri yönünde resmi açıklamalarda bulundu. Tesla Model 2 olarak anılan aracın 25 bin dolar fiyat etiketine sahip olması bekleniyor.

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Tesla'nın tamamen yeni bir kompakt otomobil geliştirdiğine yönelik haberler uzunca bir süredir gündemi meşgul ediyordu. Tom Zhu'nun açıklamalarıyla birlikte bu spekülasyonlar resmi bir ağız tarafından doğrulanmış oldu.

Çinliler tasarlayacak

Başta da belirttiğimiz gibi şimdilik Tesla Model 2 olarak anılan hatchback otomobil, Model 3 ile aynı platformu paylaşacak. Çinli tasarımcıların imzasını taşıması beklenen araç dış görünüm olarak uzak doğuya özgü olacak.

Daha önce aracın Avrupa versiyonunun farklı bir tasarıma sahip olabileceği bildirilmişti. Ancak Tesla Çin başkanının son açıklamalarına bakılırsa şirketin böyle bir düşüncesi yok. Yani Tesla Model 2'nin görünümü Avrupalı müşteriler için revize edilmeyecek.

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Global pazara sunulacak

Tesla'nın yeni otomobili Tesla bayilerinin olduğu tüm ülkelerde satışa sunulacak. Aracın bu yıl sonuna kadar hazır olabileceği belirtildi. Hatta Mart ayında yollarda test edilmeye başlanacağı söyleniyor. Şirketin şimdiye kadarki "en kompakt" elektrikli otomobilyle Kasım ayında düzenlencek Guangzhou Otomobil Fuarı'nda tanışabiliriz.

https://thedriven.io/2021/02/10/tesla-to-sell-model-2-targets-global-market-could-be-ready-this-year/

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