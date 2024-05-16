Xiaomi, Tesla Model Y ile rekabet edecek yeni bir SUV geliştiriyor

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Tam Boyutta Gör Xiaomi, ilk elektrikli otomobili SU7 ile başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor. Tamamıyla farklı bir endüstriye giren ve şimdiye kadar bu işin altından alnının akıyla çıkmayı başaran Xiaomi, bir yandan da Tesla’nın Model Y aracı ile rekabet edecek yeni bir SUV modeli üzerinde çalışıyor. Aktarılanlara göre Xiaomi SUV, kompakt bir yapıda olacak ve halihazırda geliştirmeler devam ediyor.

Xiaomi SUV geliyor

Xiaomi, SU7 elektrikli otomobilinin üretiminin bu yıl yaklaşık 100.000 adede ulaşarak yeni ve büyük bir genişleme sürecine girmeyi planlıyor. Firma aynı zamanda 2025 gibi erken bir tarihte Tesla Model Y’ye benzeyen bir SUV üretmeyi hedefliyor. Xiaomi, 15 Mayıs 2024 itibarıyla 10 bininci SU7 modelini teslim ederken aylık üretim kapasitesini de 20 bin adede yükseltiyor.

Xiaomi, otomobil üretimini artırıyor: Ayda 20 bin araç üretecek 23 sa. önce eklendi

Öte yandan geliştirilmekte olunan Xiaomi SUV hakkında şimdilik teknik detaylar ve fiyatlandırma gibi bilgiler belli değil. Ancak yeni aracın, heyecan verici bilgi-eğlence mimarisi de dahil olmak üzere SU7'nin yenilikçi yönleri üzerine inşa edilmesi bekleniyor. Bu aracın en erken 2025 yılının sonlarında seri üretime gireceği söyleniyor. Ancak bu tarihler Xiaomi’nin SU7 planları ve kapasite hedeflerine göre değişebilir. Xiaomi, Pekin’deki fabrikasında kapasiteyi artırarak 2025’te üretim kapasitesi 300 bin adede çıkarmaya çalışıyor. Belki de yeni eklenecek kapasite bu SUV modeline ayrılacaktır.

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Xiaomi, Tesla Model Y ile rekabet edecek yeni bir SUV hazırlıyor