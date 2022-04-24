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Geçtiğimiz günlerde Delta Havayolları, SpaceX'in Starlink uydu internet hizmetini uçaklarında test etmeye başladığını duyurmuştu. Şimdi ise ABD'de hizmet veren bağımsız bir hava taşıyıcısı JSX, yolcularına Wi-Fi sunmak için SpaceX ile bir anlaşma imzaladı.

Bu yıl içerisinde sunulacak

JSX, SpaceX ile imzaladığı anlaşmayla Starlink internet hizmetini taşıyan ilk şirket olma özelliğini kazanacak. Yaklaşık 100 uçağıyla hizmet veren şirket, bu yıl içerisinde yolcularına Starlink hizmeti sağlamaya başlayacak. Uydu interneti hizmeti, yolculara ücretsiz olarak sunulacak.

Delta, uçaklarında Starlink internet hizmetini test ediyor 3 gün önce eklendi

SpaceX'in şu an için yaklaşık 2300 Starlink uydusu bulunuyor ve şirket, hizmeti küresel olarak sunmak ve kesintisiz bir erişim sağlamak için yörüngede toplam 42 bin uyduya yer vermek istiyor.

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SpaceX, uçaklarda Starlink hizmeti için ilk anlaşmayı imzaladı