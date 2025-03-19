Çinli Midea, propan temelli konut tipi ısı pompasını tanıttı

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Tam Boyutta Gör Çin merkezli ısıtma ve soğutma teknolojileri üreticisi Midea, doğa dostu ve yüksek verimli yeni bir konut tipi ısı pompasını Almanya’da düzenlenen ISH fuarında tanıttı. R290 Nature ATW adlı bu model, hem çevreye duyarlı hem de enerji tasarruflu yapısıyla dikkat çekiyor. Bu modelin en önemli özelliklerinden biri, içerisinde R290 (propan) adı verilen bir soğutucu gaz kullanılması. Propan, doğada bulunan bir gaz olup, çevreye zarar veren birçok kimyasal soğutucuya kıyasla çok daha güvenli ve sürdürülebilir bir alternatif sunuyor.

80 dereceye kadar ısıtma sağlayabiliyor

R290’nın en büyük avantajı Küresel Isınma Potansiyelinin (GWP) sadece 3 olması. Yani atmosferde ısınmaya sebep olma etkisi oldukça düşük. Örneğin geleneksel klima gazlarından biri olan R410A’nın GWP değeri yaklaşık 2.000’dir. Ayrıca R290 ozonu incelten kimyasallar içermezken sıfır Ozon Tüketme Potansiyeline (ODP) sahip.

Bu ısı pompası, 80°C’ye kadar sıcak su sağlayabiliyor. Evlerde kullanılan geleneksel kombiler genellikle 50-60°C sıcaklığa kadar su üretirken, Midea’nın bu modeli çok daha yüksek sıcaklıklar sunarak geniş bir kullanım alanı sağlıyor. Yani banyo, mutfak ve merkezi ısıtma sistemlerinde rahatlıkla kullanılabilir. Buna ek olarak, -25°C gibi düşük hava sıcaklıklarında bile verimli bir şekilde çalışabiliyor. Ayrıca, 5.25 gibi yüksek bir Performans Katsayısı (COP) ve 5.35’e kadar ulaşabilen Mevsimsel Performans Katsayısı (SCOP) ile enerji verimliliğinde iddialı bir seviyede yer alıyor.

Ayrıca, cihazın stabil çalışmasını sağlayan 15 farklı sensörle donatıldığı belirtiliyor. Bu sensörler sayesinde sistem, herhangi bir arıza durumunda bile çalışmasını sürdürebiliyor. IP55 koruma derecesine sahip olan ünite, düşük titreşim sağlayan çift-M braket tasarımı ve yüksek doğal frekansa sahip düşük sapmalı rotor gibi mühendislik çözümleriyle donatılmış.

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R290 Nature ATW modeli, yalnızca 30 dB(A) seviyesinde çalışan ultra sessiz bir kompresöre sahip. Bu değer, bir buzdolabının çıkardığı ses seviyesinden bile daha düşük. Ayrıca, akıllı ev sistemlerine de entegre edilebiliyor. SmartHome APP ve iEasyEnergy APP sayesinde kullanıcılar, ısı pompasını uzaktan kontrol edebiliyor. Öte yandan cihazın farklı ihtiyaçlara uygun 10 farklı modeli bulunuyor. Bu modellerde ısıtma kapasitesi 8 kW ile 15.5 kW arasında, soğutma kapasitesi ise 8.3 kW ile 15 kW arasında değişiyor.

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Çinli Midea, propan temelli konut tipi ısı pompasını tanıttı