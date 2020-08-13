Çinli şirketler 100’den fazla TSMC mühendisini transfer etti

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ABD-Çin arasında tırmanan ticaret gerilimi tüm teknoloji dünyasını derinden etkiliyor. Huawei’nin neredeyse iş yapma imkanının kalmadığı ambargo yanında ABD’li firmaların üretimi Çin’den kaydırma planları da olumsuz unsurlar arasında.

Çin gaza bastı

Teknoloji dünyasında tamamen bağımsız bir üretim döngüsü oluşturmak için Çin hükümeti yıllardır önemli yatırımlar yapıyor. İşlemci, DRAM, NAND, ekran, batarya gibi pek çok bileşen artık Çin’de üretilebiliyor.

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Yine de Çin halen emekleme aşamasında ve bir Qualcomm veya Intel seviyesinde firma çıkarması için uzun zaman geçmesi gerekiyor. Çinli şirketler bu zamanı kısaltmak için tecrübeli mühendisleri kadrosuna katmaya başladı.

Gelen bilgilere göre iki Çinli firma 100’den fazla TSMC mühendisini kadrosuna katmış durumda. Bu firmalar döküm alanında uzmanlaşmak isteyen QXIC ve HSMC(!). 14nm ve 12nm döküm bantları hazırlayan firmaların yönetiminde de yine tanınmış eski TSMC yöneticileri oturuyor.

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Kaynaklar Çinli şirketlerin 3000’den fazla Tayvanlı yonga mühendisini transfer ettiğini belirtiyor. Tayvan’a göre çok daha fazla maaş ve ikramiye miktarları mühendisleri cezbediyor. TSMC de çalışanlarının yüksek maaş vaadleriyle ikna edilmesinden şikayetçi.

Çin dünyanın en fazla yeni yonga üreticisine sahip ülkesi durumunda. Ülkede en iyi döküm firması SMIC durumunda ancak o da 14nm ötesinde verimliliği yakalayamadı. Çin hükümeti büyük teşvikler verse de işe geç başlamanın dezavantajı kendisini hissettiriyor. Elbette 7nm veya 5nm gibi süreçler de gelecektir ancak o dönemde Batılı rakipler muhtemelen 3nm ötesine geçecektir.

https://asia.nikkei.com/Business/China-tech/China-hires-over-100-TSMC-engineers-in-push-for-chip-leadership

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