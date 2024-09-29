Çin yapay zekada ABD’nin bir yıl gerisinde ama fark “önemli”

ABD, Çin’in 1 yıl önünde
Her ne kadar bu fark küçük gibi görünse de, yapay zeka hızla geliştiği için bu boşluğu kapatmak zor olacak. Son iki buçuk yılda her yıl yapay zeka yeteneklerinde büyük değişiklikler yaşandığını görüyoruz. Dolayısıyla bir yıl çok uzun bir süre gibi görünmese de yapay zeka konusunda ciddi bir fark.
Çinli yapay zeka girişimcisi Li Dahai de benzer bir değerlendirmede bulundu. Dahai, çevrimiçi büyük dil modelleri konusunda Çin ile ABD arasındaki farkın hâlâ bir ila iki yıl olduğunu ifade etti. Ayrıca, şu anda Çin'deki hiçbir LLM modelinin OpenAI’nin GPT-4 modeline ulaşmadığını ya da onu aşamadığını ekledi.
OpenAI, 12 Eylül’de o1 OpenAI sees roughly $5 billion loss this year on $3.7 billion in revenue modelini duyurdu ve bu modelin özellikle bilim, kodlama ve matematik gibi mantık gerektiren alanlarda diğer modellerini geride bıraktığını belirtti. Şirket, modelin "düşünce zinciri" adı verilen bir teknik sayesinde üretken bir şekilde düşünmeyi öğrendiğini ve bu sayede daha iyi sonuçlar elde ettiğini vurguladı.
Bir diğer Çinli yapay zeka girişimi Moonshot AI’nin CEO'su Yang Zhilin, o1 modelini “önemli bir iyileştirme” olarak nitelendirdi ve bunun yapay zeka modellerinin veri üretme süreçlerini değiştirdiğini söyledi. Bu tip düşünce zinciri teknikleri ile çok fazla hesaplama gücü kullanılmadan iyi sonuçlar üretilebileceği belirtiliyor. Özellikle ABD kısıtlamaları altındaki Çin için “düşünce zinciri” çok faydalı olabilir.
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu