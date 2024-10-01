Çinli otomotiv devi Chery, Türkiye yatırımı için son aşamadı

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Tam Boyutta Gör Ford, Stellantis, Renault, Toyota ve Hyundai'nin üretim tesislerine ev sahipliği yapan Türkiye, otomotiv alanındaki üretim kapasitesini ve gücünü artırmak için Çinli üreticiler ile görüşüyor. BYD’nin açıkladığı dev yatırım kararının ardından ise sırada bir başka Çinli otomotiv devi Chery’nin olduğu belirtiliyor. Türk yetkililer Chery ile yapılan görüşmelerde sona gelindiğini bildiriyor.

Chery ile son aşamaya gelindi

Reuters’e konuşan bir Türk yetkili, Chery ile yatırım temelli yapılan görüşmelerin son aşamada olduğunu söyledi. Türkiye’nin BYD ile yapılan yatırım anlaşmasının ardından Çinli otomobil üreticileriyle bağlarını derinleştirmeye çalıştığını aktaran yetkili, anlaşmanın spesifik detayları hakkında yorumda bulunmadı.

Hatırlanacağı üzere Chery International CEO’su Zhang Guibing, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmüştü. Ayrıca bu görüşmeye Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da katılım sağlamıştı.

Çinli otomotiv devi Chery, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü 2 gün önce eklendi

Aktarılanlara göre Türkiye plug-in hibrid ve elektrikli araç tesisi yatırımları için arazi tahsisi, kapsamlı vergi indirimleri ve çeşitli destekler sağlıyor. Yatırım destek programı yılda en az 150.000 adet üretim gerektiriyor ve ayrıca yatırımcının belirli sayıda aracı yerel pazarda gümrük vergisinden muaf olarak satmasına izin veriyor.

Chery’nin fabrikanın kurulacağı yer için Samsun ve Manisa’yı değerlendirdiği ve artık imzaya çok yakın oldukları ortaya çıkmıştı. Geçtiğimiz haftalarda bir Chery yetkilisi ise Türkiye yatırımı için ortak girişim (joint venture) modelinin de masada olduğunu belirtti: "Türkiye yatırımımızın ortaklı ya da yüzde yüz kendimizin olması konusunu henüz karara bağlamadık. Fakat, ortaklık konusunda kapımız herkese açık." ifadelerini kullanmıştı.

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Çinli otomotiv devi Chery, Türkiye yatırımı için son aşamadı