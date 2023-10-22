Tam Boyutta Gör Çinli teknoloji devleri, ABD’li OpenAI firmasına rakip olarak konumlandırılan Çin merkezli Zhipu adlı girişime yatırım yaptı. Şirketten yapılan açıklamada, Zhipu'nun bu yıl finansörlerden 2.5 milyar yuan (yaklaşık 341 milyon dolar) topladığı belirtildi.

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Yatırımcılar arasında risk sermayesi fonları Sequoia ve Hillhouse'un yanı sıra Xiaomi, Alibaba, Tencent ve Baidu gibi büyük Çin menşeli teknoloji firmaları yer alıyor. Zhipu'nun çeşitli uygulamalar için büyük veriye (big data) dayalı yapay zeka modelleri geliştirdiğini belirtelim.

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Çin yapay zekaya büyük önem veriyor

Şirket geçtiğimiz Ağustos ayında kendi yapay zeka modellerini temel alan bir sohbet robotu kullanıma sunmuştu. Yatırım duyurusu ABD ve Çin arasındaki teknolojik yarışta yapay zekanın kilit rol oynadığı bir dönemde geldi. Çin, yapay zekayı büyük öneme sahip bir teknoloji olarak görüyor ve 2025 yılına kadar bu alandaki bilgi işlem gücünü %50 artırmayı hedefliyor.

Tam Boyutta Gör Öte yandan ABD, yapay zeka modellerinin eğitimi için kritik öneme sahip Nvidia çiplerinin Çin'e sevkiyatını kısıtlamış durumda. Yasak özellikle üst düzey A100 ve H100 hızlandırıcıları için geçerli. Zhipu'nun yanı sıra, Çin'de yerel teknoloji devleri tarafından desteklenen diğer yapay zeka girişimleri de bulunuyor. Örneğin, bu hafta Baichuan, Alibaba ve Tencent gibi büyük şirketlerden 300 milyon dolarlık bir yatırım topladı.

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Çinli teknoloji devleri OpenAI'nin rakibi Zhipu'ya yatırım yaptı