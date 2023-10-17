Cities: Skylines 2 performans açısından sıkıntılı olacak

Şehir kurma simülasyonu Cities: Skylines 2'nin geliştiricisi Colossal Order ve yayıncısı Paradox, oyunun performans sıkıntıları olduğunu kabul etti. Ancak performans sorunlarına rağmen oyun planlanan tarihte yani 24 Ekim'de PC için çıkış yapacak. Oyunun geliştirici ekibi, oyunun yeni nesil bir deneyim sunmasının gerektiğini kabul ederek, minimum ve önerilen sistem gereksinimlerini yükseltti.
Colossal Order tarafından yapılan açıklamada, şeffaflık ilkesine bağlı kaldıkları için bu durumu açıkladıklarını belirtti. Ayrıca stüdyo performans sorunlarına rağmen çıkış tarihinin ertelenmeyeceğini doğruladı ve "Projenin uzun vadede ilerlemesi için en iyi yolun şimdi yayınlamak olduğunu düşünüyoruz" dedi.
Colossal OrderOyunun çıkışının ardından performans sorunlarının çözüleceğini de açıklamasına ekledi. Konsol tarafında ise PlayStation 5 ve Xbox Series X/S sürümleri 2024'ün baharına ertelendi ve ön sipariş verenlere para iadesi yapılacağı açıklandı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hurca parca veya komple araç alınır
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.