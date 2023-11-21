Çinli BYD, 1.4 milyar dolarlık yeni fabrikada sodyum iyon batarya üretecek

310 bin metrekarelik alan üzerine kurulu olan fabrikada test üretimlerinin 2024'ün Mart ayında başlaması planlanıyor. Hedeflenen üretim kapasitesi yıllık 30 GWsa olarak açıklanan fabrika, dünyanın en büyük sodyum iyon batarya tesisi olacak. Daha önce BYD'nin en küçük elektrikli otomobili Seagull'ın sodyum iyon batarya ile donatılacağı söyleniyordu ancak şu an için BYD'nin lityum demir fosfat bataryalarıyla üretiliyor. İlerleyen süreçte sodyum iyon bataryalar da farklı bir çözüm olarak sunulabilir.
Sodyum iyon bataryalar, lityum ve kobalt gibi değerli materyallere ihtiyaç duymadığı ve enerji yoğunluğu düşük olduğu için üretim maliyeti oldukça düşük. Buna ek olarak, lityum bataryalara göre daha güvenli olması ve soğuk havalarda daha iyi performans göstermesiyle öne çıkıyor. Yavaş şarj, düşük voltaj ve enerji yoğunluğı ise bu bataryaların negatif yönlerinden.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.