Çinli Chery, otomotiv dünyasındaki en ilginç tasarımlardan biriyle karşımızda

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Bu yıl içerisinde üç farklı SUV/Crossover modeliyle Türkiye pazarına dönmeye hazırlanan Chery, yeni konsepti Gene'i görücüye çıkardı. Fütüristik tasarımı ve özellikleriyle dikkat çeken Chery Gene konsepti, markanın gelecekteki tasarım dilinden izler taşıyor.

SUV gövde tipinde tasarlanan Chery Gene konseptinin ön bölümünde ilk göze çarpan detay boydan boya uzanan LED ışıklar ve aydınlatılmış Chery logosu oluyor. Devamında ise parlak siyah paneller ve aerodinamik ön kanat dikkat çekiyor. Gövde rengi mat gri olan aracın A sütunu ve tavanında yine parlak siyah tercih edilmiş.

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Yuvarlak hatlara sahip konseptin arka kapıları ters açılıyor ve B sütunu yok. Yanlarda ayna yok. Onun yerine gerektiğinde içeri gizlenebilen kameralar kullanılmış. Gene konseptinin oldukça kalın bir C sütununa sahip olduğu görülüyor. Bu durum arkada cam olmamasıyla birleşince oldukça ilginç bir görüntü oluşturmuş. Bunun dışında önde gördüğümüz LED aydınlatmaların aynısı arka kısımda stop grubu olarak karşımıza çıkıyor.

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Chery Gene konseptinin arkası bir çekmece gibi geriye doğru açılıyor. Burada elektrikli kaykay ve iki tane drone bulunuyor. Drone'ların çektiği görüntüler araçla senkronize edilebiliyor. Kullanıcılar da bu görüntüleri sanal gerçeklik gözlüğüyle deneyimleyebiliyor. Bu arada konseptin 5 metre uzunluğa, 2 metre genişlğe ve 1.75 metre yüksekliğe sahip olduğunu da belirtelim.

Konsept araç, oldukça büyük bir gövdeye sahip olmasına rağmen dört kişilik yaşam alanına sahip. Bu alanda Real ve Meta olmak üzere iki farklı mod sunuluyor. Real modu sürüş modu olarak da adlandırılıyor ve sürücü dilediği zaman bu modla arabayı kendisi kullanabiliyor. Meta modunda ise araç otonom sürüş düzenine geçiyor. Bu modda direksiyon içeri katlanarak sanal gerçeklik gözlükleri devreye giriyor. Ayrıca koltuklar da otomatik olarak dinlenme moduna alınıyor.

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Çinli Chery Gene konsepti, ilginç tasarımıyla dikkat çekiyor