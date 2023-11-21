Çinli BYD, 1.4 milyar dolarlık yeni fabrikada sodyum iyon batarya üretecek

Tam Boyutta Gör Söz konusu anlaşma, BYD'nin batarya üretiminden sorumlu alt markası Findreams Battery ile triportör olarak da adlandırılan üç tekerlekli araçlar üreten Huaihai Group arasında imzalandı. Bu tesiste üretilecek olan sodyum iyon bataryalar, bu tür bataryaların en uygun kullanım alanı olduğu belirtilen küçük elektrikli araç ve scooter'larda kullanılacak.

310 bin metrekarelik alan üzerine kurulu olan fabrikada test üretimlerinin 2024'ün Mart ayında başlaması planlanıyor. Hedeflenen üretim kapasitesi yıllık 30 GWsa olarak açıklanan fabrika, dünyanın en büyük sodyum iyon batarya tesisi olacak. Daha önce BYD'nin en küçük elektrikli otomobili Seagull'ın sodyum iyon batarya ile donatılacağı söyleniyordu ancak şu an için BYD'nin lityum demir fosfat bataryalarıyla üretiliyor. İlerleyen süreçte sodyum iyon bataryalar da farklı bir çözüm olarak sunulabilir.

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Sodyum iyon bataryalar, lityum ve kobalt gibi değerli materyallere ihtiyaç duymadığı ve enerji yoğunluğu düşük olduğu için üretim maliyeti oldukça düşük. Buna ek olarak, lityum bataryalara göre daha güvenli olması ve soğuk havalarda daha iyi performans göstermesiyle öne çıkıyor. Yavaş şarj, düşük voltaj ve enerji yoğunluğı ise bu bataryaların negatif yönlerinden.

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Çinli BYD'den sodyum iyon batarya yatırımı