Teknoloji savaşı: Çinli YMTC, ABD yaptırımlarına rağmen çip tasarımında atılım yaptı

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Tam Boyutta Gör Çin'in bellek devi Yangtze Memory Technologies Corp (YMTC), ABD'nin uyguladığı yaptırımlara rağmen çip tasarımı mimarisinde önemli bir ilerleme kaydetti. Kanadalı araştırma firması TechInsights'ın yayımladığı bir rapora göre, YMTC, yerli yarı iletken ekipman sağlayıcıları ile kurduğu daha yakın iş birlikleri sayesinde bu başarıyı elde etti.

YMTC'den NAND belleklerde önemli adım

Tam Boyutta Gör Raporda, YMTC’nin 512-Gb kapasiteli ve 160 aktif katmana sahip bir TLC (Triple-Level Cell) NAND bellek çipinin, şirketin tüketici markası olan ZhiTai TiPlus SSD'sinde bulunduğu belirtildi. Bu çipin, YMTC’nin en son çip tasarımı mimarisi olan Xtacking 4.0 teknolojisiyle üretildiği vurgulandı. TechInsights analisti Jeongdong Choe, bu yeni yapı sayesinde YMTC’nin piyasadaki ileri teknoloji ürünlere, özellikle “bit yoğunluğu” açısından yaklaşmayı başardığını belirtti.

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YMTC, Xtacking 4.0 teknolojisini daha da geliştirerek 200'den fazla katman içeren bellek çipleri üretmeyi hedefliyor. Ancak, ABD'nin ihracat kısıtlamaları nedeniyle YMTC, yabancı ekipman tedarikçileriyle olan ilişkilerini sürdüremiyor ve bu da gelişmiş yarı iletken ekipmanlarına erişimini kısıtlıyor.

Her ne kadar YMTC, iç pazarda artan bir talep görse de ve özellikle hükümet ve askeri projelerde önemli bir tedarikçi konumuna gelse de, ABD ve Hollanda merkezli ASML gibi yabancı ekipman üreticilerine bağımlılığı devam ediyor. Bu bağımlılık, fabrika üretim hatlarında yaşanan aksamalarla kendini gösteriyor. 2023 yılında Wuhan'daki YMTC fabrikası, ekipman arızası nedeniyle üretimi durdurmak zorunda kalmış ve yedek parça bulmak için büyük bir çaba sarf etmişti.

Tam Boyutta Gör 2016 yılında kurulan YMTC, 2023 yılında başlattığı “Wudangshan” isimli iddialı programla tamamen yerli ekipmanlarla 3D NAND çip üretmeyi hedeflese de, bu proje istenilen sonuçları vermedi ve şu anda askıya alınmış durumda. 2022 yılında ise YMTC, 232 katmanlı NAND flash bellek üreterek sektörü şaşırtmış ve o dönemde Micron, Samsung ve SK Hynix gibi devlerin önüne geçmişti. Ancak, bu başarıdan kısa süre sonra ABD, YMTC’yi ulusal güvenlik endişeleri gerekçesiyle ihracat kara listesine eklemişti.

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