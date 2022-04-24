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    SpaceX, uçaklarda Starlink hizmeti için ilk anlaşmayı imzaladı

    SpaceX ile JSX arasında gerçekleştirilen yeni bir anlaşma, Starlink uydu interneti hizmetini yolculara sunacak ilk havayolu şirketi haline getirecek.            
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    SpaceX, uçaklarda Starlink hizmeti için ilk anlaşmayı imzaladı
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    Geçtiğimiz günlerde Delta Havayolları, SpaceX'in Starlink uydu internet hizmetini uçaklarında test etmeye başladığını duyurmuştu. Şimdi ise ABD'de hizmet veren bağımsız bir hava taşıyıcısı JSX, yolcularına Wi-Fi sunmak için SpaceX ile bir anlaşma imzaladı.

    Bu yıl içerisinde sunulacak

    JSX, SpaceX ile imzaladığı anlaşmayla Starlink internet hizmetini taşıyan ilk şirket olma özelliğini kazanacak. Yaklaşık 100 uçağıyla hizmet veren şirket, bu yıl içerisinde yolcularına Starlink hizmeti sağlamaya başlayacak. Uydu interneti hizmeti, yolculara ücretsiz olarak sunulacak.

    SpaceX'in şu an için yaklaşık 2300 Starlink uydusu bulunuyor ve şirket, hizmeti küresel olarak sunmak ve kesintisiz bir erişim sağlamak için yörüngede toplam 42 bin uyduya yer vermek istiyor.

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    marto1 1 gün önce

    malzeme güzel gözüküyor başarılı buldum

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    NewSphere 3 gün önce

    peki yenilebiliyomu . [resim]

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    Black Heart Rebellion 3 gün önce

    Yanlis gelmissin hocam

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    fakcakaya 3 gün önce

    hani nerde nasıl düşüyor? bana düşen bir ekran kartının linkini atarmısınız:)

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