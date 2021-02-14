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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Tesla Semi elektrikli kamyon, bekleneden az menzil sunan pil ile gelecek

    Elon Musk, son yaptığı röportajda Tesla Semi elektrikli kamyonun beklenenden daha düşük bir pil kapasitesi ile geleceğini açıkladı.
    14 Şubat 2021, 20:00 (3 gün)
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    Otomobil Teknolojileri
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Tesla Semi elektrikli kamyon, bekleneden az menzil sunan pil ile gelecek
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    Elon Musk, Joe Rogan ile yakın zamanda yaptığı bir röportajda Tesla Semi elektrikli kamyonunun  başlangıçta planlanandan daha küçük bir pil kapasitesi alacağını söyledi.

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    2022 yılında seri üretime girmesi planlanıyor

    Elon'a göre, Tesla Semi'nin 480 km'ye kadar mal taşıyabilen temel versiyonu 500 kWh bataryaya sahip olacak. Girişimci, bu tür bir verimliliğin, aracın şasisinin yapısal bir parçası olarak kendi 4680 pil hücresine sahip bir pil paketi kullanımıyla sağlanacağını açıkladı.

    Tesla Semi elektrikli kamyon, bekleneden az menzil sunan pil ile gelecek
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    Genişletilmiş menzilli bir sürüm de planlanmakta, ancak yalnızca temel sürüm pazara girdikten sonra piyasaya sürülecek. Tesla Semi, 2017 yılında duyurulmuş ve elektrikli kamyonun tek bir şarjla 480 ila 800 km arasında menzil sunacağı belirtilmişti. Bunun da 600 ila 1000 kWh kapasiteli bir çekiş aküsü gerektirmesi bekleniyordu. Tesla Semi'lerin ilk partisi bu yıl üretilecek. Ancak seri üretime 2022 yılından önce başlanması beklenmiyor.



    https://insideevs.com/news/487795/tesla-semi-500-kwh-battery-pack/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    D DH Misafiri 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Beklenenden az menzil değil. Kısa menzilli versiyonunda 600kWh batarya bekliyorduk 500kWh ile gelecek bu beklenenden de verimli olduğu anlamına geliyor.
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    ceo-tr (Ceo Tr) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Bu tırlarda elektrik olayı daha kolay aslında. kendi pileri var zaten. ayrıca taşıdıkları dorseye pilleri döşe. gelen tır çekerken dorsenin pilini kullansın. dorse yük indirme ve bindirmede şarj olsun. tırlar hiç bekleme yapmadan şarjı dolan dorseleri alıp teslim etsin.
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    Y yorumculuklar 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Temelde hedefi yine otonom tırlar için veri toplamak olarak görüyorum. ABD’de otonom tırlar üzerine çalışan bir sürü girişim var, bir tanesi gerçekten güzel bir sistem de oturtmuştu. Ama Tesla otomobillerde yaptığı gibi kullanıcı kitlesiyle sağlam bir veri toplayacaktır yine.
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    1ses1 (hasan türk) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Kamyonculara sormak lazım. Menzil açsından iyimi kötümü. Birde şarj olayı var.
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