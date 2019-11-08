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    kripto para ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Çinli yetkililerden Bitcoin ve kripto madenciliği yasaklarına son

    Bu hafta Çinli yetkililer, ülkenin “Endüstriyel Yapı Düzeltme Rehberliği Kataloğunun” revize edilmiş bir versiyonunu yayınladı ve Bitcoin madenciliği yasağı söz konusu değil.
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    kripto para
    Can Korkmaz
    Editör
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    Çinli yetkililerden Bitcoin ve kripto madenciliği yasaklarına son
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    Çin'de atılan geri adımlar, ülkenin devlet planlamacısı olan Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu'nun (NDRC), ortadan kaldırmak istediği endüstriyel faaliyetler listesine Bitcoin madenciliğini de eklediği nisan ayında yapılan duyuruların aksine. Ajans yasağı uygulamak için kamuoyu onayı alacağını söylemişti.

    Çin  Eylül 2017'den bu yana kripto pazarını kontrol etmeye çalışıyor, Bitcoin ve kripto paralarla alakalı işleri yasaklamışlardı. Bunun içinde, ICO'ları yasakladılar ve kripto alım satım işlemlerini kapattılar.

    Ayrıca Bkz. "Kripto soygunu: Hırsızlar Bitcoin ATM deposuna sızdı"

    Daha sonra, 2018'de Çin, WeChat gibi sosyal medya platformlarında kripto ile ilgili içeriğin desteklenmesini sınırladı ve kamuya açık mekanların kripto ile ilgili etkinliklere ev sahipliği yapmasını veya tanıtmasını yasakladı.

    Ancak son zamanlarda, bu kısıtlayıcı tutum yumuşamış görünüyor. 26 Ekim'de Çin'deki 13. Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi, 1 Ocak 2020'de yeni bir kripto yasasının yürürlüğe gireceğini açıkladı. 

    Çin’in ulusal kongresi, yeni yasanın blockchain teknolojileri ile ilgili araştırma ve geliştirmeyi destekleyeceğini söyledi. Ülke ayrıca kripto pazarı için kapsamlı ve standart bir düzenleyici çerçeve geliştirmeyi planlıyor.

    Çinli yetkililerden Bitcoin ve kripto madenciliği yasaklarına son
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    Duyuru, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in Çin'in küreselleşme, modernleşme ve işletme yetersizlikleriyle başa çıkmak için blockchain teknolojisini nasıl kullanılacağını planlamasından bir gün sonra geldi. Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olan Çin, devlet destekli bir kripto para birimi lansmanı için de hazırlanıyor.

    Çin Uluslararası Ekonomik Değişimler Merkezi'nin (CCIEE) başkan yardımcısı Huang Qifan geçtiğimiz günlerde, Çin Halk Bankası’nın, SWIFT ve ABD dolarını hedef alan blockchain tabanlı finansal teknolojisini başlatmaya daha yakınlaştığını ve büyük olasılıkla Çin’in kullanılabilir kripto para birimi olan ilk ülke olacağını açıkladı.



    https://dailyhodl.com/2019/11/07/the-flippening-chinese-authorities-abandon-crackdown-on-bitcoin-and-crypto-mining/ Yorum Yaz
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    pr0gedys 1 hf.
    yükselmeye başlar bu haberle
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    SEO19 1 hf.
    bir gün bu bitcoin fena patlayacak

    bir şekliyle hacklene bileceği ortada !
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    mtanhu 2 hf.
    Dijital para için küresel sermaye grubu 1 yıl gecikti, fakat 30 yıl önceki planlarını yakında gerçekleştirecekler sanıyorum. Bu fikir Çin aklı değil. Merkezi Londra'dan... (sanırım fazla Abdullah Çiftçi takip ettim bu aralar:))
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