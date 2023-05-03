Çinli teknoloji devi deepfake videolar satmaya başladı

Tam Boyutta Gör Deepfake'ler insanları endişelendiren yapay zeka ile ilgili bir başka alan. Gerçek olmayan fotoğraf, video veya ses materyallerinin üretimine verilen ad olan deepfake, özellikle siyaset alanında ciddi riskler oluşturuyor. Ancak Çinli teknoloji devi Tencent, görece düşük bir ücret karşılığında herhangi birinin deepfake'ini yaratmayı teklif ediyor.

Sadece 145 dolara sahte video üretimi

Tencent'in yan kuruluşu Tencent Cloud tarafından geçen hafta başlatılan hizmet, söz konusu kişinin en az üç dakikalık videosuna ve 100 cümlelik konuşmasına sahip olması koşuluyla herhangi bir kişinin yüksek çözünürlüklü deepfake'ini oluşturabiliyor. Şirket bunun için ise 145 dolar ücret talep ediyor. 24 saat gibi kısa bir sürede istenen kişinin belden yukarısı veya tüm vücudu deepfake olarak oluşturuluyor. Bu arada hizmet hem Çince hem de İngilizce olarak sunuluyor.

Tam Boyutta Gör Tencent, yapay zeka tarafından yaratılan bu kişilerin Çin'de çok popüler olan canlı yayın reklamlarında sunucu olarak kullanılabileceğini, yani gerçek bir kişinin sunuculuk yapması için para ödenmesine gerek kalmayacağını söylüyor. Şirket, yaratılanların doktor, avukat ve diğer profesyoneller olarak da kullanılabileceğini söylüyor.

Deepfake nedir, nasıl yapılır? 4 ay önce eklendi

Deepfake sanal insanlar için firma çeşitli seçenekler de sunuyor: 3D olarak gerçekçi, yarı gerçekçi ve çizgi film stilleri veya 2D olarak gerçek kişi ve çizgi film stilleri. Müşteriler videoların arka planlarına ve dijital insanın tonuna karar verebiliyor. Tencent Cloud Akıllı İnsan Ürünleri Genel Müdürü Chen Lei, şirketin deepfake'leri oluşturmak ve satmak için tam otomatik bir "AI + Dijital Akıllı İnsan Fabrikası" platformu oluşturmayı hedeflediğini söyledi.

Çin bu alanda lider

Öte yandan Çin, deepfake kullanımı bakımından dünyada açık ara başı çekiyor. Devlete ait People Daily haber kuruluşu, tüm yıl boyunca 7/24 haber sunan Ren Xiaorong adında yapay zeka tarafından yaratılmış bir sunucuya sahip. Eğer hatırlayanlarınız veya takip edenleriniz varsa Çin 2022 Kış Olimpiyatları sırasında sanal sunucular da kullanılmıştı.

Deepfake'ler, yetişkin film aktrislerinin yüzlerini Hollywood yıldızlarıyla değiştirmek için ilk kez kullanıldıklarından beri tartışmalara neden oluyor. Yetişkin içerik siteleri ve sosyal medya platformları deepfake videoları yasakladı ancak bu içerikler giderek çok daha gerçekçi hale geliyor. Hatta dolandırıcılar kişinin sosyal medyasından topladığı video ve sesler ile deepfake’ler oluşturup fidye taleplerinde bulunuyor. Bu nedenler gördüğünüz veya duyduğunuz internet içeriklerine her zaman şüpheyle yaklaşmak ve kaynağı doğrulamak büyük önem arz ediyor.

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Çinli teknoloji devi deepfake videolar satmaya başladı