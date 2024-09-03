Tesla gelişmiş araç çağırma özelliğini tanıttı: Actually Smart Summon

Tesla için gelişmiş bir özellik daha
CEO Elon Musk ise 2022 yılında Smart Summon'ın yeni ve daha akıllı bir versiyonunu piyasaya sürme sözü verdi ve yıllar süren bekleyişin ardından Tesla kısa bir süre önce Actually Smart Summon (ASS) olarak adlandırılan yeni güncellenmiş özelliğini piyasaya sürdü. Özelliğin sürüm notlarında ise önceki sürümün “Dumb Summon” olarak adlandırıldığı da görülüyor.
ASS ile aracınız sadece sizin olduğunuz konuma gelmekle kalmıyor ayrıca istediğiniz bir noktaya da kendi başına gidebiliyor. Bu olurken kabin sıcaklığını da ayarlamak mümkün. Özellik ise Tesla’nın mobil uygulaması aracılığıyla kontrol ediliyor. Bu arada ASS, selefinden farklı olarak ultrasonik sensörlere değil Tesla'nın Vision sistemine dayanıyor. Öte yandan Tesla, özellik aktifken dikkatli olunması gerektiğini ve aracı sürmüyor olsanız bile sorumluluğun sürücüye ait olduğunun altını çiziyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.