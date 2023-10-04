Geely Galaxy E8 elektrikli sedanın yeni görselleri ortaya çıktı

Galaxy E8; 5010 mm uzunluğa, 1920 mm genişliğe, 1465 mm yüksekliğe ve 2925 mm aks mesafesine sahip oldukça büyük bir model. Piyasaya sürüldüğünde, 2024'ün ilk çeyreğinde ülkemize de gelecek olan BYD Han gibi dişli modellerle rekabet edecek.
Galaxy E8; ince LED farları, dinamik tasarımı, aerodinamik tasarıma sahip çift renkli jantları, gizli kapı kolları, boydan boya uzanan stop lambaları ve geniş arka difüzörü ile premium bir görüntü sunuyor. Tavanda opsiyon olarak sunulan Lidar da otomobilin gelişmiş sürüş asistan teknolojilerine yardımcı oluyor.
Konsolun üzerine konumlandırılan bu ekran, 1130mm x 138mm görüntü alanına sahip ve 9.8 mm kalınlığında. Geely ayrıca ekranın parlama yapmadığını, parmak izi bırakmadığını, suya ve toza karşı dayanıklı olduğunu belirtiyor. Konsolda ayrıca uçaklardaki lövyeyi andıran direksiyon dikkat çekiyor ki Tesla bunu denemiş fakat pek olumlu geri dönüş almamıştı.
Geely Galaxy E8, arkadan itişli ve dört tekerlekten çekişli, yani tek ve çift motor seçenekleriyle satışa sunulacak. Arkadan itişli modelin 400V bataryaya, 200 kW elektrik motoruna ve 190 km/s son hıza sahip olacağı belirtiliyor ancak çift motorlu versiyon ile ilgili henüz bir detay yok.
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.