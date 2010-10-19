Çin'deki Elektrikli Otomobil Üretimi 2020'ye Kadar Yıllık 1 Milyon Adeti Bulabilir

Çin, nüfusuyla doğru orantılı olarak dünyanın en büyük otomotiv pazarı konumunda.Şimdilik ürettiği otomobiller ile dünya standartlarını yakalayamayan Çin markaları, elektrikli otomobil piyasasının inanılmaz bir ivmeyle geliştiğinin farkındalar ve elektrikli otomobiller üretmeye başladılar.

Çin Bilim ve Teknoloji Bakanı da konuyla ilgili bir açıklama yaparak, gelecek 10 yıl içerisindeki Çin'in yıllık elektrikli otomobil üretiminin 1 milyonu bulabileceğini ve elektrikli araçların otomotiv endüstrisinin yeni anahtarı olduğunu belirtti. Gang ayrıca Çin'deki topluma taşıma araçlarının batarya ile güçlendirilmiş araçlarla değiştirilmesinin milli elektrikli otomobil endüstrisi gelişimi için de derin bir etkiye sahip olduğunu belirtti. 2009'dan bu yana 25 pilot Çin şehrinde uygulanan bir program ile yaklaşık 1.3 milyon dolar harcanarak batarya ile güçlendirilmiş toplu taşıma araçları ve bu araçların kullanımının faydalarınıbenimsenmesi sağlandı. Bu projeden sonra hem üretim hem de satış rakamlarında büyük artışlar meydana geldi. Çin otomotiv endüstrisi gelecek 10 yıllık hedefini gerçekleştirebilirse dünyanın en büyük elektrikli otomobil üretim merkezi olabilir!