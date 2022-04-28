Çin, uzay savunma sistemi inşa etmeyi planlıyor

Çin Ulusal Uzay İdaresi(CNSA) başkan yardımcısı Wu Yanhua, China Central Television'da(CCTV) yaptığı bir açıklama sırasında ülkenin gezegenimiz için bir asteroit izleme ve savunma sistemi inşa etmeyi planladığını duyurdu.
İlk test 2025'te olabilir
Yanhua, geliştirmeyi planladıkları sisteme dair bazı bilgiler paylaştı. Sistem, hem yer hem de uzay temelli unsurları içerecek ve hangilerinin Dünya'ya veya insanlığın uzaydaki faaliyetlerine potansiyel bir tehdit oluşturduğunu belirlemek için asteroitleri kataloglayacak ve analiz edecek. Ayrıca sistem, potansiyel asteroit etkilerini modelleyecek bir bilgisayar simülasyonunu da içerecek.
Global Times'ın haberine göre sistem birden fazla departmanın koordinasyonu gerektirdiği için henüz Çin makamları tarafından onaylanmadı ancak Yanhua yaptığı açıklamada sistemin ilk olarak 2025'te test edilebileceğini duyurdu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI: LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.