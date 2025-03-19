Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Çinli Midea, propan temelli konut tipi ısı pompasını tanıttı

    Çinli üretici Midea, konutlar için geliştirilen yeni propan ısı pompasının 5.25'e kadar performans katsayısına ulaşabildiğini ve 80 C'de sıcak su sağlayabildiğini söyledi.
    Çinli Midea, propan temelli konut tipi ısı pompasını tanıttı Tam Boyutta Gör
    Çin merkezli ısıtma ve soğutma teknolojileri üreticisi Midea, doğa dostu ve yüksek verimli yeni bir konut tipi ısı pompasını Almanya’da düzenlenen ISH fuarında tanıttı. R290 Nature ATW adlı bu model, hem çevreye duyarlı hem de enerji tasarruflu yapısıyla dikkat çekiyor. Bu modelin en önemli özelliklerinden biri, içerisinde R290 (propan) adı verilen bir soğutucu gaz kullanılması. Propan, doğada bulunan bir gaz olup, çevreye zarar veren birçok kimyasal soğutucuya kıyasla çok daha güvenli ve sürdürülebilir bir alternatif sunuyor.

    80 dereceye kadar ısıtma sağlayabiliyor

    R290’nın en büyük avantajı Küresel Isınma Potansiyelinin (GWP) sadece 3 olması. Yani atmosferde ısınmaya sebep olma etkisi oldukça düşük. Örneğin geleneksel klima gazlarından biri olan R410A’nın GWP değeri yaklaşık 2.000’dir. Ayrıca R290 ozonu incelten kimyasallar içermezken sıfır Ozon Tüketme Potansiyeline (ODP) sahip.

    Bu ısı pompası, 80°C’ye kadar sıcak su sağlayabiliyor. Evlerde kullanılan geleneksel kombiler genellikle 50-60°C sıcaklığa kadar su üretirken, Midea’nın bu modeli çok daha yüksek sıcaklıklar sunarak geniş bir kullanım alanı sağlıyor. Yani banyo, mutfak ve merkezi ısıtma sistemlerinde rahatlıkla kullanılabilir. Buna ek olarak, -25°C gibi düşük hava sıcaklıklarında bile verimli bir şekilde çalışabiliyor. Ayrıca, 5.25 gibi yüksek bir Performans Katsayısı (COP) ve 5.35’e kadar ulaşabilen Mevsimsel Performans Katsayısı (SCOP) ile enerji verimliliğinde iddialı bir seviyede yer alıyor.

    Ayrıca, cihazın stabil çalışmasını sağlayan 15 farklı sensörle donatıldığı belirtiliyor. Bu sensörler sayesinde sistem, herhangi bir arıza durumunda bile çalışmasını sürdürebiliyor. IP55 koruma derecesine sahip olan ünite, düşük titreşim sağlayan çift-M braket tasarımı ve yüksek doğal frekansa sahip düşük sapmalı rotor gibi mühendislik çözümleriyle donatılmış.

    R290 Nature ATW modeli, yalnızca 30 dB(A) seviyesinde çalışan ultra sessiz bir kompresöre sahip. Bu değer, bir buzdolabının çıkardığı ses seviyesinden bile daha düşük. Ayrıca, akıllı ev sistemlerine de entegre edilebiliyor. SmartHome APP ve iEasyEnergy APP sayesinde kullanıcılar, ısı pompasını uzaktan kontrol edebiliyor. Öte yandan cihazın farklı ihtiyaçlara uygun 10 farklı modeli bulunuyor. Bu modellerde ısıtma kapasitesi 8 kW ile 15.5 kW arasında, soğutma kapasitesi ise 8.3 kW ile 15 kW arasında değişiyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    ANKA 3, atış testinde hedefi başarıyla vurdu

    P
    pskillercheto 8 saat önce

    yine kore'nin yaptığı birşeyi 3-5 sene sonra bizde yapmışız!

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    tribudat forte peniste kıl dönmesi dsg şanzıman hatası uyarısı megane 4 led ampul tavsiye çene kisti ameliyatı olanların yorumları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    HUAWEI Pura 70 Ultra
    HUAWEI Pura 70 Ultra
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    ASUS Vivobook Go 15
    ASUS Vivobook Go 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum