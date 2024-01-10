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    Anlık Bildirim

    RGB araba? Lexus ve Razer’dan oyuncu arabası geldi

    RGB ışıkları olan oyuncu arabasına ne dersiniz? Razer ve Lexus, hareket halindeyken lüks bir oyun deneyimi sunmak üzere tasarlanmış yeni bir araç olan 2024 Lexus TX'i tanıttı.
    RGB araba? Lexus ve Razer’dan oyuncu arabası geldi Tam Boyutta Gör
    Bazen teknolojinin bir noktada durmasını istediğiniz anlar olabilir. Kimileri için bu da öyle anlardan biri. Evet, CES 2024’te RGB ışıkları ve oyuncu ekipmanlarıyla donatılmış bir araba tanıtıldı. Razer ve Lexus ortaklığında ortaya çıkan oyuncu arabası 2024 Lexus TX, özel bir proje ürünü olarak sergileniyor. Oyunculardan esinlenerek oyuncular için tasarlanmış bir araç olan Razer Lexus TX, altı kişiye kadar özel ve sürükleyici bir oyun deneyimi sunuyor.

    RGB ışıklı Razer destekli Lexus araba

    RGB araba? Lexus ve Razer’dan oyuncu arabası geldi Tam Boyutta Gör
    2024 model bir Lexus TX olan araç, en yeni Razer donanımlarıyla donatılmış durumda. Elbette böyle bir modifikasyondan geçen aracın trafiğe çıkması veya garanti kapsamına girmesi mümkün değil. Ancak, bu durum böyle bir şeyin yapılmasını neden durdursun, değil mi? Proje aracının her köşesinde Razer dokunuşu görülebiliyor ve araç, varsayılan olarak bolca Razer yeşili aydınlatmalara sahip.

    Değişiklikler aracın sadece dışında da değil. Razer Lexus TX'te üç sıra koltuk bulunuyor ve gösterilen aracın bu versiyonunda arka iki sıradaki koltuklar Razer'ın kendi oyun koltuklarıyla değiştirilmiş. Her koltukta ayrıca geniş ekran oyun monitörü, PC oyunları için bir masa ve klavye bulunuyor. Aracın bagajına geçildiğinde ise işler daha da çılgınlaşıyor. Zira aracına raksında standart depolama alanı yerine dört adede kadar Razer dizüstü bilgisayar için şarj özellikli devasa bir yerleştirme istasyonu, dahili bir Xbox Series X ve birkaç küçük depolama alanı bulunuyor. Aşağıdaki videodan aracın detaylarını görebilirsiniz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    fortingen 8 saat önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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