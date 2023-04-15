Çinli üreticiden tıpkı adı gibi ilginç tasarıma sahip elektrikli SUV: HiPhi Y

Tam Boyutta Gör İlginç tasarımlarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Çinli marka HiPhi, üçüncü modelini sahaya sürmeye hazırlanıyor. HiPhi Y adı verilen elektrikli SUV modelin tasarımı, Şanghay Otomobil Fuarı'nda yapılacak tanıtım öncesi ortaya çıktı.

Markanın diğer modellerine göre daha mütevazı bir tasarıma sahip olan yeni HiPhi Y, buna rağmen iki parçadan oluşan yarı normal yarı martı kanat kapılarıyla farkını ortaya koymayı başarıyor. Ön tarafta adeta ışık gösterisi yapan özel LED ışık imzasına sahip olan modelin arkasında da boydan boya uzanan Y şekilli stop lambaları bulunuyor.

Togg'un ilk kazası Ankara'da yaşandı! İşte görüntüler 13 sa. önce eklendi

HiPhi Y modelinin iç mekânına ilişkin görsel paylaşılmadı ancak büyük ekranlardan oluşan dijital bir kokpit ile dört veya beş kişilik koltuk düzeni bekleyebiliriz. Arka kapıların açık olduğu görselden anlaşıldığı üzere içeride koyu renkli döşemeler ve entegre başlıklara sahip sportif koltuklar da bizleri bekliyor olacak.

Tam Boyutta Gör Elektrikli SUV'un donanımları da henüz açıklanmış değil ancak tavandaki Lidar sensörü ve ön çamurluklarda, yan aynalarda ve B sütunlarında yer alan kameralardan anlaşıldığı kadarıyla pek çok gelişmiş sürüş asistan teknolojisi HiPhi Y'de görev yapıyor olacak.

Daha önce Çin'in Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı'nın paylaştığı dökümana göre, HiPhi Y, 4938 mm uzunluğa, 1958 mm genişliğe, 1658 mm yüksekliğe ve 2950 mm aks mesafesine sahip. Karşılaştırmak gerekirse, kısa süre önce ülkemizde de satışa sunulan Tesla Model Y'den yaklaşık 19 cm daha uzun bir model olduğunu söyleyebiliriz.

CLTC'ye göre 810 km'ye varan menzil

Tam Boyutta Gör Elektrikli SUV'da iki farklı motor ve batarya konfigürasyonu sunulacak. Tek motorlu arkadan itişli versiyonda 247 kW (331 hp) güce sahip bir e-motor, çift motorlu AWD versiyonda ise toplamda 371 kW (498 hp) güç sunan motorlar kullanılacak. 76,7 kWsa veya 115 kWsa batarya paketiyle tercih edilebilecek olan model, kombinasyona göre 560 km, 765 km veya 810 km menzil sunabilecek. Elbette bu değerler Çin'deki CLTC standardına göre verilmiş ve fazlaca iyimser.

HiPhi Y'nin fiyatı henüz belli değil ancak 680 bin ila 800 bin Yuan (1.9 ila 2.2 milyon TL) fiyat aralığına sahip olan HiPhi X'den daha ucuz olması bekleniyor. Daha önce HiPhi markasının bazı Avrupa ülkelerinde satış yapabileceği açıklanmıştı. Bu yeni modelin de Avrupa pazarına gelmesi muhtemel. Türkiye'ye gelmesi şu durumda pek mümkün değil ancak gelmesi durumunda ülkemizdeki en pahalı elektrikli otomobiller arasına girecektir.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Çinli elektrikli SUV HiPhi Y'nin ilginç tasarımı ortaya çıktı