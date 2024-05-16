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    Anlık Bildirim

    Xiaomi, Tesla Model Y ile rekabet edecek yeni bir SUV geliştiriyor

    Xiaomi, ilk elektrikli otomobili SU7'nin başarısının tadını çıkarırken bir yandan da Tesla’nın Model Y aracı ile rekabet edecek yeni bir SUV modeli üzerinde çalışıyor.
    Xiaomi, Tesla Model Y ile rekabet edecek yeni bir SUV hazırlıyor Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, ilk elektrikli otomobili SU7 ile başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor. Tamamıyla farklı bir endüstriye giren ve şimdiye kadar bu işin altından alnının akıyla çıkmayı başaran Xiaomi, bir yandan da Tesla’nın Model Y aracı ile rekabet edecek yeni bir SUV modeli üzerinde çalışıyor. Aktarılanlara göre Xiaomi SUV, kompakt bir yapıda olacak ve halihazırda geliştirmeler devam ediyor.

    Xiaomi SUV geliyor

    Xiaomi, SU7 elektrikli otomobilinin üretiminin bu yıl yaklaşık 100.000 adede ulaşarak yeni ve büyük bir genişleme sürecine girmeyi planlıyor. Firma aynı zamanda 2025 gibi erken bir tarihte Tesla Model Y’ye benzeyen bir SUV üretmeyi hedefliyor. Xiaomi, 15 Mayıs 2024 itibarıyla 10 bininci SU7 modelini teslim ederken aylık üretim kapasitesini de 20 bin adede yükseltiyor.

    Öte yandan geliştirilmekte olunan Xiaomi SUV hakkında şimdilik teknik detaylar ve fiyatlandırma gibi bilgiler belli değil. Ancak yeni aracın, heyecan verici bilgi-eğlence mimarisi de dahil olmak üzere SU7'nin yenilikçi yönleri üzerine inşa edilmesi bekleniyor. Bu aracın en erken 2025 yılının sonlarında seri üretime gireceği söyleniyor. Ancak bu tarihler Xiaomi’nin SU7 planları ve kapasite hedeflerine göre değişebilir. Xiaomi, Pekin’deki fabrikasında kapasiteyi artırarak 2025’te üretim kapasitesi 300 bin adede çıkarmaya çalışıyor. Belki de yeni eklenecek kapasite bu SUV modeline ayrılacaktır.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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