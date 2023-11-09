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    Mazda, Türkiye'deki satış operasyonlarını durdurdu

    Mazda Türkiye'den yapılan açıklamada satış operasyonlarının belirsiz bir süreliğine askıya alındığı ancak satış sonrası hizmetlerin devam ettiği belirtiliyor.    
    Mazda, Türkiye'deki satış operasyonlarını durdurdu Tam Boyutta Gör
    Son dönemde özellikle Çin menşeli yeni markaların birbiri ardına Türkiye pazarına girişine şahit olurken bugün farklı bir haber geldi. Japon otomotiv devi Mazda, Türkiye'deki satış operasyonlarını belirsiz bir süre için durdurduğunu açıkladı.

    Mazda Türkiye'nin resmi internet sitesini ziyaret edip sıkça sorulan sorular kısmında "Türkiye'de bir Mazda aracı satın alabilir miyim?" kısmına tıkladığınızda aldığınız yanıt şu şekilde:

    "Mazda Motor Türkiye, Türkiye'deki Mazda satış ağını belirsiz bir süre durdurma kararı almıştır. Türkiye'deki mevcut Mazda müşterilerine hizmetin devamını sağlamak amacıyla satış sonrası hizmetlerine ve yedek parça tedariğine devam edecektir."

    Bu durum aslında çok da sürpriz değil. Gerek ülkemizdeki vergi sistemi nedeniyle pahalıya mal olan motor seçenekleri gerekse bir türlü çözülemeyen e-Call sorunu nedeniyle son yıllarda zaten satışlar iyice azalmıştı. Şöyle geçmişe kısa bir bakış attığımızda, 2019 yılında Japon markanın 500 adedin altında kaldığını görmekteyiz. Geçen yıl ise sadece 183 adet Mazda satışı gerçekleştirildi.

    Mazda, kısa süre önce Wankel motorlu hibrit sisteme sahip Iconic SP konseptini görücüye çıkarmıştı. Bununla ilgili detayları Iconic SP haberinden okuyabilirsiniz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 1 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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