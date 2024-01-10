RGB araba? Lexus ve Razer’dan oyuncu arabası geldi

Değişiklikler aracın sadece dışında da değil. Razer Lexus TX'te üç sıra koltuk bulunuyor ve gösterilen aracın bu versiyonunda arka iki sıradaki koltuklar Razer'ın kendi oyun koltuklarıyla değiştirilmiş. Her koltukta ayrıca geniş ekran oyun monitörü, PC oyunları için bir masa ve klavye bulunuyor. Aracın bagajına geçildiğinde ise işler daha da çılgınlaşıyor. Zira aracına raksında standart depolama alanı yerine dört adede kadar Razer dizüstü bilgisayar için şarj özellikli devasa bir yerleştirme istasyonu, dahili bir Xbox Series X ve birkaç küçük depolama alanı bulunuyor. Aşağıdaki videodan aracın detaylarını görebilirsiniz.
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.