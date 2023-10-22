Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Çinli teknoloji devleri OpenAI'nin rakibi Zhipu'ya yatırım yaptı

    ABD ve Çin arasındaki teknolojik yarışta yapay zeka kritik bir rol oynuyor. Çin'in Xiaomi, Alibaba ve Baidu gibi yerel teknoloji devleri ülkenin geleceği parlak bir yapay zeka girişimine fon sağladı.
    Çinli teknoloji devleri OpenAI'nin rakibi Zhipu'ya yatırım yaptı Tam Boyutta Gör
    Çinli teknoloji devleri, ABD’li OpenAI firmasına rakip olarak konumlandırılan Çin merkezli Zhipu adlı girişime yatırım yaptı. Şirketten yapılan açıklamada, Zhipu'nun bu yıl finansörlerden 2.5 milyar yuan (yaklaşık 341 milyon dolar) topladığı belirtildi.

    Yatırımcılar arasında risk sermayesi fonları Sequoia ve Hillhouse'un yanı sıra Xiaomi, Alibaba, Tencent ve Baidu gibi büyük Çin menşeli teknoloji firmaları yer alıyor. Zhipu'nun çeşitli uygulamalar için büyük veriye (big data) dayalı yapay zeka modelleri geliştirdiğini belirtelim.

    Çinli teknoloji devleri OpenAI'nin rakibi Zhipu'ya yatırım yaptı Tam Boyutta Gör

    Çin yapay zekaya büyük önem veriyor

    Şirket geçtiğimiz Ağustos ayında kendi yapay zeka modellerini temel alan bir sohbet robotu kullanıma sunmuştu. Yatırım duyurusu ABD ve Çin arasındaki teknolojik yarışta yapay zekanın kilit rol oynadığı bir dönemde geldi. Çin, yapay zekayı büyük öneme sahip bir teknoloji olarak görüyor ve 2025 yılına kadar bu alandaki bilgi işlem gücünü %50 artırmayı hedefliyor.

    Çinli teknoloji devleri OpenAI'nin rakibi Zhipu'ya yatırım yaptı Tam Boyutta Gör
    Öte yandan ABD, yapay zeka modellerinin eğitimi için kritik öneme sahip Nvidia çiplerinin Çin'e sevkiyatını kısıtlamış durumda. Yasak özellikle üst düzey A100 ve H100 hızlandırıcıları için geçerli. Zhipu'nun yanı sıra, Çin'de yerel teknoloji devleri tarafından desteklenen diğer yapay zeka girişimleri de bulunuyor. Örneğin, bu hafta Baichuan, Alibaba ve Tencent gibi büyük şirketlerden 300 milyon dolarlık bir yatırım topladı.
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    S
    saçmalama gel buraya 6 gün önce

    hurca parca veya komple araç alınır

    Profil resmi
    SupremeMasterr 1 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    twitter canlı yayın açılmıyor aştiden yenimahalle"ye nasıl gidilir yabancı misafir taahhütnamesi iptali durduk yere birinin aklına gelmesi nesine iddiaya girilir

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3000-4000 TL Arası Telefonlar
    Tecno Spark 8C
    Tecno Spark 8C
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple 2021 MacBook Pro 14 in&#231;
    Apple 2021 MacBook Pro 14 inç
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    HUGOLA-ORCHESTRA
    HUGOLA-ORCHESTRA
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız