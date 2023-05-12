Çinli marka Chery, Nisan ayında yüzde 120 büyüdü

Chery markasının satışları ise nisan ayında 92 bin 252 adet olarak gerçekleşti. Böylece bir önceki yıla göre yüzde 120,3 artış kaydetmiş oldu. Ocak-Nisan 2023 kümülatif satışları, yıllık yüzde 54,4 artışla 330 bin 385 adede ulaştı. 80’in üzerinde ülkede satılan TIGGO 8 ve TIGGO 7 SUV modelleri, nisan ayında sırasıyla 15 bin 037 ve 18 bin 715 adet satılarak, Chery Group’un satış büyümesini önemli oranda destekledi.
Chery Group, 2023 yılıyla birlikte satışlarda önemli oranda ivme kazanarak otomobil endüstrisinin ortalama büyüme oranının üzerinde bir büyüme kaydetti. Chery, değişen pazar ortamına yanıt olarak, iddialı stratejik hedefler belirledi ve başarıya giden yeni yollar açtı. Chery, yeni uluslararası stratejisi kapsamında, geleneksel yakıtlı araçlardan yeni enerji ve akıllı araçlara kapsamlı bir dönüşüm gerçekleştirmek için teknolojiye öncelik veriyor.
Bu çabanın bir parçası olarak Chery Automobile, üçüncü nesil PHEV hibrit teknolojisini 2023 Şanghay Otomobil Fuarı’ndan tanıttı. Böylece, elektrikliye geçiş ve akıllı çözümler çağındaki en ileri gelişmeleri küresel kullanıcılara tanıtarak teknik gücüyle tüm dünya pazarlarındaki öncü kimliğini pekiştiriyor. Chery, ayrıca ürünlerini geleneksel ulaşım araçlarından akıllı mobil terminallerine dönüştürerek, aktif olarak daha gelişmiş akıllı kabinler geliştiriyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.