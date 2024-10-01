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    Anlık Bildirim

    Çinli otomotiv devi Chery, Türkiye yatırımı için son aşamadı

    Kısa bir süre önce Chery International CEO’su Zhang Guibing, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmüştü. Şimdi ise yatırım görüşmeleri için son aşamaya gelindiği belirtiliyor.
    Çinli otomotiv devi Chery, Türkiye yatırımı için son aşamadı Tam Boyutta Gör
    Ford, Stellantis, Renault, Toyota ve Hyundai'nin üretim tesislerine ev sahipliği yapan Türkiye, otomotiv alanındaki üretim kapasitesini ve gücünü artırmak için Çinli üreticiler ile görüşüyor. BYD’nin açıkladığı dev yatırım kararının ardından ise sırada bir başka Çinli otomotiv devi Chery’nin olduğu belirtiliyor. Türk yetkililer Chery ile yapılan görüşmelerde sona gelindiğini bildiriyor.

    Chery ile son aşamaya gelindi

    Reuters’e konuşan bir Türk yetkili, Chery ile yatırım temelli yapılan görüşmelerin son aşamada olduğunu söyledi. Türkiye’nin BYD ile yapılan yatırım anlaşmasının ardından Çinli otomobil üreticileriyle bağlarını derinleştirmeye çalıştığını aktaran yetkili, anlaşmanın spesifik detayları hakkında yorumda bulunmadı.

    Hatırlanacağı üzere Chery International CEO’su Zhang Guibing, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmüştü. Ayrıca bu görüşmeye Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da katılım sağlamıştı.

    Aktarılanlara göre Türkiye plug-in hibrid ve elektrikli araç tesisi yatırımları için arazi tahsisi, kapsamlı vergi indirimleri ve çeşitli destekler sağlıyor. Yatırım destek programı yılda en az 150.000 adet üretim gerektiriyor ve ayrıca yatırımcının belirli sayıda aracı yerel pazarda gümrük vergisinden muaf olarak satmasına izin veriyor.

    Chery’nin fabrikanın kurulacağı yer için Samsun ve Manisa’yı değerlendirdiği ve artık imzaya çok yakın oldukları ortaya çıkmıştı. Geçtiğimiz haftalarda bir Chery yetkilisi ise Türkiye yatırımı için ortak girişim (joint venture) modelinin de masada olduğunu belirtti: "Türkiye yatırımımızın ortaklı ya da yüzde yüz kendimizin olması konusunu henüz karara bağlamadık. Fakat, ortaklık konusunda kapımız herkese açık." ifadelerini kullanmıştı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 6 gün önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 1 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 hafta önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 2 hafta önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

    Profil resmi
    ccguven 3 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

    Profil resmi
    karagece25 3 hafta önce

    çöp

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    onderweb 3 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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