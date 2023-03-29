Çinli dev Alibaba'dan yapılanma kararı: 6 parçaya bölünüyor

Tam Boyutta Gör Yaklaşık 25 yıl önce Jack Ma tarafından kurulan Çinli e-ticaret devi Alibaba Grubu, stratejik bir yeniden yapılanma kararıyla 6 parçaya bölünüyor. Özellikle son yıllarda Çinli düzenleyici kurumların odak noktası haline gelen Çinli dev, kendi yönetim kuruluna sahip olan birimlerden oluşacak. İşte detaylar

Şirket tarihindeki en büyük kurumsal dönüşüm

Kısa süre önce yapılan açıklamada Alibaba Grubu, çatı holding şirketi korunurken şirketin 6 parçadan oluşan farklı iş birimlerine ayrılacağını duyurdu. Bu noktada şirkete bağlı her birim, kendi genel müdürü ve yönetim kurulu tarafından denetlecek.

Böylece Alibaba'nın e-ticaret platformu Taobao-Tmall, bulut bilişim hizmetleri sağlayıcısı Cloud Intelligence, akıllı lojistik hizmetleri sağlayıcısı Cainiao Smart Logistics, dijital iş çözümleri sunan Global Digital Business, yerel teknoloji hizmetleri sağlayıcısı Local Services ve medya ile eğlence sektörü girişimlerini kapsayan Digital Media and Entertainment, artık bağımsız yönetilen şirketler olarak faaliyet gösterecek diyebiliriz.

Ayrıca yapılan açıklamaya ek olarakÇinli dev, söz konusu birimlerin,"dış sermayeyi artırma ve potansiyel olarak kendi halka arzını arama esnekliğine sahip olacağını'' söyledi. Yeni haberin ardından Alibaba'nın ABD borsalarında işlem gören hisselerinde yüzde 14,3, Hong Kong borsasında ise yüzde 16,3 artış yaşandığını da belirtelim.

Google'ın çatı şirketi Alphabet'i andırıyor

Alibaba tarihindeki en büyük kurumsal dönüşüm olarak nitelendirilen bu yapılanma, 2015 yılında çatı holdingi “Alphabet”i kuran Google'ı andırıyor. Nitekim ABD'li dev, çeşitlenen operasyonlarını yeniden düzenlemek için böyle bir adım atmıştı. Alibaba ise artan rekabet içerisinde her iş grubunun daha fazla değer kazanmasını hedefilyor.

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Konu hakkında çalışanlara gönderdiği bir e-postada Alibaba Group CEO'su ve başkanı Daniel Zhang ise, "Bu dönüşüm, tüm işletmelerimizi daha çevik hale getirecek, karar vermeyi geliştirecek ve pazar değişikliklerine daha hızlı yanıt vermelerini sağlayacak'' sözlerini dile getirdi.

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Çinli dev Alibaba'dan yapılanma kararı: 6 parçaya bölünüyor!