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    iPad ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    2020 iPad Pro modelleri 3D sensörlerle gelebilir

    Bir süredir AR ve VR teknolojileri konusunda çalışmalar yaptığı ileri sürülen Apple'ın, 2020 yılında piyasaya süreceği iPad Pro modellerinde 3D sensörlerin yer alacağı belirtiliyor.
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    iPad
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    2020 iPad Pro modelleri 3D sensörlerle gelebilir
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    Apple'ın bir süredir artırılmış gerçeklik teknolojisiyle yakından ilgilendiğini biliyoruz. Gelen haberler ise şirketin önümüzdeki yıllarda kendi AR / VR başlıklarını üreteceği yönünde. Buna ek olarak önümüzdeki yıl iPad Pro modellerinde 3D sensörler de yer alabilir.

    Ayrıca Bkz. "Kadınlara daha az limit verildiği gerekçesiyle Apple Card hakkında soruşturma başlatıldı"

    iPhone modellerine de gelebilir

    Bloomberg'de yayınlanan yeni bir raporda, Apple'ın 2020 yılında yeni bir iPad Pro modeli piyasaya sürmeye hazırlandığı belirtiliyor. 3D sensörlere sahip olacak bu iPad Pro modeliyle kullanıcıların; odaların, nesnelerin ve insanların 3D tasarımlarını yapabilecekleri ifade edilirken, cihazlara eklenecek bu sensörün Face ID'nin daha gelişmiş bir versiyonu olduğu söyleniyor. Tam olarak nasıl çalışacağı belirtilmemiş olan bu özelliğin ilk olarak iPad modellerine, daha sonra ise iPhone'lara geleceği de raporda yer alıyor.

    2020 iPad Pro modelleri 3D sensörlerle gelebilir
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    Apple'ın AR ve VR teknolojileri geliştirmek için bine yakın mühendisi işe aldığı daha önceki haberlerimizde sizlere duyurmuştuk. Yayınlanan raporlara bakılırsa şirket, 2020 yılından itibaren artık somut adımlar atarak bu teknolojiyi kullanıcısıyla buluşturmayı planlıyor. Apple'ın her zaman farklı olmayı amaçladığı da düşünülürse, gelecek olan yeni cihaz ve özelliklerin nasıl olacağı ise şimdiden merak konusu olmuş durumda. Tüm bunlara ek olarak şirketin artırılmış gerçeklik başlığının da 2022 yılında piyasaya sürülebileceği söyleniyor.



    https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-11-11/apple-s-ar-push-will-start-with-ipad-and-culminate-with-glasses Yorum Yaz
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