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    Tesla gelişmiş araç çağırma özelliğini tanıttı: Actually Smart Summon

    Tesla, kısa bir süre önce Actually Smart Summon (ASS) olarak adlandırılan yeni bir özelliği devreye aldı. Bu özellik sayesinde Tesla otomobil, sürücüsünün olduğu yere otonom olarak gelecek.
    Tesla gelişmiş araç çağırma özelliğini tanıttı Tam Boyutta Gör
    Tesla nihayet Smart Summon'ın Actually Smart Summon ya da kısaca ASS olarak adlandırılan yeni ve geliştirilmiş bir versiyonunu yayınladı. Yeni özellik, Full Self-Driving'in (FSD) yeni bir sürümü olan v12.5.3'ü de içeren 2024.27.20 yazılım güncellemesinde yer alıyor. Yeni ve gelişmiş araç çağırma özelliği sayesinde Tesla otomobil, sürücüsünün olduğu yere otonom olarak gelebiliyor.

    Tesla için gelişmiş bir özellik daha

    Tesla gelişmiş araç çağırma özelliğini tanıttı Tam Boyutta Gör
    Tesla, Smart Summon'ı ilk olarak Eylül 2019'da yayınlamıştı. Bu özellik, aracın engellerin, yayaların ve diğer araçların etrafında manevra yaparak sahibine ya da bir park yerinde belirlenen bir yere gelmesini sağlamak için tasarlanmıştı. Ancak özelliğin gerçek dünyadaki uygulaması yetersizdi. Aracın mesafeleri yanlış değerlendirdiği veya yolundaki arabaları veya diğer engelleri fark etmediği, Tesla'ya ve diğer araçlara zarar verdiği için yoğun eleştiriler aldı.

    CEO Elon Musk ise 2022 yılında Smart Summon'ın yeni ve daha akıllı bir versiyonunu piyasaya sürme sözü verdi ve yıllar süren bekleyişin ardından Tesla kısa bir süre önce Actually Smart Summon (ASS) olarak adlandırılan yeni güncellenmiş özelliğini piyasaya sürdü. Özelliğin sürüm notlarında ise önceki sürümün “Dumb Summon” olarak adlandırıldığı da görülüyor.

    ASS ile aracınız sadece sizin olduğunuz konuma gelmekle kalmıyor ayrıca istediğiniz bir noktaya da kendi başına gidebiliyor. Bu olurken kabin sıcaklığını da ayarlamak mümkün. Özellik ise Tesla’nın mobil uygulaması aracılığıyla kontrol ediliyor. Bu arada ASS, selefinden farklı olarak ultrasonik sensörlere değil Tesla'nın Vision sistemine dayanıyor. Öte yandan Tesla, özellik aktifken dikkatli olunması gerektiğini ve aracı sürmüyor olsanız bile sorumluluğun sürücüye ait olduğunun altını çiziyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    poopae2W 3 gün önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 12 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 12 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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