Cities Skylines 2 çıkış tarihi açıklandı

Paradox’a göre Cities Skylines 2, şimdiye kadarki en gerçekçi şehir kurma oyunu olacak ve ölçek hayli büyük olacak. Firmaya göre şehir gelişecek ve kararlarınıza tepki verecek. Dinamik ve sürekli değişen bir dünyaya sahip olan oyunda stratejik planlama önceki oyunda olduğu gibi önemli olacak. İlk oyundaki DLC ve tüm paketlerin ayrı ayrı satılma mantığı oyunculardan tepki görmüştü. Bu yaklaşımın değişip değişmeyeceği konusunda bir şey söylenmedi.
Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.
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Çok iyi