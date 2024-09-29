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    Anlık Bildirim

    Çin yapay zekada ABD’nin bir yıl gerisinde ama fark “önemli”

    Uzmanlara göre Çin, büyük dil modellerinde (LLM- Large Language Model) ABD'nin yaklaşık bir yıl gerisinde kalıyor. Ancak bu farkın “önemli” bir boyutta olduğu belirtiliyor.
    Çin yapay zekada ABD’nin bir yıl gerisinde ama fark “önemli” Tam Boyutta Gör
    Uzmanlara göre ABD, büyük dil modellerinde (LLM- Large Language Model) Çin'in yaklaşık bir yıl önünde bulunuyor. Uzmanlar, OpenAI’nin en son duyurduğu o1 modelinin ardından Çin’in bu alanda daha fazla yol kat etmesi gerektiğini vurguluyor. Çin’in metin üretiminde kullanılan LLM'lerde ABD’nin yaklaşık altı ay ila bir yıl gerisinde olduğunun altı çiziliyor.

    ABD, Çin’in 1 yıl önünde

    Her ne kadar bu fark küçük gibi görünse de, yapay zeka hızla geliştiği için bu boşluğu kapatmak zor olacak. Son iki buçuk yılda her yıl yapay zeka yeteneklerinde büyük değişiklikler yaşandığını görüyoruz. Dolayısıyla bir yıl çok uzun bir süre gibi görünmese de yapay zeka konusunda ciddi bir fark.

    Çinli yapay zeka girişimcisi Li Dahai de benzer bir değerlendirmede bulundu. Dahai, çevrimiçi büyük dil modelleri konusunda Çin ile ABD arasındaki farkın hâlâ bir ila iki yıl olduğunu ifade etti. Ayrıca, şu anda Çin'deki hiçbir LLM modelinin OpenAI’nin GPT-4 modeline ulaşmadığını ya da onu aşamadığını ekledi.

    OpenAI, 12 Eylül’de o1 OpenAI sees roughly $5 billion loss this year on $3.7 billion in revenue modelini duyurdu ve bu modelin özellikle bilim, kodlama ve matematik gibi mantık gerektiren alanlarda diğer modellerini geride bıraktığını belirtti. Şirket, modelin "düşünce zinciri" adı verilen bir teknik sayesinde üretken bir şekilde düşünmeyi öğrendiğini ve bu sayede daha iyi sonuçlar elde ettiğini vurguladı.

    Bir diğer Çinli yapay zeka girişimi Moonshot AI’nin CEO'su Yang Zhilin, o1 modelini “önemli bir iyileştirme” olarak nitelendirdi ve bunun yapay zeka modellerinin veri üretme süreçlerini değiştirdiğini söyledi. Bu tip düşünce zinciri teknikleri ile çok fazla hesaplama gücü kullanılmadan iyi sonuçlar üretilebileceği belirtiliyor. Özellikle ABD kısıtlamaları altındaki Çin için “düşünce zinciri” çok faydalı olabilir.

    Çin’in güçlü olduğu yapay zekalar da var

    Çin yapay zekada ABD’nin bir yıl gerisinde ama fark “önemli” Tam Boyutta Gör
    Her ne kadar metin modellerinde ABD’nin gerisinde kalsa da, Çin’in yapay zeka teknolojisinin diğer alanlarında öne çıktığı görülüyor. Özellikle, kullanıcı cihazında yerel olarak görevleri gerçekleştiren modeller olan “edge AI” alanında Çin ile ABD arasında büyük bir fark olmadığı belirtiliyor. Ayrıca, metinden videoya üretim teknolojilerinde Çin’in hızlı bir şekilde ilerlediği ve şu anda bu alanda lider olduğu ifade ediliyor. Video konusunda Çin’in gücü devasa bir kullanıcı verisi havuzuna sahip olması. Örneğin Kling AI yapay zekası video konusunda bu avantajı çok iyi kullanıyor.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 4 gün önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 1 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 1 hafta önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

    Profil resmi
    ccguven 2 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 2 hafta önce

    çöp

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    onderweb 3 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 4 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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