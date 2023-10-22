Çinli teknoloji devleri OpenAI'nin rakibi Zhipu'ya yatırım yaptı

Yatırımcılar arasında risk sermayesi fonları Sequoia ve Hillhouse'un yanı sıra Xiaomi, Alibaba, Tencent ve Baidu gibi büyük Çin menşeli teknoloji firmaları yer alıyor. Zhipu'nun çeşitli uygulamalar için büyük veriye (big data) dayalı yapay zeka modelleri geliştirdiğini belirtelim.
Çin yapay zekaya büyük önem veriyor
Şirket geçtiğimiz Ağustos ayında kendi yapay zeka modellerini temel alan bir sohbet robotu kullanıma sunmuştu. Yatırım duyurusu ABD ve Çin arasındaki teknolojik yarışta yapay zekanın kilit rol oynadığı bir dönemde geldi. Çin, yapay zekayı büyük öneme sahip bir teknoloji olarak görüyor ve 2025 yılına kadar bu alandaki bilgi işlem gücünü %50 artırmayı hedefliyor.
hurca parca veya komple araç alınır
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.