Tam Boyutta Gör Bazen teknolojinin bir noktada durmasını istediğiniz anlar olabilir. Kimileri için bu da öyle anlardan biri. Evet, CES 2024’te RGB ışıkları ve oyuncu ekipmanlarıyla donatılmış bir araba tanıtıldı. Razer ve Lexus ortaklığında ortaya çıkan oyuncu arabası 2024 Lexus TX, özel bir proje ürünü olarak sergileniyor. Oyunculardan esinlenerek oyuncular için tasarlanmış bir araç olan Razer Lexus TX, altı kişiye kadar özel ve sürükleyici bir oyun deneyimi sunuyor.

RGB ışıklı Razer destekli Lexus araba

Tam Boyutta Gör 2024 model bir Lexus TX olan araç, en yeni Razer donanımlarıyla donatılmış durumda. Elbette böyle bir modifikasyondan geçen aracın trafiğe çıkması veya garanti kapsamına girmesi mümkün değil. Ancak, bu durum böyle bir şeyin yapılmasını neden durdursun, değil mi? Proje aracının her köşesinde Razer dokunuşu görülebiliyor ve araç, varsayılan olarak bolca Razer yeşili aydınlatmalara sahip.

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Değişiklikler aracın sadece dışında da değil. Razer Lexus TX'te üç sıra koltuk bulunuyor ve gösterilen aracın bu versiyonunda arka iki sıradaki koltuklar Razer'ın kendi oyun koltuklarıyla değiştirilmiş. Her koltukta ayrıca geniş ekran oyun monitörü, PC oyunları için bir masa ve klavye bulunuyor. Aracın bagajına geçildiğinde ise işler daha da çılgınlaşıyor. Zira aracına raksında standart depolama alanı yerine dört adede kadar Razer dizüstü bilgisayar için şarj özellikli devasa bir yerleştirme istasyonu, dahili bir Xbox Series X ve birkaç küçük depolama alanı bulunuyor. Aşağıdaki videodan aracın detaylarını görebilirsiniz.

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RGB araba? Lexus ve Razer’dan oyuncu arabası geldi