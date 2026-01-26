Çin, elektronik direksiyon sistemleri için ulusal standartları belirledi

Direksiyonda fiziksel bağlantı şartı yok
Geleneksel direksiyon sistemleri, mekanik ve hidrolik bileşenler üzerinden çalışırken steer-by-wire sistemleri direksiyon komutlarını tamamen elektronik sinyaller aracılığıyla ileten bir yapı sunuyor. Bu yaklaşım, fiziksel bağlantıları ortadan kaldırarak daha esnek tasarım, yüksek hassasiyet ve gelişmiş manevra kabiliyeti sağlıyor.
Çin tarafından yayımlanan yeni standart, SbW sistemlerine yönelik teknik gereklilikleri, test yöntemlerini ve güvenlik kriterlerini net şekilde tanımlıyor. Aynı zamanda klasik direksiyon sistemleri ile yardımcı direksiyon donanımları için de fonksiyonel güvenlik şartlarını içeriyor.
Güvenlik önlemleri ayrıca direksiyon sistemlerinin giderek daha fazla tamamen yazılım kontrollü elektronik mimarilere dayanması nedeniyle ortaya çıkabilecek risklere odaklanıyor. Bu kapsamda SbW için fonksiyonel güvenlik gereklilikleri netleştiriliyor.
Bununla birlikte uygulamanın denetlenebilir ve bağlayıcı olmasına da odaklanılıyor. Fonksiyonel güvenlik doğrulama testlerine ilişkin gereklilikler güncellenirken temel test senaryoları netleştiriliyor. Bu yaklaşım, test ve muayene kuruluşlarına belge inceleme, değerlendirme ve test doğrulama süreçlerinde teknik bir referans sunarak standartların sahada etkin biçimde uygulanmasını sağlamayı hedefliyor.
Araştırma şirketi TechSci Research verilerine göre küresel otomotiv steer-by-wire pazarı 2025'te 4,61 milyar dolar seviyesindeyken 2031'e kadar 7,21 milyar dolara ulaşacak. Akıllı ve otonom araçların gelişiminde kritik rol oynayan SbW teknolojisi, sadece elektrikli ve sürücüsüz araçların değil, aynı zamanda bağlantılı ve yazılım odaklı otomobillerin de temel bileşenlerinden biri olarak görülüyor.
