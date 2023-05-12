Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Çinli marka Chery, Nisan ayında yüzde 120 büyüdü

    Çinli otomotiv üreticisi Chery, hem iç pazarda hem de ihracat pazarlarındaki yükselişini sürdürüyor. Chery Group, nisan ayında yıllık bazda yüzde 128, Chery markası ise yüzde 120 büyüme kaydetti.
    1
    Çinli marka Chery, Nisan ayında yüzde 120 büyüdü Tam Boyutta Gör
    Chery Group nisan ayında 126 bin 713 adet araç satışı gerçekleştirdi. Böylece Chery Group, bir önceki yıla göre yüzde 128 artış sağladı ve 11 ay boyunca 100 bin adedin üzerinde satış gerçekleştirmiş oldu. Ayrıca Ocak-Nisan 2023 dönemi kümülatif satış adetleri, yıllık yüzde 60,4 artışla 457 bin 48 adet olarak gerçekleşti. 

    Chery markasının satışları ise nisan ayında 92 bin 252 adet olarak gerçekleşti. Böylece bir önceki yıla göre yüzde 120,3 artış kaydetmiş oldu. Ocak-Nisan 2023 kümülatif satışları, yıllık yüzde 54,4 artışla 330 bin 385 adede ulaştı. 80’in üzerinde ülkede satılan TIGGO 8 ve TIGGO 7 SUV modelleri, nisan ayında sırasıyla 15 bin 037 ve 18 bin 715 adet satılarak, Chery Group’un satış büyümesini önemli oranda destekledi.

    Chery Group, 2023 yılıyla birlikte satışlarda önemli oranda ivme kazanarak otomobil endüstrisinin ortalama büyüme oranının üzerinde bir büyüme kaydetti. Chery, değişen pazar ortamına yanıt olarak, iddialı stratejik hedefler belirledi ve başarıya giden yeni yollar açtı. Chery, yeni uluslararası stratejisi kapsamında, geleneksel yakıtlı araçlardan yeni enerji ve akıllı araçlara kapsamlı bir dönüşüm gerçekleştirmek için teknolojiye öncelik veriyor.

    Bu çabanın bir parçası olarak Chery Automobile, üçüncü nesil PHEV hibrit teknolojisini 2023 Şanghay Otomobil Fuarı’ndan tanıttı. Böylece, elektrikliye geçiş ve akıllı çözümler çağındaki en ileri gelişmeleri küresel kullanıcılara tanıtarak teknik gücüyle tüm dünya pazarlarındaki öncü kimliğini pekiştiriyor. Chery, ayrıca ürünlerini geleneksel ulaşım araçlarından akıllı mobil terminallerine dönüştürerek, aktif olarak daha gelişmiş akıllı kabinler geliştiriyor. 

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

    V
    versamaxx 3 saat önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 2 gün önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    odayı kokutmadan sigara içmek ekran bulanıklığı nasıl giderilir pc bmw 520i neden tutulmuyor mazot şamandırası takılı kaldı this message was created automatically by mail delivery software. a message that you sent could not be delivered to one or more of its recipients. this is a permanent error. the following address(es) failed:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8000 - 10.000 TL Arası Telefonlar
    OPPO Reno5 Lite
    OPPO Reno5 Lite
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI NB GF63 THIN 11UD-615XTR
    MSI NB GF63 THIN 11UD-615XTR
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    AFK-THREE
    AFK-THREE
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız