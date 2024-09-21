Teknoloji savaşı: Çinli YMTC, ABD yaptırımlarına rağmen çip tasarımında atılım yaptı

YMTC, Xtacking 4.0 teknolojisini daha da geliştirerek 200'den fazla katman içeren bellek çipleri üretmeyi hedefliyor. Ancak, ABD'nin ihracat kısıtlamaları nedeniyle YMTC, yabancı ekipman tedarikçileriyle olan ilişkilerini sürdüremiyor ve bu da gelişmiş yarı iletken ekipmanlarına erişimini kısıtlıyor.
Her ne kadar YMTC, iç pazarda artan bir talep görse de ve özellikle hükümet ve askeri projelerde önemli bir tedarikçi konumuna gelse de, ABD ve Hollanda merkezli ASML gibi yabancı ekipman üreticilerine bağımlılığı devam ediyor. Bu bağımlılık, fabrika üretim hatlarında yaşanan aksamalarla kendini gösteriyor. 2023 yılında Wuhan'daki YMTC fabrikası, ekipman arızası nedeniyle üretimi durdurmak zorunda kalmış ve yedek parça bulmak için büyük bir çaba sarf etmişti.
Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...