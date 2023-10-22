Martı kanat kapılı, uygun fiyatlı SUV Hyper HT tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Çinli otomobil üreticisi GAC Aion'un alt markası Hyper, yeni SUV otomobili HT'yi tanıttı. Martı kanatlı arka kapılarıyla dikkat çeken otomobil geniş iç hacim ve premium özellikleri uygun fiyatla sunmayı hedefliyor.

Eylül 2022'de kurulan Hyper markası şimdiden iki model piyasaya sunmuş durumda. Hyper GT ve Hyper SSR isimli iki spor otomobilden sonra firma şimdi de yeni bir SUV piyasaya sürüyor.

Araca ilk göz attığımızda yukarıda da bahsettiğimiz gibi martı kanatlı kapılar ilk göze çarpan şey oluyor. Gizli kapı kolları, çerçevesiz kapılar ve fastback şeklindeki yapısı da dikkat çeken diğer unsurlar. Ayrıca ön çamurluklarda standart olarak yan ve arkaya bakan kameralar bulunurken, ön çamurluklarda ve tavanda toplam üç adet Lidar seçeneği bulunuyor. Otomobilin gelişmiş bir sürüş destek sistemi ile gelmesi de bekleniyor. Dört farklı versiyona sahip olan otomobilin bütün versiyonlarında arka aksa yerleştirilmiş tek motor bulunacak.

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400 V ve 800 V mimarili iki farklı batarya

Giriş seviyesi opsiyonunda 400 V mimarisine sahip batarya kullanılacak SUV, 180 kW güce 355 Nm torka sahip olacak. 0-100 km/h hızlanması ise 6.8 saniye olarak belirtilmiş. CLTC verilerine göre 600 km menzile sahip olan otomobil 10 dakika şarj ile 140 km'lik sürüş vadediyor.

770 km'ye varan menzil seçenekleri

Diğer üç versiyonda ise 800 V mimarsinde bataryalar tercih edilmiş. Bu bataryaya 250 kW güce, 430 Nm torka sahip motorlar eşlik ediyor. 0-100 km/h hızlanma değeri ise 5.8 saniye olarak belirtilmiş. Bu üç versiyonun ikisinde menzil 670 km iken, en üst versiyonda ise 770 km'lik bir menzil sunuluyor. Daha gerçekçi ölçüm standardı olan WLTP menzil değeri ise verilmemiş. CLTC, Çin'e ait eski bir ölçüm metodu olduğu için gerçek hayatta bu menzil değerlerinin çok daha düşük olacağını söylemek yanlış olmaz.

Ön siparişlerin yakında başlayacağı otomobilin tam fiyatları belli olmasa da 30 bin dolar seviyesinden başlayacağı tahmin ediliyor.

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Martı kanat kapılı, uygun fiyatlı SUV Hyper HT tanıtıldı