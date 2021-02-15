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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Çin üretimi 25 bin dolarlık Tesla dünya genelinde satılacak

    Tesla Çin başkanı Tom Zhu, 25 bin dolarlık bir elektrikli otomobil üreteceklerini ve aracın Tesla bayilerinin olduğu tüm ülkelerde satışa sunulacağını doğruladı.
    15 Şubat 2021, 16:30 (Güncellendi, 2 gün)
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    Otomobil Teknolojileri
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Çin üretimi 25 bin dolarlık Tesla dünya genelinde satılacak
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    Tesla Çin başkanı Tom Zhu, Çin üretimi yeni bir kompakt elektrikli otomobil piyasaya sürecekleri yönünde resmi açıklamalarda bulundu. Tesla Model 2 olarak anılan aracın 25 bin dolar fiyat etiketine sahip olması bekleniyor.

    Ayrıca Bkz. "Tesla Semi elektrikli kamyon, bekleneden az menzil sunan pil ile gelecek"

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    Tesla'nın tamamen yeni bir kompakt otomobil geliştirdiğine yönelik haberler uzunca bir süredir gündemi meşgul ediyordu. Tom Zhu'nun açıklamalarıyla birlikte bu spekülasyonlar resmi bir ağız tarafından doğrulanmış oldu.

    Çinliler tasarlayacak

    Başta da belirttiğimiz gibi şimdilik Tesla Model 2 olarak anılan hatchback otomobil, Model 3 ile aynı platformu paylaşacak. Çinli tasarımcıların imzasını taşıması beklenen araç dış görünüm olarak uzak doğuya özgü olacak.

    Daha önce aracın Avrupa versiyonunun farklı bir tasarıma sahip olabileceği bildirilmişti. Ancak Tesla Çin başkanının son açıklamalarına bakılırsa şirketin böyle bir düşüncesi yok. Yani Tesla Model 2'nin görünümü Avrupalı müşteriler için revize edilmeyecek.

    Çin üretimi 25 bin dolarlık Tesla dünya genelinde satılacak
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    Global pazara sunulacak

    Tesla'nın yeni otomobili Tesla bayilerinin olduğu tüm ülkelerde satışa sunulacak. Aracın bu yıl sonuna kadar hazır olabileceği belirtildi. Hatta Mart ayında yollarda test edilmeye başlanacağı söyleniyor. Şirketin şimdiye kadarki "en kompakt" elektrikli otomobilyle Kasım ayında düzenlencek Guangzhou Otomobil Fuarı'nda tanışabiliriz.



    https://thedriven.io/2021/02/10/tesla-to-sell-model-2-targets-global-market-could-be-ready-this-year/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    A aycibin (Yalım Dilmen) 2 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    kdv,ötv,mtv,trt bandrol vs derken o araba bizde 600binden başlar
    bizim ileri demokrasimiz var
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    Yorumlar (19) Yorum Yaz Forumda Gör
    S sultanneb 1 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Onlara 25bin bize 350bin
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    sleepingawake 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Aqp bu araç çıktığında, ilk seçime gideceğine göre, gelen iktidarda vizyon olursa ötvsiz alırız. Yeter ki aqp kuru batirmasın.
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    L Longg_Night 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Dışarıdan çok şık gözüküyor
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    SEO19ProjectManager (EEEE 55555) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    onların yerel para birimiyle 25 BİN TL ye araba var !

    250 bin + Katma Dert Vergisi = 500 bin é nah alırsın git traktör al !!!
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    V V4LKyR 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Çin'e helal olsun Tesla'ya iyi diz çöktürmüş.

    Nasıl başardı? Eh, Çin inanılmaz büyük bir pazar, Tesla da kaz gelecek yerden tavuk esirgemiyor. Aynı Apple gibi.
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    mcrew (kemal kemal) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Çin elektrikli araçlara kafayı takmış durumda ciddi yatırım yapıyorlar elektrikli araçlara.
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    1BilimAdamı (Hakan Altay) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Ucuz elektrikli sınıfında planlanan günsel b9'da aynı fiyattan 25bin dolardan çıkarsa ..500bin liraya falan denk geliyor sanırım
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    labtek38 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Biz Amerika’ya konulan rahip vergisinin arkasından dolaşabilecek miyiz böylece?
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    M Murat.Ak (Murat Ak) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Bir yazılımcı bir kaç maaşı ile alır ne güzel. Bize güzel değil tabii ki
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    A alkgs (hasan kaya) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Araç 25 bin dolar, insan gibi vergi alınsa hadi 30 bin dolar olsun diyelim. 210 bin tl yapar. Bu paraya manuel leon bile bulunamıyor bayide. Gel gelelim hepimiz biliyoruz ülkemize 20 tane getirilir fiyatı da 500 bin tl olur.
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    4705 kez okundu.
    19 kişi, toplam 19 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    elektrikli otomobil, araba ve
    5 etiket daha tesla model 2 çin üretim araç Bilim ve Teknoloji
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