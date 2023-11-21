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    Anlık Bildirim

    Çinli BYD, 1.4 milyar dolarlık yeni fabrikada sodyum iyon batarya üretecek

    Ürün gamındaki araçların bataryalarını dahi kendisi üreten BYD, Çin'in Xuzhou şehrinde yeni bir batarya fabrikası kurmak için 10 milyar yuan yani güncel kurla 1.4 milyar dolarlık kontrat imzaladı.
    Çinli BYD'den sodyum iyon batarya yatırımı Tam Boyutta Gör
    Söz konusu anlaşma, BYD'nin batarya üretiminden sorumlu alt markası Findreams Battery ile triportör olarak da adlandırılan üç tekerlekli araçlar üreten Huaihai Group arasında imzalandı. Bu tesiste üretilecek olan sodyum iyon bataryalar, bu tür bataryaların en uygun kullanım alanı olduğu belirtilen küçük elektrikli araç ve scooter'larda kullanılacak. 

    310 bin metrekarelik alan üzerine kurulu olan fabrikada test üretimlerinin 2024'ün Mart ayında başlaması planlanıyor. Hedeflenen üretim kapasitesi yıllık 30 GWsa olarak açıklanan fabrika, dünyanın en büyük sodyum iyon batarya tesisi olacak. Daha önce BYD'nin en küçük elektrikli otomobili Seagull'ın sodyum iyon batarya ile donatılacağı söyleniyordu ancak şu an için BYD'nin lityum demir fosfat bataryalarıyla üretiliyor. İlerleyen süreçte sodyum iyon bataryalar da farklı bir çözüm olarak sunulabilir.

    Sodyum iyon bataryalar, lityum ve kobalt gibi değerli materyallere ihtiyaç duymadığı ve enerji yoğunluğu düşük olduğu için üretim maliyeti oldukça düşük. Buna ek olarak, lityum bataryalara göre daha güvenli olması ve soğuk havalarda daha iyi performans göstermesiyle öne çıkıyor. Yavaş şarj, düşük voltaj ve enerji yoğunluğı ise bu bataryaların negatif yönlerinden.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 2 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    Sonrakiler Yükleniyor
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    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
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