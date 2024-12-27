Samsung, bazı telefonlarında uydu üzerinden mesajlaşmayı test ediyor

Uydu tabanlı mesajlaşma özelliği T-Mobile Starlink hizmetini test etmek için başvuran kullanıcılara açıldı. Bu hizmet, Starlink teknolojisini ve alçak dünya yörüngesi (LEO) uydularından oluşan takımyıldızı kullanarak her yere cep telefonu bağlantısı getirmeyi amaçlıyor. Bu hizmet Ağustos 2022'de duyuruldu, ancak şimdi beta olarak kullanıma açıldı.
Acil durumlar için uydu bağlantısıyla mesajlaşma özelliği, Ayarlar - Bağlantılar - Uydu Ağları yolu izlenerek açılabilecek. Kullanıcı, telefonun uydu sistemi üzerinden kısa mesaj gönderip almasının normalden daha uzun sürebileceği hususunda uyarılıyor. Ayrıca hava koşullarının (bulutlu koşullar gibi) ve belirli yapıların uydu bağlantısını etkileyebileceği de belirtiliyor.
Bu özelliğin teknik olarak LTE bağlantısı olan tüm telefonlarla çalışması gerekiyor. Ancak, T-Mobile ve Starlink şu anda yalnızca bazı telefonlara destek veriyor. Bu listeye Samsung’un telefonları da dahil edildi. Kullanıcılar, Aralık 2024 güvenlik güncellemesini yükledikten sonra uydu ağları seçeneğinin çıktığını iddia ediyor. Uydu üzerinden mesaj özellikle doğal afetlerde hayat kurtarıcı bir özellik olmasına rağmen, ülkemiz dahil belirli bölgelerde kullanılamıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Biraz daha akıcılık ve avuç içinin de kasılmasını yaparlarsa tamamdır.