Tam Boyutta Gör

Çinli arama motoru devi Baidu, yeni nesil otonom aracı Apollo RT6'yı görücüye çıkardı. Geniş yaşam alanına sahip bir minivan olarak tasarlanan Apollo RT6, önümüzdeki yıldan itibaren Baidu'nun ulaşım ağı şirketi Apollo Go'da 'robotaxi' olarak hizmet verecek.

Apollo RT6, diğer bazı şirketlerin robotaxi tasarımlarına kıyasla biraz daha geleneksel bir araç olarak karşımıza çıkıyor. Yeni E/E araç platformu üzerine inşa edilen altıncı nesil otonom aracın önceki nesillerden farkı, doğuştan otonom bir araç olarak geliştirilmiş olması diyebiliriz. Yani kendinden öncekiler gibi geleneksel araçların üzerine otonom teknolojileri entegre edilerek oluşturulmamış.

Tesla Cybertruck teslimatları 2023’te başlıyor 7 sa. önce eklendi

4760 mm gövde uzunluğuna sahip olan Apollo RT6'nın üst kısmında X şeklinde bir yapı dikkat çekiyor. Baidu, araçtaki 8 LiDAR sensörünü ve 12 kamerayı bu alana başarılı bir şekilde entegre etmeyi başarmış. Buna ek olarak, Apollo RT6'nın çevresindeki objeleri sürekli tarayarak gerçek zamanlı veri sağlayan toplamda 38 tane sensör bulunuyor.

Tam Boyutta Gör

Şirket, şimdiye kadar yaptıkları testlerin 32 milyon km'yi bulduğunu, bunun da bir insanın direksiyon başında geçirdiği ortalama süre olarak 20 yıla denk geldiğini belirtiyor.

Direksiyonlu veya direksiyonsuz olarak iki farklı seçenekle sunulan Baidu Apollo RT6'nın iç mekanında yolcuların rahatı için her şey düşünülmüş. Rahatlamayı sağlayacak geniş bir bacak mesafesi, katlanabilir masa ve küçük bir soğutucu, bu alanda karşımıza çıkan bazı detaylar. Ancak asıl öne çıkan detay aracın fiyatı. Zira Baidu, 250.000 Yuan, yani güncel kur ile 37 bin dolarlık fiyatın otonom araçları daha fazla insan için erişilebilir kılacağını belirtiyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Çinli Baidu, yeni nesil otonom aracı Apollo RT6'yı tanıttı