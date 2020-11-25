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    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Çinli HSMC dökümcüsü kepenk kapatıyor

    ABD ambargosu, pandeminin merkezinde olması ve yenilik geliştirmekte başarılı olamaması Çinli HSMC dökümcüsünün ipini çekti. İflas eden firma eyalet yönetimine devredildi.
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    İşlemci
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Çinli HSMC dökümcüsü kepenk kapatıyor
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    ABD’nin Çinli firmalara uyguladığı ağır ambargolar sermayesi ve gücü yeterli olmayan girişimlerin çökmesine neden oluyor. Çin’in yükselen yıldızı konumundaki HSMC dökümcüsü iflas bayrağını çekti.

    HSMC nedir?

    Wuhan Hongxin Semiconductor Manufacturing Company olarak da bilinen HSMC isimlendirme itibariyle TSMC’nin Çinli versiyonu gibi bir hava uyandırıyor. Aslında yanılmış sayılmayız zira TSMC başta olmak üzere pek çok yonga devinden yüksek maaşlarla mühendisleri transfer etti ve bu yakın dönemde tartışma konusu da oldu.

    İlginizi Çekebilir Avatar Çinli şirketler 100’den fazla TSMC mühendisini transfer etti

    Ayrıca Bkz. "Huawei Mate 40 Pro ön siparişe başladı"

    HSMC girişimi Çin’de gelecek vadeden ve hükümetin yüksek finansal destekler sağladığı firmaların başında geliyor. 20 milyar dolar kredinin yanında pek çok yatırımcıdan hibe sağlayarak 14nm-7nm yonga üretimi için tesisler kurmuştu.

    Çinli HSMC dökümcüsü kepenk kapatıyor
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    Bununla birlikte ABD ambargosundan çekinen firmaların TSMC ve Samsung gibi garanti firmalara yönelmesi HSMC’nin elini zayıflattı. Pandeminin ilk merkezi içerisinde olması nedeniyle de bir süre faaliyetlerine ara verdi. Diğer taraftan TSMC gibi devasa yatırımlar yapan firmalara cevap verememesi de işin tuzu biberi oldu. Hal böyle olunca sermaye de tükendi.

    HSMC yöneticileri yatırımcıların artık finans sağlayamaması üzerinde operasyonları durdurduklarını duyurdu. Oluşan mali kriz sonrasında da firma Hubei eyalet yönetimine devredildi. Bundan sonra eyalet yönetimi altında yeniden çalışmalarına başlayacak ancak yeni dönemde çok da umut beslenmiyor. Bu gelişmenin ardından Çin’in özellikle döküm alanında global rakiplere cevap verebilecek bir gücü kalmadı diyebiliriz zira diğer bir döküm devi SMIC de ABD’nin kara listesinde yer alıyor.



    https://www.techpowerup.com/275116/another-semiconductor-player-bites-the-dust-chinese-hsmc-shutters-operations Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    ugah6aiw

    herşeye uçan tabut diye iftira atmakta moda oldu...

    7 saat önce
    ozcandagdevirdi

    sıkı güvenlik önlemi olmadan kimse binmez buna

    5 gün önce
    kayamtky

    paraşüt güvenliği olmazsa binilmez buna.

    5 gün önce
    aspirin_00

    "Uçan Tabut" diyelim...

    6 gün önce
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    Mr. Jingles 59 dk. ( Mesaj Silindi )
    Güzel haber batmasına sevindim.
    Yanıtla +1
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    interwap (Volkan ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Huawei'nin aradığı kan.
    Yanıtla +1
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