Tam Boyutta Gör Colossal Order ve Paradox Interactive'in şehir kurma oyununun çıkış tarihi Pazar günü Xbox Games Showcase sırasında duyuruldu. Sevilen ilk oyunun devamı olan Cities Skylines 2, önemli yenilikler ve daha fazla esneklik ile birlikte oyuncuların karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Cities Skylines 2 çıkış tarihi ne zaman?

Tam Boyutta Gör Cities Skylines 2, Mart ayında zaten duyurulmuş ancak net çıkış tarihi açıklanmamıştı. Şimdi ise net tarih bilgisi verildi. Cities Skylines 2, 24 Ekim 2023 tarihinde çıkacak. Oyun, PS5, PC ve Xbox Series X/S platformlarına gelecek. Cities Skylines 2 ayrıca ilk günden Game Pass’e dahil olacak. Halihazırda ön siparişe açılmış olan Cities Skylines 2, Xbox'da 500 TL, Steam'de ise 425 TL fiyata sahip.

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Paradox’a göre Cities Skylines 2, şimdiye kadarki en gerçekçi şehir kurma oyunu olacak ve ölçek hayli büyük olacak. Firmaya göre şehir gelişecek ve kararlarınıza tepki verecek. Dinamik ve sürekli değişen bir dünyaya sahip olan oyunda stratejik planlama önceki oyunda olduğu gibi önemli olacak. İlk oyundaki DLC ve tüm paketlerin ayrı ayrı satılma mantığı oyunculardan tepki görmüştü. Bu yaklaşımın değişip değişmeyeceği konusunda bir şey söylenmedi.

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Cities Skylines 2 çıkış tarihi açıklandı