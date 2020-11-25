Çinli HSMC dökümcüsü kepenk kapatıyor

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ABD’nin Çinli firmalara uyguladığı ağır ambargolar sermayesi ve gücü yeterli olmayan girişimlerin çökmesine neden oluyor. Çin’in yükselen yıldızı konumundaki HSMC dökümcüsü iflas bayrağını çekti.

HSMC nedir?

Wuhan Hongxin Semiconductor Manufacturing Company olarak da bilinen HSMC isimlendirme itibariyle TSMC’nin Çinli versiyonu gibi bir hava uyandırıyor. Aslında yanılmış sayılmayız zira TSMC başta olmak üzere pek çok yonga devinden yüksek maaşlarla mühendisleri transfer etti ve bu yakın dönemde tartışma konusu da oldu.

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HSMC girişimi Çin’de gelecek vadeden ve hükümetin yüksek finansal destekler sağladığı firmaların başında geliyor. 20 milyar dolar kredinin yanında pek çok yatırımcıdan hibe sağlayarak 14nm-7nm yonga üretimi için tesisler kurmuştu.

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Bununla birlikte ABD ambargosundan çekinen firmaların TSMC ve Samsung gibi garanti firmalara yönelmesi HSMC’nin elini zayıflattı. Pandeminin ilk merkezi içerisinde olması nedeniyle de bir süre faaliyetlerine ara verdi. Diğer taraftan TSMC gibi devasa yatırımlar yapan firmalara cevap verememesi de işin tuzu biberi oldu. Hal böyle olunca sermaye de tükendi.

HSMC yöneticileri yatırımcıların artık finans sağlayamaması üzerinde operasyonları durdurduklarını duyurdu. Oluşan mali kriz sonrasında da firma Hubei eyalet yönetimine devredildi. Bundan sonra eyalet yönetimi altında yeniden çalışmalarına başlayacak ancak yeni dönemde çok da umut beslenmiyor. Bu gelişmenin ardından Çin’in özellikle döküm alanında global rakiplere cevap verebilecek bir gücü kalmadı diyebiliriz zira diğer bir döküm devi SMIC de ABD’nin kara listesinde yer alıyor.

https://www.techpowerup.com/275116/another-semiconductor-player-bites-the-dust-chinese-hsmc-shutters-operations

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