Çinli astronotlar uzayda insan kan hücresi yetiştirerek bir ilki başardı

Tam Boyutta Gör South China Morning Post'un haberine göre Çinli astronotlar, türünün ilk örneği olduğunu söyledikleri bir başarıyla uzayda kök hücre yetiştirdiklerini açıkladılar. Eğer doğrulanırsa, deneyin kök hücre araştırmalarından rejeneratif tıbba ve uzay yolculuğunun insan hücresi üzerindeki etkisine kadar çeşitli alanlarda etkileri olabilir.

Çin uzayda kan hücresi yetiştirdi

Hong Kong merkezli gazetenin haberine göre, herhangi bir ana insan hücresine dönüşebilen embriyonik hücreler olan insan pluripotent kök hücreleri geçen ay yörüngeye fırlatıldı. Astronotlar bu hücreleri Çin'in iki yıl önce fırlatılan uzay istasyonu Tiangong'a götürdü. Bilim insanları yaklaşık ik hafta boyunca hücreleri, istasyonun ileri yaşam bilimleri deneylerine ayrılmış bir bölümünde kültürlenmeye/yetiştirmeye aldılar. Pazar günü ise yetiştirilen kök hücreleri daha ileri analizler için Dünya'ya geri döndü.

Tam Boyutta Gör Aktarılanlara göre Çin Bilimler Akademisi'nden baş bilim insanı Lei Xiaohua devlet kanalına yaptığı açıklamada "Uzayda insan kanı kök hücreleri üretmek olan deneyimizin ilk hedefine ulaştık. Yörüngedeyken kök hücreler iyi durumdaydı ve toplanan veriler netti ve beklentilerimizle uyumluydu." dedi.

Uzaya kök hücre gönderen tek ülke Çin değil

Geçtiğimiz ay Cedar-Sinai'deki araştırmacılar, mikro yerçekiminde büyük miktarlarda kök hücre yetiştirip yetiştiremeyeceklerini görmek için Uluslararası Uzay İstasyonu'na kök hücreler gönderdiler. Uzay, kök hücre yetiştirmek için harika bir ortam gibi görünüyor, çünkü hücrelerin tipik bir Dünya tabanlı laboratuvarda kültüre edilmesine kıyasla, tıpkı insan vücudunda olduğu gibi üç boyutlu büyümeye izin veriyor. Axiom Space ve uzay turistlerinden oluşan mürettebatı, araştırmacıların değerli kargoyu istasyona taşımalarına yardımcı oldu.

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Cedar-Sinai deneyi, mikro yerçekiminin ve radyasyon gibi uzayla ilgili faktörlerin kök hücreler üzerindeki etkisini incelemenin yanı sıra gelecekteki kök hücre temelli tedaviler için olumlu bulgular üretip üretemeyeceklerini görmeyi amaçlıyor.

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Çinli astronotlardan uzayda ilk: İnsan kan hücresi yetiştirildi