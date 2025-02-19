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    NASA, 2024 YR4 asteroidinin Dünya'ya çarpma ihtimalini %3,1'e yükseltti

    NASA, geçtiğimiz sene tespit edilen ve bir şehri yok edebilecek kadar büyük bir asteroit olan 2024 YR4'ün 2032'de Dünya'ya çarpma olasılığıni %3,1'e yükseltti. 
    NASA, 2024 YR4 asteroidinin Dünya'ya çarpma ihtimalini yükseltti Tam Boyutta Gör
    NASA, geçtiğimiz sene tespit edilen ve bir şehri yok edebilecek kadar büyük bir asteroitin 2032'de Dünya'ya çarpma olasılığıni %3,1'e yükseltti.

    NASA, 7 Şubat'ta 2024 YR4 isimli asteroidin 7 yıl içinde Dünya'ya çarpma olasılığını %1,2'den %2,3'e çıkardı. NASA'nın Yakın Dünya Nesneleri Çalışmaları Merkezi web sitesindeki verilere göre, çarpma olasılığı daha sonra %2,6'ya ve en son olarak %3,1'e çıktı.

    Hiroşima'ya atılan bombanın 500 katı enerji açığa çıkarabilir

    2024 YR4 asteroidinin tahmini çapı yaklaşık 54 metre olarak belirlendi. Gök cisminin, insan medeniyetini sona erdirmek için çok küçük olduğu belirtilse de, yine de büyük bir şehri yok edebileceği ve çarpma anında yaklaşık 8 megaton enerji açığa çıkarabileceği tahmin ediliyor. Bu enerji, Japonya'nın Hiroşima kentini yok eden atom bombasının açığa çıkardığı enerjinin 500 katından fazla.

    Öte yandan, bilim insanları asteroidin Dünya'yı ıskalama olasılığının hala %96,9 olduğunu, yeni ölçümlerde Dünya'ya çarpma riskinin sıfırlanabileceğini belirtiyor.

    NASA'nın gezegen savunma bloguna göre YR4 şu anda Dünya'ya çarpma olasılığı %1'den fazla olan bilinen tek büyük asteroit. NASA'ya göre, YR4'ün Dünya'ya çarpması durumunda, muhtemelen doğu Pasifik Okyanusu, Güney Amerika'nın kuzeyi, Atlas Okyanusu, Afrika, Arap Denizi ve Güney Asya boyunca uzanan bir risk koridorunda bir yere çarpacak.

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