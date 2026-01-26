Çin, elektronik direksiyon sistemleri için ulusal standartları belirledi

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Çin, otomotiv teknolojilerinde hızla yaygınlaşan steer-by-wire (SbW) sistemleri için kapsamlı ve bağlayıcı bir düzenlemeyi hayata geçiriyor. Çin Devlet Piyasa Düzenleme İdaresi, “Otomotiv Direksiyon Sistemleri için Temel Gereklilikler” başlıklı zorunlu ulusal standardı 26 Ocak’ta yayımladı. Söz konusu düzenleme, 1 Temmuz itibarıyla resmen yürürlüğe girecek ve hem elektronik kontrollü steer-by-wire sistemlerini hem de geleneksel direksiyon çözümlerini kapsayacak.

Direksiyonda fiziksel bağlantı şartı yok

Geleneksel direksiyon sistemleri, mekanik ve hidrolik bileşenler üzerinden çalışırken steer-by-wire sistemleri direksiyon komutlarını tamamen elektronik sinyaller aracılığıyla ileten bir yapı sunuyor. Bu yaklaşım, fiziksel bağlantıları ortadan kaldırarak daha esnek tasarım, yüksek hassasiyet ve gelişmiş manevra kabiliyeti sağlıyor.

Çin tarafından yayımlanan yeni standart, SbW sistemlerine yönelik teknik gereklilikleri, test yöntemlerini ve güvenlik kriterlerini net şekilde tanımlıyor. Aynı zamanda klasik direksiyon sistemleri ile yardımcı direksiyon donanımları için de fonksiyonel güvenlik şartlarını içeriyor.

Tam Boyutta Gör Güvenlik tarafında da arıza senaryolarında uygulanması gereken güvenlik tepkilerini açık biçimde tanımlanıyor. Çin, güç kaynağı, veri iletimi ve enerji aktarımı noktasında bir sorun yaşandığında aracın kontrol edilebilirliğini ve sürüş güvenliğini korumayı amaçlıyor. Yeni düzenleme, SbW sistemlerinde yaşlanma ve performans düşüşü gibi durumlara karşı geliştirilecek alarm mekanizmalarını da netleştiriyor. Bu sayede potansiyel risklerin erken aşamada tespit edilmesi ve sistemin uzun vadeli, güvenli şekilde çalışmasının sağlanması hedefleniyor. Elektronik bileşenlerin zamanla maruz kaldığı yıpranmanın sürüş güvenliğini etkilememesi için alarm sistemleri kritik bir rol üstleniyor.

Güvenlik önlemleri ayrıca direksiyon sistemlerinin giderek daha fazla tamamen yazılım kontrollü elektronik mimarilere dayanması nedeniyle ortaya çıkabilecek risklere odaklanıyor. Bu kapsamda SbW için fonksiyonel güvenlik gereklilikleri netleştiriliyor.

Bununla birlikte uygulamanın denetlenebilir ve bağlayıcı olmasına da odaklanılıyor. Fonksiyonel güvenlik doğrulama testlerine ilişkin gereklilikler güncellenirken temel test senaryoları netleştiriliyor. Bu yaklaşım, test ve muayene kuruluşlarına belge inceleme, değerlendirme ve test doğrulama süreçlerinde teknik bir referans sunarak standartların sahada etkin biçimde uygulanmasını sağlamayı hedefliyor.

Araştırma şirketi TechSci Research verilerine göre küresel otomotiv steer-by-wire pazarı 2025’te 4,61 milyar dolar seviyesindeyken 2031’e kadar 7,21 milyar dolara ulaşacak. Akıllı ve otonom araçların gelişiminde kritik rol oynayan SbW teknolojisi, sadece elektrikli ve sürücüsüz araçların değil, aynı zamanda bağlantılı ve yazılım odaklı otomobillerin de temel bileşenlerinden biri olarak görülüyor.

