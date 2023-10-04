Geely Galaxy E8 elektrikli sedanın yeni görselleri ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör Yeni Geely Galaxy E8, şık tasarımı ve dört kapı coupe formuyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. L7 ve L6'nın ardından Galaxy serisinin üçüncü üyesi olarak karşımıza çıkacak olan model, yılın son çeyreğinde piyasaya sürülecek.

Galaxy E8; 5010 mm uzunluğa, 1920 mm genişliğe, 1465 mm yüksekliğe ve 2925 mm aks mesafesine sahip oldukça büyük bir model. Piyasaya sürüldüğünde, 2024'ün ilk çeyreğinde ülkemize de gelecek olan BYD Han gibi dişli modellerle rekabet edecek.

Galaxy E8; ince LED farları, dinamik tasarımı, aerodinamik tasarıma sahip çift renkli jantları, gizli kapı kolları, boydan boya uzanan stop lambaları ve geniş arka difüzörü ile premium bir görüntü sunuyor. Tavanda opsiyon olarak sunulan Lidar da otomobilin gelişmiş sürüş asistan teknolojilerine yardımcı oluyor.

Tam Boyutta Gör İç mekana ilişkin henüz net bir paylaşım yok fakat daha önce sızdırılan casus fotoğraflara bakarsak konsolda Galaxy Light konseptinden esinlenildiğini görebiliyoruz. Bu alanda 8K çözünürlüğe sahip 45 inçlik büyük bir ekran bulunuyor. Bu ekran, Qualcomm Snapdragon 8295 yonga setinden güç alıyor.

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Konsolun üzerine konumlandırılan bu ekran, 1130mm x 138mm görüntü alanına sahip ve 9.8 mm kalınlığında. Geely ayrıca ekranın parlama yapmadığını, parmak izi bırakmadığını, suya ve toza karşı dayanıklı olduğunu belirtiyor. Konsolda ayrıca uçaklardaki lövyeyi andıran direksiyon dikkat çekiyor ki Tesla bunu denemiş fakat pek olumlu geri dönüş almamıştı.

Geely Galaxy E8, arkadan itişli ve dört tekerlekten çekişli, yani tek ve çift motor seçenekleriyle satışa sunulacak. Arkadan itişli modelin 400V bataryaya, 200 kW elektrik motoruna ve 190 km/s son hıza sahip olacağı belirtiliyor ancak çift motorlu versiyon ile ilgili henüz bir detay yok.

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