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    Teknoloji savaşı: Çinli YMTC, ABD yaptırımlarına rağmen çip tasarımında atılım yaptı

    Çinli bellek devi YMTC, yerli yarı iletken araç sağlayıcılarıyla kurduğu yakın ilişkiler sayesinde çip tasarım mimarisinde önemli bir sıçrama yaptı. Firma bunu, ABD yaptırımlarına rağmen yaptı.
    Çinli YMTC, ABD’ye rağmen çip tasarımında atılım yaptı Tam Boyutta Gör
    Çin'in bellek devi Yangtze Memory Technologies Corp (YMTC), ABD'nin uyguladığı yaptırımlara rağmen çip tasarımı mimarisinde önemli bir ilerleme kaydetti. Kanadalı araştırma firması TechInsights'ın yayımladığı bir rapora göre, YMTC, yerli yarı iletken ekipman sağlayıcıları ile kurduğu daha yakın iş birlikleri sayesinde bu başarıyı elde etti.

    YMTC'den NAND belleklerde önemli adım

    Çinli YMTC, ABD’ye rağmen çip tasarımında atılım yaptı Tam Boyutta Gör
    Raporda, YMTC’nin 512-Gb kapasiteli ve 160 aktif katmana sahip bir TLC (Triple-Level Cell) NAND bellek çipinin, şirketin tüketici markası olan ZhiTai TiPlus SSD'sinde bulunduğu belirtildi. Bu çipin, YMTC’nin en son çip tasarımı mimarisi olan Xtacking 4.0 teknolojisiyle üretildiği vurgulandı. TechInsights analisti Jeongdong Choe, bu yeni yapı sayesinde YMTC’nin piyasadaki ileri teknoloji ürünlere, özellikle “bit yoğunluğu” açısından yaklaşmayı başardığını belirtti.

    YMTC, Xtacking 4.0 teknolojisini daha da geliştirerek 200'den fazla katman içeren bellek çipleri üretmeyi hedefliyor. Ancak, ABD'nin ihracat kısıtlamaları nedeniyle YMTC, yabancı ekipman tedarikçileriyle olan ilişkilerini sürdüremiyor ve bu da gelişmiş yarı iletken ekipmanlarına erişimini kısıtlıyor.

    Her ne kadar YMTC, iç pazarda artan bir talep görse de ve özellikle hükümet ve askeri projelerde önemli bir tedarikçi konumuna gelse de, ABD ve Hollanda merkezli ASML gibi yabancı ekipman üreticilerine bağımlılığı devam ediyor. Bu bağımlılık, fabrika üretim hatlarında yaşanan aksamalarla kendini gösteriyor. 2023 yılında Wuhan'daki YMTC fabrikası, ekipman arızası nedeniyle üretimi durdurmak zorunda kalmış ve yedek parça bulmak için büyük bir çaba sarf etmişti.

    Çinli YMTC, ABD’ye rağmen çip tasarımında atılım yaptı Tam Boyutta Gör
    2016 yılında kurulan YMTC, 2023 yılında başlattığı “Wudangshan” isimli iddialı programla tamamen yerli ekipmanlarla 3D NAND çip üretmeyi hedeflese de, bu proje istenilen sonuçları vermedi ve şu anda askıya alınmış durumda. 2022 yılında ise YMTC, 232 katmanlı NAND flash bellek üreterek sektörü şaşırtmış ve o dönemde Micron, Samsung ve SK Hynix gibi devlerin önüne geçmişti. Ancak, bu başarıdan kısa süre sonra ABD, YMTC’yi ulusal güvenlik endişeleri gerekçesiyle ihracat kara listesine eklemişti.
    Kaynakça https://www.techinsights.com/blog/ymtc-memory-developments-highlight-chinas-strong-position https://www.scmp.com/tech/article/3279170/tech-war-chinese-memory-chip-maker-ymtc-achieves-design-breakthrough-despite-us-sanctions
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 gün önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 4 gün önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

    Profil resmi
    ccguven 1 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 1 hafta önce

    çöp

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    onderweb 1 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 3 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 3 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    kontak açıkken akü biter mi sabiha gökçenden beylikdüzüne nasıl gidilir bim iade süresi adresindeki web sayfası, geçici olarak kullanılamıyor veya kalıcı olarak yeni bir web adresine taşınmış olabilir. arora vesta 50 125 cc yorum

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