Tesla gelişmiş araç çağırma özelliğini tanıttı: Actually Smart Summon

Tam Boyutta Gör Tesla nihayet Smart Summon'ın Actually Smart Summon ya da kısaca ASS olarak adlandırılan yeni ve geliştirilmiş bir versiyonunu yayınladı. Yeni özellik, Full Self-Driving'in (FSD) yeni bir sürümü olan v12.5.3'ü de içeren 2024.27.20 yazılım güncellemesinde yer alıyor. Yeni ve gelişmiş araç çağırma özelliği sayesinde Tesla otomobil, sürücüsünün olduğu yere otonom olarak gelebiliyor.

Tesla için gelişmiş bir özellik daha

Tam Boyutta Gör Tesla, Smart Summon'ı ilk olarak Eylül 2019'da yayınlamıştı. Bu özellik, aracın engellerin, yayaların ve diğer araçların etrafında manevra yaparak sahibine ya da bir park yerinde belirlenen bir yere gelmesini sağlamak için tasarlanmıştı. Ancak özelliğin gerçek dünyadaki uygulaması yetersizdi. Aracın mesafeleri yanlış değerlendirdiği veya yolundaki arabaları veya diğer engelleri fark etmediği, Tesla'ya ve diğer araçlara zarar verdiği için yoğun eleştiriler aldı.

CEO Elon Musk ise 2022 yılında Smart Summon'ın yeni ve daha akıllı bir versiyonunu piyasaya sürme sözü verdi ve yıllar süren bekleyişin ardından Tesla kısa bir süre önce Actually Smart Summon (ASS) olarak adlandırılan yeni güncellenmiş özelliğini piyasaya sürdü. Özelliğin sürüm notlarında ise önceki sürümün “Dumb Summon” olarak adlandırıldığı da görülüyor.

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ASS ile aracınız sadece sizin olduğunuz konuma gelmekle kalmıyor ayrıca istediğiniz bir noktaya da kendi başına gidebiliyor. Bu olurken kabin sıcaklığını da ayarlamak mümkün. Özellik ise Tesla’nın mobil uygulaması aracılığıyla kontrol ediliyor. Bu arada ASS, selefinden farklı olarak ultrasonik sensörlere değil Tesla'nın Vision sistemine dayanıyor. Öte yandan Tesla, özellik aktifken dikkatli olunması gerektiğini ve aracı sürmüyor olsanız bile sorumluluğun sürücüye ait olduğunun altını çiziyor.

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Tesla gelişmiş araç çağırma özelliğini tanıttı