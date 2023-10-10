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    Çinli NIO, batarya değiştirmede 30 milyon sınırını geride bıraktı

    NIO marka elektrikli araç kullanıcıları 2018'den bu yana toplam 30 milyon kez batarya değişimine imza attı. Son 10 milyonluk değişim işlemi sadece altı ay içerisinde gerçekleştirildi.
    Çinli NIO, batarya değiştirmede 30 milyon sınırını geride bıraktı Tam Boyutta Gör
    Bir dönem Tesla tarafından da test edilen ancak Elon Musk'ın sürdürülebilir bulmadığı batarya değişim hizmeti, Çinli NIO'nun çatısı altında önemli bir kilometre taşını devirdi. NIO, 9 Ekim itibarıyla Çinli kullanıcıların 30 milyon kez batarya değişimi yaptığını duyurdu.

    NIO kullanıcıları, elektrikli otomobillerini şarj etme konusunda iki seçeneğe sahip: diğer tüm elektrikli araç sahipleri gibi fişe takmak ya da değişim istasyonuna giderek dolusuyla değiştirmek. İkinci seçenek ilkine göre oldukça hızlı çünkü NIO'nun üçüncü nesil batarya değişim istasyonlarında bu işlem sadece 3 dakikada otomatik olarak gerçekleşiyor.

    NIO, kendi ülkesi Çin'de toplam 1937 adetlik oldukça yaygın bir batarya değişim istasyonu ağına sahip. Bunlardan 574 tanesi uzun yolculuklar için otoyol üzerinde yer alıyor. İlk batarya değişimi, markanın ilk batarya değişim istasyonunun Shenzhen'de faaliyete geçmesiyle birlikte Mayıs 2018'de gerçekleştirildi.

    Bundan dört yıl sonra, Haziran 2022'de ise marka, 10 milyonuncu batarya değişim işlemini kutladı. Haziran 2022'den sadece dokuz ay sonra, Nisan 2023'de, NIO'nun batarya değişim sayısı 20 milyona ulaştı. Sistemin 30 milyon bandına ulaşması ise sadece altı ay sürdü. Şirket, 2023 sonu itibarıyla Çin'de toplam 2.300 adet batarya değişim istasyonuna sahip olmayı planlıyor.

    NIO, geride bıraktığımız Eylül ayında 15.641 adet otomobil satışı gerçekleştirdi. Böylece markanın üçüncü çeyrekteli satışları 55.432 adede yükselerek yıllık bazda yüzde 75 artış gösterdi. NIO, Ocak-Eylül 2023 döneminde ise yaklaşık 110 bin adet satış gerçekleştirdi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    karayulun 2 gün önce

    hababam güle güle'den mehmet bülbül: 00:24:27 dk hıahıaahaaıh! ne ye yav? :D

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    ccguven 4 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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