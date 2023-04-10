Çin kendi kendine yetecek: Loongson, 32 çekirdekli veri merkezi işlemcisini duyurdu

Çin için önemli bir adım
Çin merkezli yonga üreticisi Loongson, düzenlenen bir etkinlikte 3D5000'i duyurdu. Bu, şirketin tescilli ISA LoongArch'ı kullanarak ürettiği üçüncü işlemci konumunda. Firma daha önce 2021 ve 2022’de 16 çekirdekli 3C5000 ile desteklenen dört çekirdekli 3A5000'i piyasaya sürmüştü. Yeni duyurulan 32 çekirdekli 3D5000 ise birbirine bağlanan 3C5000 çekirdek kompleksinden oluşuyor. Bu arada LoongArch, aslında eski bir mimari ancak firma işlemcilerini geliştirmek için yabancı teknolojiye güvenmemek amacıyla LoongArch'ı sıfırdan kurdu.
128 çekirdeğe kadar ölçeklenebiliyor
3D5000 gibi CPU'ların nasıl performans göstereceğini tahmin etmek zor. Loongson, SPEC CPU 2006 tamsayı kıyaslamasında 425 puan aldığını söylüyor. Sunulan test sonucu eski bir sürüme dayandığı için performans tahmininde bulunmak çok zor ancak imkansız değil. Zira altı yıllık 32 çekirdekli AMD EPYC 7601 aynı testte 1170 puan alıyor. Dolayısıyla 3D5000'den yaklaşık 2,5 kat daha hızlı. Bu Loongson için hala iyi bir sonuç olsa da, Loongson'un AMD ve Intel ile rekabet edebilmesi için daha ne kadar yol kat etmesi gerektiğini gösteriyor. Elbette Loongson, dev rakipleriyle rekabet etmeyi hedeflemedi zira amaç kendi kendine yetebilmek.
Performans 3D5000'in güçlü yönü olmasa da güvenlik öyle gibi görünüyor. İşlemcinin Meltdown ya da Spectre gibi güvenlik açıklarına karşı özel yapım bir mekanizmaya sahip olduğu iddia ediliyor. Çip ayrıca kendi Güvenilir Platform Modülüne (TPM) sahip olduğundan harici bir çözüme ihtiyaç duymuyor. Ayrıca, gizli bir ulusal algoritmayı destekleyen yerleşik bir güvenlik modülüne de sahip olduğu belirtiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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[resim] hız testi mükemmel görünüyor.
tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...
tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl
bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı