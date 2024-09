Çin yapay zekada ABD’nin bir yıl gerisinde ama fark “önemli”

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Uzmanlara göre ABD, büyük dil modellerinde (LLM- Large Language Model) Çin'in yaklaşık bir yıl önünde bulunuyor. Uzmanlar, OpenAI’nin en son duyurduğu o1 modelinin ardından Çin’in bu alanda daha fazla yol kat etmesi gerektiğini vurguluyor. Çin’in metin üretiminde kullanılan LLM'lerde ABD’nin yaklaşık altı ay ila bir yıl gerisinde olduğunun altı çiziliyor.

ABD, Çin’in 1 yıl önünde

Her ne kadar bu fark küçük gibi görünse de, yapay zeka hızla geliştiği için bu boşluğu kapatmak zor olacak. Son iki buçuk yılda her yıl yapay zeka yeteneklerinde büyük değişiklikler yaşandığını görüyoruz. Dolayısıyla bir yıl çok uzun bir süre gibi görünmese de yapay zeka konusunda ciddi bir fark.

Çinli yapay zeka girişimcisi Li Dahai de benzer bir değerlendirmede bulundu. Dahai, çevrimiçi büyük dil modelleri konusunda Çin ile ABD arasındaki farkın hâlâ bir ila iki yıl olduğunu ifade etti. Ayrıca, şu anda Çin'deki hiçbir LLM modelinin OpenAI’nin GPT-4 modeline ulaşmadığını ya da onu aşamadığını ekledi.

OpenAI, 12 Eylül’de o1 OpenAI sees roughly $5 billion loss this year on $3.7 billion in revenue modelini duyurdu ve bu modelin özellikle bilim, kodlama ve matematik gibi mantık gerektiren alanlarda diğer modellerini geride bıraktığını belirtti. Şirket, modelin "düşünce zinciri" adı verilen bir teknik sayesinde üretken bir şekilde düşünmeyi öğrendiğini ve bu sayede daha iyi sonuçlar elde ettiğini vurguladı.

Bir diğer Çinli yapay zeka girişimi Moonshot AI’nin CEO'su Yang Zhilin, o1 modelini “önemli bir iyileştirme” olarak nitelendirdi ve bunun yapay zeka modellerinin veri üretme süreçlerini değiştirdiğini söyledi. Bu tip düşünce zinciri teknikleri ile çok fazla hesaplama gücü kullanılmadan iyi sonuçlar üretilebileceği belirtiliyor. Özellikle ABD kısıtlamaları altındaki Çin için “düşünce zinciri” çok faydalı olabilir.

Çin’in güçlü olduğu yapay zekalar da var

Tam Boyutta Gör Her ne kadar metin modellerinde ABD’nin gerisinde kalsa da, Çin’in yapay zeka teknolojisinin diğer alanlarında öne çıktığı görülüyor. Özellikle, kullanıcı cihazında yerel olarak görevleri gerçekleştiren modeller olan “edge AI” alanında Çin ile ABD arasında büyük bir fark olmadığı belirtiliyor. Ayrıca, metinden videoya üretim teknolojilerinde Çin’in hızlı bir şekilde ilerlediği ve şu anda bu alanda lider olduğu ifade ediliyor. Video konusunda Çin’in gücü devasa bir kullanıcı verisi havuzuna sahip olması. Örneğin Kling AI yapay zekası video konusunda bu avantajı çok iyi kullanıyor.

