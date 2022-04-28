Çin, uzay savunma sistemi inşa etmeyi planlıyor

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Çin Ulusal Uzay İdaresi(CNSA) başkan yardımcısı Wu Yanhua, China Central Television'da(CCTV) yaptığı bir açıklama sırasında ülkenin gezegenimiz için bir asteroit izleme ve savunma sistemi inşa etmeyi planladığını duyurdu.

İlk test 2025'te olabilir

Yanhua, geliştirmeyi planladıkları sisteme dair bazı bilgiler paylaştı. Sistem, hem yer hem de uzay temelli unsurları içerecek ve hangilerinin Dünya'ya veya insanlığın uzaydaki faaliyetlerine potansiyel bir tehdit oluşturduğunu belirlemek için asteroitleri kataloglayacak ve analiz edecek. Ayrıca sistem, potansiyel asteroit etkilerini modelleyecek bir bilgisayar simülasyonunu da içerecek.

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Global Times'ın haberine göre sistem birden fazla departmanın koordinasyonu gerektirdiği için henüz Çin makamları tarafından onaylanmadı ancak Yanhua yaptığı açıklamada sistemin ilk olarak 2025'te test edilebileceğini duyurdu.

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