Xiaomi, Tesla Model Y ile rekabet edecek yeni bir SUV geliştiriyor

Xiaomi SUV geliyor
Xiaomi, SU7 elektrikli otomobilinin üretiminin bu yıl yaklaşık 100.000 adede ulaşarak yeni ve büyük bir genişleme sürecine girmeyi planlıyor. Firma aynı zamanda 2025 gibi erken bir tarihte Tesla Model Y’ye benzeyen bir SUV üretmeyi hedefliyor. Xiaomi, 15 Mayıs 2024 itibarıyla 10 bininci SU7 modelini teslim ederken aylık üretim kapasitesini de 20 bin adede yükseltiyor.
Öte yandan geliştirilmekte olunan Xiaomi SUV hakkında şimdilik teknik detaylar ve fiyatlandırma gibi bilgiler belli değil. Ancak yeni aracın, heyecan verici bilgi-eğlence mimarisi de dahil olmak üzere SU7'nin yenilikçi yönleri üzerine inşa edilmesi bekleniyor. Bu aracın en erken 2025 yılının sonlarında seri üretime gireceği söyleniyor. Ancak bu tarihler Xiaomi’nin SU7 planları ve kapasite hedeflerine göre değişebilir. Xiaomi, Pekin’deki fabrikasında kapasiteyi artırarak 2025’te üretim kapasitesi 300 bin adede çıkarmaya çalışıyor. Belki de yeni eklenecek kapasite bu SUV modeline ayrılacaktır.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.