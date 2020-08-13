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    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Çinli şirketler 100’den fazla TSMC mühendisini transfer etti

    Döküm alanında uzmanlaşmak isteyen Çinli QXIC ve HSMC firmaları, rakibi TSMC’den 100 civarında mühendisi transfer etti. Çin’in yüksek maaş ile mühendisleri cezbettiği ifade ediliyor.
    1 hf.
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    İşlemci
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Çinli şirketler 100’den fazla TSMC mühendisini transfer etti
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    ABD-Çin arasında tırmanan ticaret gerilimi tüm teknoloji dünyasını derinden etkiliyor. Huawei’nin neredeyse iş yapma imkanının kalmadığı ambargo yanında ABD’li firmaların üretimi Çin’den kaydırma planları da olumsuz unsurlar arasında.

    Çin gaza bastı

    Teknoloji dünyasında tamamen bağımsız bir üretim döngüsü oluşturmak için Çin hükümeti yıllardır önemli yatırımlar yapıyor. İşlemci, DRAM, NAND, ekran, batarya gibi pek çok bileşen artık Çin’de üretilebiliyor.

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    Yine de Çin halen emekleme aşamasında ve bir Qualcomm veya Intel seviyesinde firma çıkarması için uzun zaman geçmesi gerekiyor. Çinli şirketler bu zamanı kısaltmak için tecrübeli mühendisleri kadrosuna katmaya başladı.

    Gelen bilgilere göre iki Çinli firma 100’den fazla TSMC mühendisini kadrosuna katmış durumda. Bu firmalar döküm alanında uzmanlaşmak isteyen QXIC ve HSMC(!). 14nm ve 12nm döküm bantları hazırlayan firmaların yönetiminde de yine tanınmış eski TSMC yöneticileri oturuyor.

    Çinli şirketler 100’den fazla TSMC mühendisini transfer etti
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    Kaynaklar Çinli şirketlerin 3000’den fazla Tayvanlı yonga mühendisini transfer ettiğini belirtiyor. Tayvan’a göre çok daha fazla maaş ve ikramiye miktarları mühendisleri cezbediyor. TSMC de çalışanlarının yüksek maaş vaadleriyle ikna edilmesinden şikayetçi.

    Çin dünyanın en fazla yeni yonga üreticisine sahip ülkesi durumunda. Ülkede en iyi döküm firması SMIC durumunda ancak o da 14nm ötesinde verimliliği yakalayamadı. Çin hükümeti büyük teşvikler verse de işe geç başlamanın dezavantajı kendisini hissettiriyor. Elbette 7nm veya 5nm gibi süreçler de gelecektir ancak o dönemde Batılı rakipler muhtemelen 3nm ötesine geçecektir.



    https://asia.nikkei.com/Business/China-tech/China-hires-over-100-TSMC-engineers-in-push-for-chip-leadership Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    emir_sezer (emir sezer) 1 hf. en beğenilen
    işlemci nedir mimarisinden üretimdeki ham maddelere kadar tam bir video yapsanız erdi özüağ
    Yanıtla +8
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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    firat_kilic 1 hf.
    Şu haberleri teknoloji bakanı da okusa keşke. Gel kardeşim ram yapalım usb bellek yapalım nasıl yapılıyor? seferberlik ilan edelim. Tsmc den bizde çalışan kapalım. bol maaş verelim öğrenelim. Niye yapmıyoruz? ! zamanın ilerisi hep bilgisayar ve elektronik bakan bey bak buraya hüooop :)
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    ahmetbmyo (ahme t) 1 hf. firat_kilic
    Kardeş ben daha iyisini söylim bakan beyde yapsın global faundries satılıyor biz alalım para mı yok biz dökumde iş yapalim arm i Japonlar aldi bari döküm işine girek
    Yanıtla +1
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    emir_sezer (emir sezer) 1 hf. en beğenilen
    işlemci nedir mimarisinden üretimdeki ham maddelere kadar tam bir video yapsanız erdi özüağ
    Yanıtla +8
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    emir_sezer (emir sezer) 1 hf.
    bu gidişatın finali ne olacak nihai hedef neresidir ?
    konunun uzmanı var mı bilen biri cevaplarsa sevinirim
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    serdaryıldırım1 1 hf.
    çin'in yerinde biz olsaydık acımızdan ölürdük. Adamlara ne ambargo koydularsa aynısı yaptılar vAlla helal olsun
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    zero fear 1 hf.
    ABD Çin'in kendi halinde oynamasına izin veriyor. Dün bir haber çıkmıştı Fortune 500 listesinde Çin ABD'yi tarihinde ilk kez geçmiş. Yalnız güldüğüm nokta şuydu: adamların şirketlerinin değeri bile Amerikan Doları ile ölçülüyor
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    classf2re (Emre Mendelyev) 1 hf.
    Karşılıksız kağıtla değer satın alınan düzen.Çin depoladığı dolarları değere dönüştürüyor .
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    Epirus 1 hf.
    Tayvan ile Çin anakarası arası sadece 150 km civarı mesafede. Yeni düzenlerini kurana kadar hafta tatili günleri ve bayramlarda git-gel yapması kolay olur.



    ABD ve kendisi gibi despot şirketlerinin ve diğer ülkelerdeki uzantılarının yaptırımları, Ejderha'ya kendisini daha da güçlü kılması için zorlu bir görev ve misyon yüklüyor.
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    interwap (Volkan ) 1 hf.
    Gün gelecek Amerika/Amerikalı firmalar Çin'in kapısını çalacak.
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    fhrstw 1 hf. interwap
    Şuan çalıyor zaten :) hatta geçmiştede çalıyordu. Acayip bir tarafı yok hatta hatta amerikalı firmalar türkiyeninde kapısını çalıyor tam terside oluyor dünya global bir yer ama önemli olan kime ne kadar mal ve hizmet sattığı ki çin bu konuda dünya şampiyonu.
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    lterlemez 1 hf.
    Çin, umulandan daha hızlı ilerleyecek bu konuda; ayrıca, bu yoruma katıldığımı pek söyleyemem, "Çin dünyanın en fazla yeni yonga üreticisine sahip ülkesi durumunda. Ülkede en iyi döküm firması SMIC durumunda ancak o da 14nm ötesinde verimliliği yakalayamadı. Çin hükümeti büyük teşvikler verse de işe geç başlamanın dezavantajı kendisini hissettiriyor. Elbette 7nm veya 5nm gibi süreçler de gelecektir ancak o dönemde Batılı rakipler muhtemelen 3nm ötesine geçecektir." Çünkü, hiçbirisi istenen miktarlarda yığın üretim yapamıyor. Her bir miktar artışında, daha çok yatırım yapmak zorunda kalıyorlar; bu da maliyeti arttırdığı gibi gelecekte de aynı miktarların üretileceğinin garantisi yok. Özellikle de Çin böyle gitmeye devam ederse. Hele ki kendi çiplerini üretmeye de başlar ise piyasa bayağı bir karışır.
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