Çinli otomotiv devi Chery, Türkiye yatırımı için son aşamadı

Chery ile son aşamaya gelindi
Reuters’e konuşan bir Türk yetkili, Chery ile yatırım temelli yapılan görüşmelerin son aşamada olduğunu söyledi. Türkiye’nin BYD ile yapılan yatırım anlaşmasının ardından Çinli otomobil üreticileriyle bağlarını derinleştirmeye çalıştığını aktaran yetkili, anlaşmanın spesifik detayları hakkında yorumda bulunmadı.
Hatırlanacağı üzere Chery International CEO’su Zhang Guibing, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmüştü. Ayrıca bu görüşmeye Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da katılım sağlamıştı.
Aktarılanlara göre Türkiye plug-in hibrid ve elektrikli araç tesisi yatırımları için arazi tahsisi, kapsamlı vergi indirimleri ve çeşitli destekler sağlıyor. Yatırım destek programı yılda en az 150.000 adet üretim gerektiriyor ve ayrıca yatırımcının belirli sayıda aracı yerel pazarda gümrük vergisinden muaf olarak satmasına izin veriyor.
Chery’nin fabrikanın kurulacağı yer için Samsun ve Manisa’yı değerlendirdiği ve artık imzaya çok yakın oldukları ortaya çıkmıştı. Geçtiğimiz haftalarda bir Chery yetkilisi ise Türkiye yatırımı için ortak girişim (joint venture) modelinin de masada olduğunu belirtti: "Türkiye yatırımımızın ortaklı ya da yüzde yüz kendimizin olması konusunu henüz karara bağlamadık. Fakat, ortaklık konusunda kapımız herkese açık." ifadelerini kullanmıştı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu