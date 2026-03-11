Çinli otomobil devi BYD, Formula 1'e girebilir!

Tam Boyutta Gör Dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi BYD, küresel marka bilinirliğini artırmak amacıyla Formula 1’e giriş yapmayı değerlendiriyor. Bloomberg’in haberine göre Çinli otomobil devi, mevcut bir takımı satın almaktan tamamen yeni bir ekip kurmaya kadar farklı seçenekleri inceliyor. Ancak şirketin henüz kesin bir karar almadığı belirtiliyor. Bu adım gerçekleşirse, BYD’nin elit motorsporları dünyasına ilk büyük girişi olacak.

Şirketin bu hamlesi, küresel otomotiv pazarındaki yükselişiyle aynı döneme denk geliyor. BYD, 2025 yılında 2,25 milyondan fazla tamamen elektrikli araç satışı gerçekleştirerek rakibi Tesla’yı geride bıraktı. Aynı yıl Tesla’nın satışları yaklaşık 1,63 milyon seviyesinde kaldı. Bununla birlikte BYD’nin uluslararası büyümesi de hız kazandı. Şirketin yurt dışı satışları geçen yıl ilk kez 1 milyon adedi aşarken bu rakam bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 150’lik artışa işaret ediyor. BYD, 2026 yılı için ise yurt dışı satış hedefini 1,3 milyon araç olarak belirlemiş durumda.

Ancak yüksek satış hacmi, özellikle Avrupa gibi premium otomobil pazarlarında güçlü bir marka algısı yaratmak için tek başına yeterli olmuyor. BYD son dönemde Avrupa’da özel showroomlar açarak ve yerel pazarlama yatırımlarını artırarak marka imajını güçlendirmeye çalışıyor. Formula 1’e katılım ise şirketin küresel görünürlüğünü çok daha üst seviyeye taşıyabilecek bir platform olarak görülüyor.

En olası senaryo mevcut bir takımı satın almak

Bloomberg’e göre BYD’nin en olası stratejisi sıfırdan bir takım kurmak yerine mevcut bir ekibi satın almak olabilir. Bunun nedeni Formula 1’e girişin oldukça yüksek maliyetler ve uzun süren bürokratik süreçler gerektirmesi. Uzmanlara göre sıfırdan bir F1 takımı kurup yarışa hazır hale getirmek sezon başına yaklaşık 500 milyon dolar maliyet oluşturabiliyor ve süreç yıllar sürebiliyor. Nitekim General Motors, markası Cadillac ile 2026 sezonunda gridde yer almak için yalnızca 450 milyon dolarlık bir giriş ücreti ödemişti. Bu ücret, geliştirme ve operasyon maliyetlerinin dışında bulunuyor.

Olası satın alma hedefleri arasında en dikkat çeken ekiplerden biri Alpine F1 Team olarak gösteriliyor. Fransız üretici Renault’a ait olan takım, hem Formula 1’de hem de FIA World Endurance Championship kapsamında yarışıyordu. Bu seri aynı zamanda dünyanın en prestijli dayanıklılık yarışlarından biri olan 24 Hours of Le Mans’ı da içeriyor. Alpine ise sezon sonunda Dünya Dayanıklılık Şampiyonası’ndan ayrılacağını açıklamış ve 2026’dan itibaren kendi motor programını sonlandırarak müşteri takımı olarak Mercedes-Benz motorları kullanacağını duyurmuştu. Buna rağmen Renault CEO’su Luca de Meo, takımın satılık olmadığını ve Formula 1’in Alpine markasının güvenilirliği için kritik öneme sahip olduğunu vurguluyor. Hatta basında yer alan iddialara göre yaklaşık 1,2 milyar dolarlık bir teklif değerlendirilmeden reddedildi.

BYD’nin yalnızca Formula 1’i değil, alternatif bir giriş noktası olarak dayanıklılık yarışlarını da değerlendirdiği belirtiliyor. Son dönemde Çinli otomobil üreticilerinin küresel motorsporlarına ilgisi artmış durumda. Örneğin Chery grubunun Le Mans organizatörü ACO ile ortaklık görüşmeleri yürüttüğü, Geely’nin markası Lynk & Co’nun ise dayanıklılık yarışlarına giriş yaptığı bildiriliyor.

Formula 1'deki yeni kurallar ile elektriğin önemi arttı

Formula 1’in 2026 sezonunda yürürlüğe giren yeni güç ünitesi kuralları da BYD gibi elektrik teknolojilerine yatırım yapan şirketler için önemli fırsatlar yaratıyor. Yeni düzenlemelerle birlikte hibrit güç ünitesindeki elektrik motorunun gücü 120 kW’tan 350 kW’a çıkarıldı ve toplam gücün yaklaşık yarısı elektrikli sistemlerden sağlanır hale geldi. Aynı zamanda sporda sürdürülebilir yakıt kullanımı da zorunlu hale getirildi. Batarya, elektrik motoru ve güç elektroniğini kendi bünyesinde geliştiren BYD için bu değişiklikler, Formula 1’i doğrudan şirketin teknolojik yetkinlikleriyle bağlantılı bir Ar-Ge platformuna dönüştürüyor.

Tam Boyutta Gör Şirket son dönemde performans odaklı projeleriyle de dikkat çekiyor. BYD’nin lüks markası altında geliştirilen Yangwang U9 adlı elektrikli süper otomobilin testlerde 472 km/s hıza ulaştığı ve yaklaşık 3.000 beygir güç ürettiği açıklanmıştı. Ayrıca BYD geçen yıl Çin’de kendi off-road yarış pistini açarak motorsporlarına olan ilgisini artırdığını gösterdi.

FIA Başkanı Mohammed Ben Sulayem ise Formula 1’de Çinli bir üreticinin yer almasının sporun küresel büyümesi açısından önemli olacağını sık sık dile getiriyor. Cadillac’ın 2026 sezonunda gridde yer alacak olmasıyla birlikte Formula 1’de takım sayısı 11’e yükselirken, potansiyel bir 12. takımın spora katılması özellikle Asya pazarında ticari etkileri daha da büyütebilir. BYD’nin atacağı olası adım, hem Çin otomotiv sektörünün küresel motorsporlarındaki rolünü artırabilir hem de Formula 1’in en büyük otomobil pazarlarından birinde etkisini genişletebilir.

