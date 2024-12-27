Samsung, bazı telefonlarında uydu üzerinden mesajlaşmayı test ediyor

Tam Boyutta Gör Samsung’un Galaxy S24 kullanıcıları için acil durumlarda uydu bağlantısıyla mesaj gönderme özelliğini yakında kullanma sunabilir. ABD’de bazı Galaxy S24+, Galaxy S24 Ultra ve Galaxy Z Fold 6 kullanıcıları telefonlarında uydu tabanlı mesajlaşma özelliğini görmeye başladıklarını dile getirdi. “Uydu Ağları” adlı yeni özellik, şu anda yalnızca T-Mobile faturalı hat kullanıcılarına açık.

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Uydu tabanlı mesajlaşma özelliği T-Mobile Starlink hizmetini test etmek için başvuran kullanıcılara açıldı. Bu hizmet, Starlink teknolojisini ve alçak dünya yörüngesi (LEO) uydularından oluşan takımyıldızı kullanarak her yere cep telefonu bağlantısı getirmeyi amaçlıyor. Bu hizmet Ağustos 2022'de duyuruldu, ancak şimdi beta olarak kullanıma açıldı.

Acil durumlar için uydu bağlantısıyla mesajlaşma özelliği, Ayarlar - Bağlantılar - Uydu Ağları yolu izlenerek açılabilecek. Kullanıcı, telefonun uydu sistemi üzerinden kısa mesaj gönderip almasının normalden daha uzun sürebileceği hususunda uyarılıyor. Ayrıca hava koşullarının (bulutlu koşullar gibi) ve belirli yapıların uydu bağlantısını etkileyebileceği de belirtiliyor.

Bu özelliğin teknik olarak LTE bağlantısı olan tüm telefonlarla çalışması gerekiyor. Ancak, T-Mobile ve Starlink şu anda yalnızca bazı telefonlara destek veriyor. Bu listeye Samsung’un telefonları da dahil edildi. Kullanıcılar, Aralık 2024 güvenlik güncellemesini yükledikten sonra uydu ağları seçeneğinin çıktığını iddia ediyor. Uydu üzerinden mesaj özellikle doğal afetlerde hayat kurtarıcı bir özellik olmasına rağmen, ülkemiz dahil belirli bölgelerde kullanılamıyor.

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