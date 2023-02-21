Çinli elektrikli sedan Aion Hyper GT'nin iç mekânı ortaya çıktı

Konsolun büyük bölümü yumuşak deri malzemeyle kaplanmış. Yolcunun bulunduğu alanda ise süet kullanılmış. İnce havalandırma ızgaralarını da içine alan piyano siyahı-metal karışımı şerit boydan boya uzanıyor. Üstelik bu tasarım, kapı içlerinde de sürdürülerek güzel bir bütünlük oluşturulmuş. Kapılardan bahsetmişken, bu alanda oldukça geniş ceplere yer verildiğini de belirtmeden geçmeyelim.
Orta konsol epey geniş ve tasarımın geri kalanı gibi sade. Ön bölümde ahşap yüzeylerle çevrili iki adet cep telefonu şarj ünitesi bulunuyor. Bu alanda herhangi bir fiziksel düğmeye yer verilmemiş olması da dikkat çekici. Geride yine oldukça geniş bir kol dayama mevcut. Gösterilmemiş ancak onun alt kısmında da büyük bir depolama alanının bulunduğu aşikâr.
Panoramik cam tavana da sahip olan elektrikli sedanın teknik özelliklerine baktığımızda 0.19 gibi etkileyici bir hava sürtünme katsayısına sahip olması hemen dikkatimizi çekiyor. AEP3.0 platformu üzerine inşa edilen modelin arka aksında 335 hp güç ve 430 Nm tork üreten bir elektrik motoru bulunuyor. Aion Hyper GT'nin 0-100 km/s hızlanması 4 saniye sürüyor.
Batarya kapasitesi ve menzil belli değil fakat 480 kW'a kadar ultra hızlı şarj desteği ve batarya değişimine uyumluluk, şarj konusunda oldukça dikkat çekici detaylar. Aşağıdaki fotoğraf galerisinde Aion Hyper GT'nin iç tasarımını inceleyebilirsiniz:
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Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.
ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.