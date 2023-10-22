Martı kanat kapılı, uygun fiyatlı SUV Hyper HT tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Eylül 2022'de kurulan Hyper markası şimdiden iki model piyasaya sunmuş durumda. Hyper GT ve Hyper SSR isimli iki spor otomobilden sonra firma şimdi de yeni bir SUV piyasaya sürüyor.
400 V ve 800 V mimarili iki farklı batarya
Giriş seviyesi opsiyonunda 400 V mimarisine sahip batarya kullanılacak SUV, 180 kW güce 355 Nm torka sahip olacak. 0-100 km/h hızlanması ise 6.8 saniye olarak belirtilmiş. CLTC verilerine göre 600 km menzile sahip olan otomobil 10 dakika şarj ile 140 km'lik sürüş vadediyor.
770 km'ye varan menzil seçenekleri
Diğer üç versiyonda ise 800 V mimarsinde bataryalar tercih edilmiş. Bu bataryaya 250 kW güce, 430 Nm torka sahip motorlar eşlik ediyor. 0-100 km/h hızlanma değeri ise 5.8 saniye olarak belirtilmiş. Bu üç versiyonun ikisinde menzil 670 km iken, en üst versiyonda ise 770 km'lik bir menzil sunuluyor. Daha gerçekçi ölçüm standardı olan WLTP menzil değeri ise verilmemiş. CLTC, Çin'e ait eski bir ölçüm metodu olduğu için gerçek hayatta bu menzil değerlerinin çok daha düşük olacağını söylemek yanlış olmaz.
Ön siparişlerin yakında başlayacağı otomobilin tam fiyatları belli olmasa da 30 bin dolar seviyesinden başlayacağı tahmin ediliyor.
Kaynakça https://carnewschina.com/2023/10/12/gac-aion-teases-hyper-ht-all-electric-suv-in-china-has-600-km-range/ https://electrek.co/2023/10/20/gac-aions-hyper-brand-unveils-ht-suv-with-gull-wing-doors-starting-at-30000/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hurca parca veya komple araç alınır
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.