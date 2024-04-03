Tayvan depremi yonga sektörünü vurdu, TSMC kısmi kontak kapattı

Tam Boyutta Gör Tayvan’da kısa süre önce meydana gelen 7.2 şiddetindeki deprem büyük endişeye sebep olurken her felakette olduğu gibi yonga sektöründe yine tedirginlik hakim. Yonga sektörünün önemli isimlerinin bulunduğu Tayvan’da son durum merak ediliyor.

TSMC üretimi durdurdu

Gelen bilgilere göre TSMC, Innolux, SMC ve UMC üreticileri depremin hemen ardından pek çok hatta üretimi durdurdu. Çalışanlar ise bir müddet evlerine gönderildi. Tesislerde bulunan güvenlik sistemleri tam kapasite çalışırken zarar tespitine de başlandı.

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İlerleyen saatlerde TSMC’nin bazı bölümlerdeki çalışanları geri çağırdığı bilgisi geçildi. Artçı sarsıntılar devam ettiği için üreticilerin bir süre daha etki altındaki hatlarda üretime geçmeyeceği belirtiliyor. Bölgede saydıklarımız haricinde pek çok yerli yonga üreticisi de mevcut. Henüz deprem yonga üretiminde ne tür bir zarara sebep olacak net olarak anlaşılabilmiş değil ancak gecikmeler nedeniyle tedarik zincirinde problemler yaşanabilir.

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TSMC depremden etkilendi