Çin kendi kendine yetecek: Loongson, 32 çekirdekli veri merkezi işlemcisini duyurdu

Tam Boyutta Gör Loongson, yabancı teknolojiye olan bağımlılığını azaltmak amacıyla Amerikan araçlarını kullanmayı bıraktıktan sadece iki yıl sonra önemli bir dönüm noktasına ulaştı. Şirket tarafından yapılan açıklamada geliştirdikleri yeni işlemci, Çin’in veri merkezlerinde bulunan yabancı donanımların yerini alabilecek yetenekte.

Çin için önemli bir adım

Çin merkezli yonga üreticisi Loongson, düzenlenen bir etkinlikte 3D5000'i duyurdu. Bu, şirketin tescilli ISA LoongArch'ı kullanarak ürettiği üçüncü işlemci konumunda. Firma daha önce 2021 ve 2022’de 16 çekirdekli 3C5000 ile desteklenen dört çekirdekli 3A5000'i piyasaya sürmüştü. Yeni duyurulan 32 çekirdekli 3D5000 ise birbirine bağlanan 3C5000 çekirdek kompleksinden oluşuyor. Bu arada LoongArch, aslında eski bir mimari ancak firma işlemcilerini geliştirmek için yabancı teknolojiye güvenmemek amacıyla LoongArch'ı sıfırdan kurdu.

Tam Boyutta Gör Loongson 3D5000, veri merkezlerinde kullanılması için tasarlanan LA464 çekirdeklerini kullanıyor. 2 GHz hızında çalışan çekirdekler iki kompleksi arasında paylaşılan 64 MB L3 önbelleğe sahip. Sekiz kanallı DDR4-3200 ECC bellek ve HyperTransport arabirimini destekleyen işlemciler 300W TDP’ye sahip olacak. Ancak Loongson’a göre işlemcileri çoğu senaryoda 150W civarında enerji tüketecek.

128 çekirdeğe kadar ölçeklenebiliyor

Tam Boyutta Gör Loongson, sadece 3D5000 işlemcisini üretmekle kalmamış aynı zamanda tam bir ekosistem de oluşturmuş. LGA 4129 adlı kendi soketine sahip olan işlemci 2P ve 4P yapılandırmaları destekliyor. Dolayısıyla platforma göre 128 çekirdeğe kadar bir kuruluma erişilebiliyor. Bu kurulum için ise 7A2000 köprü yongasına ihtiyaç duyuluyor. Yonga tasarımcısına göre 7A2000, önceki nesle göre yüzde 400'e kadar daha hızlı.

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3D5000 gibi CPU'ların nasıl performans göstereceğini tahmin etmek zor. Loongson, SPEC CPU 2006 tamsayı kıyaslamasında 425 puan aldığını söylüyor. Sunulan test sonucu eski bir sürüme dayandığı için performans tahmininde bulunmak çok zor ancak imkansız değil. Zira altı yıllık 32 çekirdekli AMD EPYC 7601 aynı testte 1170 puan alıyor. Dolayısıyla 3D5000'den yaklaşık 2,5 kat daha hızlı. Bu Loongson için hala iyi bir sonuç olsa da, Loongson'un AMD ve Intel ile rekabet edebilmesi için daha ne kadar yol kat etmesi gerektiğini gösteriyor. Elbette Loongson, dev rakipleriyle rekabet etmeyi hedeflemedi zira amaç kendi kendine yetebilmek.

Performans 3D5000'in güçlü yönü olmasa da güvenlik öyle gibi görünüyor. İşlemcinin Meltdown ya da Spectre gibi güvenlik açıklarına karşı özel yapım bir mekanizmaya sahip olduğu iddia ediliyor. Çip ayrıca kendi Güvenilir Platform Modülüne (TPM) sahip olduğundan harici bir çözüme ihtiyaç duymuyor. Ayrıca, gizli bir ulusal algoritmayı destekleyen yerleşik bir güvenlik modülüne de sahip olduğu belirtiliyor.

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Çinli Loongson, 32 çekirdekli veri merkezi işlemcisini duyurdu