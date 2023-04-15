Çinli üreticiden tıpkı adı gibi ilginç tasarıma sahip elektrikli SUV: HiPhi Y

Markanın diğer modellerine göre daha mütevazı bir tasarıma sahip olan yeni HiPhi Y, buna rağmen iki parçadan oluşan yarı normal yarı martı kanat kapılarıyla farkını ortaya koymayı başarıyor. Ön tarafta adeta ışık gösterisi yapan özel LED ışık imzasına sahip olan modelin arkasında da boydan boya uzanan Y şekilli stop lambaları bulunuyor.
HiPhi Y modelinin iç mekânına ilişkin görsel paylaşılmadı ancak büyük ekranlardan oluşan dijital bir kokpit ile dört veya beş kişilik koltuk düzeni bekleyebiliriz. Arka kapıların açık olduğu görselden anlaşıldığı üzere içeride koyu renkli döşemeler ve entegre başlıklara sahip sportif koltuklar da bizleri bekliyor olacak.
Daha önce Çin'in Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı'nın paylaştığı dökümana göre, HiPhi Y, 4938 mm uzunluğa, 1958 mm genişliğe, 1658 mm yüksekliğe ve 2950 mm aks mesafesine sahip. Karşılaştırmak gerekirse, kısa süre önce ülkemizde de satışa sunulan Tesla Model Y'den yaklaşık 19 cm daha uzun bir model olduğunu söyleyebiliriz.
CLTC'ye göre 810 km'ye varan menzil
HiPhi Y'nin fiyatı henüz belli değil ancak 680 bin ila 800 bin Yuan (1.9 ila 2.2 milyon TL) fiyat aralığına sahip olan HiPhi X'den daha ucuz olması bekleniyor. Daha önce HiPhi markasının bazı Avrupa ülkelerinde satış yapabileceği açıklanmıştı. Bu yeni modelin de Avrupa pazarına gelmesi muhtemel. Türkiye'ye gelmesi şu durumda pek mümkün değil ancak gelmesi durumunda ülkemizdeki en pahalı elektrikli otomobiller arasına girecektir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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